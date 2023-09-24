«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 4 очка. «Крылья Советов» – 2-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 9-й
«Зенит» отстал от первого места в таблице Мир РПЛ на 4 очка после 9 туров.
Команда тренера Сергея Семака сегодня уступила «Локомотиву» (1:2) и с 17 баллами занимает третью строчку.
Вторыми идут «Крылья Советов» (18 очков). Также в четверке «Спартак» (16).
«Динамо» и «Локомотив» набрали по 15 очков и занимают соответственно пятое и шестое места. ЦСКА с 13 очками разместился на девятой строчке.
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Очень красивая таблица)