Овечкин занял 30-е место в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Сорокин – 21-й, Барков – 22-й

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Баффало Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Ванкувер Александр Овечкин Виктор Хедман Эрик Карлссон Роман Йоси Илья Сорокин Александр Барков Чарли Макэвой Тейдж Томпсон Расмус Далин Элиас Петтерссон Хоккей

Александр Овечкин вошел в топ-30 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги. 

Капитан «Кэпиталс» Овечкин занял 30-е место, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин – 21-е.

30. Александр ОвечкинВашингтон»)

29. Эрик КарлссонПиттсбург»)

28. Расмус Далин («Баффало»)

27. Тейдж Томпсон («Баффало»)

26. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

25. Чарли Макэвой («Бостон»)

24. Роман Йоси («Нэшвилл»)

23. Виктор Хедман («Тампа»)

22. Александр Барков («Флорида»)

21. Илья Сорокин («Айлендерс») 

Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующий хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

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26 комментариев

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Сергей Кот
ну с первым номером рейтинга все ясно. а вот по поводу остальной первой десятки думаю будет знатный срач)
+16
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+16
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Сергей Кот
Ответ Eltex Kirin
Чел идёт на рекорд всех времён. И это всеголишь 30 место по игре. Мдаа
ну по игре прямо сейчас-да. все таки 38 лет.
+12
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sk0208827
Ответ Einfach Safari
Кросби будет топ 10 , хотя почему непонятно)
смотри лапту тогда если не понятно
+13
-4
+9
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Oleg Olegov
Знал, что Сорокин высоко котируется в Лиге, но чтобы настолько! Красава, Илья)
+5
0
+5
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s3mp3riuv3nis
Ответ Eltex Kirin
Чел идёт на рекорд всех времён. И это всеголишь 30 место по игре. Мдаа
Пик карьеры у Овечкина давно позади, он доигрывает
+5
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Белый офицер
Ответ Юрий Анохин
интересно а на каком Кучеров?
Должен быть в десятке. В этом рейтинге думаю будет так: Мак, Мак, Леон, Остон и Куч/Паста. Хотя я бы его 4-м бы поставил.
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Сергей Кот
Ответ Юрий Анохин
интересно а на каком Кучеров?
ну объективно, в 10-ку должен попадать. но зная его "везучесть" в оценке его успехов, думаю в середине второй 10-ки будет.
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Михаил Опякин
Субъективщина та ещё
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Radik_2.0
топ 10 "прямо сейчас" прикину...
Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль, Василевский, Пастрняк, Шестеркин, Мэттьюс, Рантанен, Робертсон
(наобум после нескольких банок пива, не обессудьте)
+1
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Сергей Кот
Ответ Einfach Safari
Кросби будет топ 10 , хотя почему непонятно)
думаю, нет. более менее понятно что там будет Драйзайтль, Мэтьюс, Маккинон, Задоров... щучу) Маккинон вряд ли)
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Белый офицер
Ответ Einfach Safari
Кросби будет топ 10 , хотя почему непонятно)
Скорее всего по инерции залетит. Хотя его уже там не должно быть. Мак, Мак, Леон, Куч, Остон, Паста, Вася, Макар, Ткачак и Джек Хьюз. Как то так.
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Андрей Герасимов
Ответ Eltex Kirin
Чел идёт на рекорд всех времён. И это всеголишь 30 место по игре. Мдаа
Имеется ввиду игра прямо сейчас.. всё по делу.
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Radik_2.0
Ответ dzenga 1
Макар вместо Робертсона
тоже вариант, кстати
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dzenga 1
Ответ Radik_2.0
топ 10 "прямо сейчас" прикину... Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль, Василевский, Пастрняк, Шестеркин, Мэттьюс, Рантанен, Робертсон (наобум после нескольких банок пива, не обессудьте)
Макар вместо Робертсона
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Radik_2.0
Ответ Radik_2.0
топ 10 "прямо сейчас" прикину... Макдэвид, Маккиннон, Кучеров, Драйзайтль, Василевский, Пастрняк, Шестеркин, Мэттьюс, Рантанен, Робертсон (наобум после нескольких банок пива, не обессудьте)
с Мэттьюсом фигню сморозил, сорян, Мэтью Ткачак должен был быть
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Сергей Кот
Ответ ILAJ
Если по игре, то и 30 высоковато
да нет, в самый раз
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ILAJ
Ответ Сергей Кот
ну по игре прямо сейчас-да. все таки 38 лет.
Если по игре, то и 30 высоковато
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s3mp3riuv3nis
Ответ Михаил Опякин
Субъективщина та ещё
как p4p в единоборствах
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Всех не забаните
Ответ Сергей Кот
ну с первым номером рейтинга все ясно. а вот по поводу остальной первой десятки думаю будет знатный срач)
Намберван Кросби - без вариантов
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Сергей Кот
Ответ Белый офицер
Скорее всего по инерции залетит. Хотя его уже там не должно быть. Мак, Мак, Леон, Куч, Остон, Паста, Вася, Макар, Ткачак и Джек Хьюз. Как то так.
вместо Васи Шестеркин думаю, его сейчас почему-то выше котируют.
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vulturecrow
Ответ Сергей Кот
ну с первым номером рейтинга все ясно. а вот по поводу остальной первой десятки думаю будет знатный срач)
для того эти списки и создаются.
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Eltex Kirin
Огласите весь список пожалуйста
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Юрий Анохин
интересно а на каком Кучеров?
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Eltex Kirin
Чел идёт на рекорд всех времён. И это всеголишь 30 место по игре. Мдаа
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