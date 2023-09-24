Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу King Of The Table в Дубае. Он представился как олимпийский чемпион

Теги Алексей Воевода сборная России (бобслей) бобслей Бобслей/сани/скелетон

Экс-бобслеист Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу в Дубае.

Воевода уступил 26-кратному чемпиону мира Джону Брзенку из США со счетом 2:4. Россиянин выступал на этом турнире с национальной символикой страны. 

«Меня зовут Алексей Воевода, я из России. Чемпион мира по бобслею, чемпион мира по армрестлингу и олимпийский чемпион», – представился спортсмен перед поединком. 

После поражения он отметил, что вряд ли продолжит выступления в армрестлинге. 

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых медалей Сочи-2014 в бобслее. С 2018-го по 2020 год он отбывал дисквалификацию за допинг. 

Посмотреть видео поединка Воевода – Брзенк можно на этой странице.

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13 комментариев

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Владислав Никонов
За базаром следи эээ (с)
Это всё чем запомнился воевода. В одну калитку практически вынес его дедушка Джон.
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Dmitriy Racheev
Чемпион в изгнании
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sfrrrR
Брзенк красава. Настоящая легенда армрестлинга.
43 года vs 59 лет - уму непостижимо.
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Epicman
Ответ Деревянная рука
Не соврал же
Для особо одарённых: "В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых медалей Сочи-2014 в бобслее". Он не является ОЧ.
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sob4kin.s@yandex.ru
Ну так Олимпиаду он выиграл и золотая медаль у него есть. А что там кто-то какое-то решение вынес - это их проблемы, пусть хоть себя в чемпионы записывают
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Максим Смирнов
Ответ rdyabin@icloud.com
Воевода - ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! Да да, либералы! СТРАДАЙТЕ!
Страдать так же, как Воевода без олимпийских медалей?
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