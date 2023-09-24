Тикнизяна удалили после драки на 95-й минуте матча с «Зенитом». Защитник «Локо» получил 2 желтые за 3 минуты и похлопал судьям, уходя с поля

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи Владимир Москалев Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян был удален с поля на 95-й минуте матча с «Зенитом».

В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

На 95-й минуте Тикнизян получил вторую желтую карточку за стычку с игроками «Зенита». Первое предупреждение защитник «Локомотива» получил на 92-й минуте матча за снятие футболки при праздновании гола.

Уходя с поля, футболист поаплодировал арбитрам. Главным судьей матча был Владимир Москалев.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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43 комментария

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Данко Лазович
нет бы спокойно завершить матч, Тикнизяну надо было попетушиться.
+51
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Nick Crosier
Да вроде там без вопросов,фол и карточка.Зачем напускные эмоции.Это выглядело странно.
+26
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+24
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nurlan-zenit
Ответ Кузбасс
Бедная наша Зенитушка. Опять московские провокаторы драку устроили.
Так ты видео посмотри, а потом юморески в комментариях устраивай.
+35
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luu
Ну по-делу, непонятно чего он вообще так распетушился
+22
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+14
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bevooch
Наир Тикнизян забил, отдал голевую и удалился, с 2009 года это делали только два других игрока: Кингс Кангва в 2020 году и Лечи Садулаев в 2022-м.
https://t.me/optarussia/2822

Ещё и успел все в компенсированное время.
+6
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+6
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mihkel
Судья - чорт. Я ещё в первом тайме сказал, что с таким судейством драка будет.
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rgoll
Ответ Данко Лазович
нет бы спокойно завершить матч, Тикнизяну надо было попетушиться.
Петушился мальчик с фавелл, сзади пнул Ненахова
+27
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Сергей Пахомов
Ну, товарищи железнодорожники, тут все по делу. Нужно быть слепым глухонемым глупцом из другой вселенной, чтобы не признавать правильность второй жёлтой Тикнизяну. Я понимаю, кровушка взыграла, но...

С уважением, болельщик Зенита
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charly001
Эмоции после забитого гола сыграли злую шутку, но Наир все равно молодчик
+5
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Иван Висс
Ответ bevooch
Наир Тикнизян забил, отдал голевую и удалился, с 2009 года это делали только два других игрока: Кингс Кангва в 2020 году и Лечи Садулаев в 2022-м. https://t.me/optarussia/2822 Ещё и успел все в компенсированное время.
хет-трик Горди Хоу прям
+3
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Nick Crosier
Ответ 6tspey7tb5
А что было причиной эмоции мы конечно же пропустим. Ещё раз повтор посмотрите.
Фол Тикнизяна и потом он всячески мешает вводить мяч. Фолит сам Наир,потом сам же заводит перепалку.
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Groznyi2024
Родригао спровоцировал. Странно, но почти во всех играх Зенита с москалевыми судьи доводят матчи до драк
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xa-xa
Ответ Александр Зубков
Чёрт.
.... Т9 , хотел поправить и тыкнул ё , но т9 , опять таки подвёл 🤣
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Всеволод Бобров
Ответ nurlan-zenit
Так ты видео посмотри, а потом юморески в комментариях устраивай.
все с Зенитом дерутся почему-то, эх, вот так совпадение)
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Че вы так скоромно "после драки".... После побоища!
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Дима
Ответ Данко Лазович
нет бы спокойно завершить матч, Тикнизяну надо было попетушиться.
Венделу спроси лучше, зачем бил коленом лежачего Ненахова???!
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Ivan Petrov
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В каждом матче проигранном зенитом происходят драки. Не умеют хихимоны проигрывать
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Dr_horrible
Тикнизян свою ЖК получил по делу
Но игрок Зенита за обычный фол на чужой половине поля чего распетушился?
И почему Сергеев свою ЖК не получил, он активное участие принимал в этой потасовке

А вообще, бедный Зенит
Все их провоцируют бедненьких, и Факел, и Спартак, и ЦСКА
Может пора уже наглых бразильцев на место ставить жёсткими стыками, уж очень вседозволенно себя ведут
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6tspey7tb5
Ответ Nick Crosier
Фол Тикнизяна и потом он всячески мешает вводить мяч. Фолит сам Наир,потом сам же заводит перепалку.
Вы по ходу игру вообще не смотрели.😂😂😂 вот умора. Каким местом футбол смотрели. Повтор уже есть можно посмотреть
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6tspey7tb5
Ответ Nick Crosier
Фол Тикнизяна и потом он всячески мешает вводить мяч. Фолит сам Наир,потом сам же заводит перепалку.
Он пошёл на Вендела за то что тот после подката сделал ногой отмашку. Но это зенитовские болельщики конечно не увидели.
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SergerSerj
Достойный приемник Дзюбы...
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Александр Зубков
Ответ xa-xa
Черт
Чёрт.
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