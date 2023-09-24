«Краснодар» оторвался от «Зенита» на 4 очка. «Крылья Советов» – 2-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 9-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» отстал от первого места в таблице Мир РПЛ на 4 очка после 9 туров.

Команда тренера Сергея Семака сегодня уступила «Локомотиву» (1:2) и с 17 баллами занимает третью строчку.

Вторыми идут «Крылья Советов» (18 очков). Также в четверке «Спартак» (16).

«Динамо» и «Локомотив» набрали по 15 очков и занимают соответственно пятое и шестое места. ЦСКА с 13 очками разместился на девятой строчке.

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70 комментариев

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T622222
Краснодару бы чемпионство - Галицкий заслужил
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Groznyi2024
Ответ Розе Ротенбергино
Ну красота же! Надо такую же таблицу в конце чемпионата.
Ну один год можно и Краснодару дать, Галицкий заслужил, лично я только за буду.
+70
-8
+62
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Розе Ротенбергино
Ну красота же! Надо такую же таблицу в конце чемпионата.
+77
-17
+60
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Rio de Janeiro
Очень хочу увидеть Сергея Николаевича с кубком.Искренне желаю этому потрясающему футбольному городу выиграть чемпионство.Если будет домашний матч на чемпионство как у Дортмунда в прошлом сезоне то обязательно специально приеду в Краснодар поддержать и стать свидетелем этого исторического события😌
+33
-1
+32
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Канал ВАнал
Ответ Stas Politik
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Одна из самых интересно играющих команд, постоянно создающая моменты. Скатятся Крылья или нет, их матчи приятно смотреть. Команда каждый год распродаётся в Локомотивы, Спартаки и Зениты, но держится на плаву и наигрывает много молодёжи в составе. Проявите уважение.
+23
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Vićtor Diaź
Заканчивайте турнир!)
Очень красивая таблица)
+19
-1
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Stas Politik
Ответ Rio de Janeiro
Очень хочу увидеть Сергея Николаевича с кубком.Искренне желаю этому потрясающему футбольному городу выиграть чемпионство.Если будет домашний матч на чемпионство как у Дортмунда в прошлом сезоне то обязательно специально приеду в Краснодар поддержать и стать свидетелем этого исторического события😌
Главное, чтобы итог не был, как у Дортмунда
+18
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Олег Соколов
Ответ T622222
Краснодару бы чемпионство - Галицкий заслужил
Магнит отжали,можно разик и чемпионство отдать😉
+17
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+15
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Где же ты моя Сулико
Ответ T622222
Краснодару бы чемпионство - Галицкий заслужил
Как обычно Краснодар закончит чемпионат максимум в тройке.
+19
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добрыня
Ответ Stas Politik
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достали уже со своей Москвой
+13
-2
+11
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Igbin
Идет тур за туром, уже девять прошло, а Краснодар все на первом месте!
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la_masia
Краснодар молодцы. Идут на первом месте по игре. Никто их за уши не тащит.
+8
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Данко Лазович
Если и выбирать преемника для чемпионства, Краснодар - лучший выбор.
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lizardwizard
обидно, что комментариев о Крыльях считанное количество. а ведь они заслужили похвалы не меньше, чем Краснодар, а то и больше... так или иначе, главное, чтоб Самара дальше показывала хорошую игру, и расположение в таблице будет благоприятно
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Канал ВАнал
Ответ Stas Politik
Приятно смотреть матчи, где они отскакивают от Сочи, Рубина и Балтики? Вы смешной.
Раз уж так заговорили, то почему бы не вспомнить отскок Локомотива с ударами 2:20? А этот Локомотив сегодня обыграл Зенит. Давайте я тоже буду без каких либо фактов просто так говорить в пустоту. Никакого отскока от Сочи и Балтики не было, потому что в обоих матчах у каждой из команд были свои удачные отрезки, и само собой тяжело играть, когда грубо говоря пол основы в лазарете, особенно сказывалось отсутствие Гарре. Но Крылья очки набирали даже так.
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Сим Сим
Краснодар и Галицуий заслуживают "золота" РПЛ.
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La Crosse Bobcats
хоть и болею за Зенит, но если кому и уступать чемпионство, то Краснодару, что называется по совокупности факторов - заслужили. и лично Галицкий и сам проект
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Юрий Поляков
Ответ Розе Ротенбергино
Ну красота же! Надо такую же таблицу в конце чемпионата.
Да, только зенит позиций на 10 опустить...
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Рязанец_80
Ответ Stas Politik
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Тренер у Самары хороший!
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Railway/
Держу кулачки за Краснодар, держите первую строчку. У остальных меньше шансов Зенит опередить.
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Виталий Макаров
Болею всю жизнь за Спартак, но поддержу ребят - именно Галицкий заслужил чемпионство
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nCuXpalata13
Заголовок такой, как-будто задачка по математике за первый класс. Остается добавить только вопрос: какое место занимает зенит?
+7
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Adjusted
Ответ Kubinec_
пусть лучше крылья выиграют чемпионат чем магнит
Пусть лучше выиграет чемпионат тот, кто наберёт больше очков.
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interested
Но каков "Кранодар"?! каков Ивич! каков рывок на старте чемпионата! Ай да сербский Владимир! ай да _укин сын! ))
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Adjusted
Ответ Снежана Цветкова
Чем заслужил?
Делами своими.
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