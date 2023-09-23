Кубок мира по регби-2023. Тонга сыграет с Шотландией, Уэльс против Австралии

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24 сентября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби-2023.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Ницца, Франция

Группа B

Шотландия – Тонга – 18.45

Положение в группе: Ирландия – 14 очков (3 матча), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (2).

Группа С

Лион, Франция

Уэльс – Австралия – 22.00
 

Положение в группе: Уэльс – 10 (2), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 2 (2), Португалия – 2 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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