«Реал» трижды пропустил от «Атлетико» после ударов головой. За 20 лет в матче Ла Лиги такое случалось с «бланкос» лишь однажды – с «Жироной» в 2018-м

«Реал» пропустил все голы в матче с «Атлетико» после ударов головой.

В матче 6-го тура « » уступил « » со счетом 1:3. Все три гола в ворота «сливочных» были забиты головой: дважды отличился Альваро Мората, еще один мяч на счету Антуана Гризманна.

За время сбора статистики с сезона-2003/04 в чемпионате Испании с «Реалом» подобное случалось лишь один раз – в марте 2018 года в матче с «Жироной» (6:3).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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