Кубок мира по регби-2023. Тонга сыграет с Шотландией, Уэльс против Австралии
24 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби-2023.
Групповой этап
Ницца, Франция
Группа B
Шотландия – Тонга – 18.45
Положение в группе: Ирландия – 14 очков (3 матча), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (2).
Группа С
Лион, Франция
Уэльс – Австралия – 22.00
Положение в группе: Уэльс – 10 (2), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 2 (2), Португалия – 2 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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