Тикнизяна удалили после драки на 95-й минуте матча с «Зенитом». Защитник «Локо» получил 2 желтые за 3 минуты и похлопал судьям, уходя с поля
Наир Тикнизян был удален с поля на 95-й минуте матча с «Зенитом».
В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» со счетом 2:1.
На 95-й минуте Тикнизян получил вторую желтую карточку за стычку с игроками «Зенита». Первое предупреждение защитник «Локомотива» получил на 92-й минуте матча за снятие футболки при праздновании гола.
Уходя с поля, футболист поаплодировал арбитрам. Главным судьей матча был Владимир Москалев.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Ещё и успел все в компенсированное время.
С уважением, болельщик Зенита
Но игрок Зенита за обычный фол на чужой половине поля чего распетушился?
И почему Сергеев свою ЖК не получил, он активное участие принимал в этой потасовке
А вообще, бедный Зенит
Все их провоцируют бедненьких, и Факел, и Спартак, и ЦСКА
Может пора уже наглых бразильцев на место ставить жёсткими стыками, уж очень вседозволенно себя ведут