Тикнизяна удалили после драки на 95-й минуте матча с «Зенитом». Защитник «Локо» получил 2 желтые за 3 минуты и похлопал судьям, уходя с поля

Наир Тикнизян был удален с поля на 95-й минуте матча с «Зенитом».

В 9-м туре Мир «Локомотив» на выезде обыграл « » со счетом 2:1.

На 95-й минуте получил вторую желтую карточку за стычку с игроками «Зенита». Первое предупреждение защитник « » получил на 92-й минуте матча за снятие футболки при праздновании гола.

Уходя с поля, футболист поаплодировал арбитрам. Главным судьей матча был Владимир Москалев.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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