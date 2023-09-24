Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» против «Коламбуса», «Вашингтон» сыграет с «Баффало», «Колорадо» – с «Миннесотой»
Клубы НХЛ проведут предсезонные матчи.
Предсезонные матчи НХЛ
Питтсбург – Коламбус – 20:00
Вашингтон – Баффало – 21:00
Оттава – Торонто – 21:00
Колорадо – Миннесота – 22:00
Бостон – Рейнджерс – 00:00
Эдмонтон – Виннипег – 01:00
Даллас – Аризона – 01:00
Коламбус – Питтсбург – 02:00
Анахайм – Лос-Анджелес – 03:00
Сан-Хосе – Вегас – 03:00
Калгари – Ванкувер – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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