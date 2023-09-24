Член совета директор «Динамо»: «Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого спартаковцами времени»
Дмитрий Гафин считает, что игроки «Спартака» тянули время в игре с «Динамо» .
Встреча 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0.
– Как вам игра команды в матче со «Спартаком»?
– Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника. Но таков результат. У нас было достаточное количество моментов, но не хватило завершения. Нужно забивать голы, как бы банально это ни звучало.
– Вы видите прогресс в игре команды по сравнению с последним матчем со «Спартаком»?
– Некорректно будет сравнивать эти две игры. Были разные составы, другой турнир. Не думаю, что это надо сравнивать.
– Остались ли у вас вопросы по судейству?
– На первый взгляд, нет. За исключением того, что футболисты «Спартака» лежали и вдвоем, и втроем. Они тянули время. Добавленных пяти минут недостаточно относительно того времени, которое было убито спартаковцами, – заявил член совета директоров «Динамо».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
4 комментария