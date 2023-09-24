Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу King Of The Table в Дубае. Он представился как олимпийский чемпион
Экс-бобслеист Алексей Воевода выступил на турнире по армрестлингу в Дубае.
Воевода уступил 26-кратному чемпиону мира Джону Брзенку из США со счетом 2:4. Россиянин выступал на этом турнире с национальной символикой страны.
«Меня зовут Алексей Воевода, я из России. Чемпион мира по бобслею, чемпион мира по армрестлингу и олимпийский чемпион», – представился спортсмен перед поединком.
После поражения он отметил, что вряд ли продолжит выступления в армрестлинге.
В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Воеводу двух золотых медалей Сочи-2014 в бобслее. С 2018-го по 2020 год он отбывал дисквалификацию за допинг.
Посмотреть видео поединка Воевода – Брзенк можно на этой странице.
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