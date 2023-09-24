«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 4 очка. «Крылья Советов» – 2-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 9-й

«Зенит» отстал от первого места в таблице Мир РПЛ на 4 очка после 9 туров.

Команда тренера Сергея Семака сегодня уступила « » (1:2) и с 17 баллами занимает третью строчку.

Вторыми идут « » (18 очков). Также в четверке « » (16).

« » и «Локомотив» набрали по 15 очков и занимают соответственно пятое и шестое места. с 13 очками разместился на девятой строчке.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS