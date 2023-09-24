Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» против «Коламбуса», «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Колорадо» – с «Миннесотой»

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Клубы НХЛ проведут предсезонные матчи.

Предсезонные матчи НХЛ

Питтсбург – Коламбус – 20:00

Вашингтон –  Баффало – 21:00

Оттава – Торонто – 21:00

Колорадо – Миннесота – 22:00 

Бостон – Рейнджерс – 00:00

Эдмонтон – Виннипег – 01:00

Даллас – Аризона – 01:00

Коламбус – Питтсбург – 02:00

Анахайм – Лос-Анджелес – 03:00

Сан-Хосе – Вегас –  03:00

Калгари – Ванкувер – 03:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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oberkorn
Понеслось. А то ротенберг уже задолбал.
+4
0
+4
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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