Член совета директор «Динамо»: «Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого спартаковцами времени»

Дмитрий Гафин считает, что игроки «Спартака» тянули время в игре с «Динамо» .

Встреча 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0.

– Как вам игра команды в матче со «Спартаком»?

– Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника. Но таков результат. У нас было достаточное количество моментов, но не хватило завершения. Нужно забивать голы, как бы банально это ни звучало.

– Вы видите прогресс в игре команды по сравнению с последним матчем со «Спартаком»?

– Некорректно будет сравнивать эти две игры. Были разные составы, другой турнир. Не думаю, что это надо сравнивать.

– Остались ли у вас вопросы по судейству?

– На первый взгляд, нет. За исключением того, что футболисты «Спартака» лежали и вдвоем, и втроем. Они тянули время. Добавленных пяти минут недостаточно относительно того времени, которое было убито спартаковцами, – заявил член совета директоров «Динамо».

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