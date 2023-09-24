Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й
Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.
Капитан «Кэпиталс» Овечкин занял 30-е место, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин – 21-е.
30. Александр Овечкин («Вашингтон»)
29. Эрик Карлссон («Питтсбург»)
28. Расмус Далин («Баффало»)
27. Тейдж Томпсон («Баффало»)
26. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
25. Чарли Макэвой («Бостон»)
24. Роман Йоси («Нэшвилл»)
23. Виктор Хедман («Тампа»)
22. Александр Барков («Флорида»)
21. Илья Сорокин («Айлендерс»)
Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующий хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й
Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль, Василевский, Пастрняк, Шестеркин, Мэттьюс, Рантанен, Робертсон
(наобум после нескольких банок пива, не обессудьте)