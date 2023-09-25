«Реал» трижды пропустил от «Атлетико» после ударов головой. За 20 лет в матче Ла Лиги такое случалось с «бланкос» лишь однажды – с «Жироной» в 2018-м
«Реал» пропустил все голы в матче с «Атлетико» после ударов головой.
В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал» уступил «Атлетико» со счетом 1:3. Все три гола в ворота «сливочных» были забиты головой: дважды отличился Альваро Мората, еще один мяч на счету Антуана Гризманна.
За время сбора статистики с сезона-2003/04 в чемпионате Испании с «Реалом» подобное случалось лишь один раз – в марте 2018 года в матче с «Жироной» (6:3).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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