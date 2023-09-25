«Реал» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 «Атлетико». Было 6 побед подряд

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

«Реал» проиграл первый матч в нынешнем сезоне.

Команда тренера Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в дерби в 6-м туре Ла Лиги.

Таким образом, завершилась победная серия мадридского клуба, которая длилась в течение шести игр со старта сезона с учетом Лиги чемпионов.

Прежде «Реал» выиграл у «Атлетика» (2:0), «Альмерии» (3:1), «Сельты» (1:0), «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Униона» (1:0).

Следующий матч команда проведет в рамках Ла Лиги – 27 сентября против «Лас-Пальмаса».

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48 комментариев

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Амирджон Рахимов
защиту реала не описать словами
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Igor Shalamov
Чем можно заниматься в перерыве, что после первого тайма, где быстро пропустили 2 мяча, выйти и пропустить на 30 секунде?
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Верховный Лорд
Ответ Амирджон Рахимов
защиту реала не описать словами
Есть слова, но за них тут банят)
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Даулет Сарсенбин
Очень плохо было все. Надеюсь, очнутся после такого и начнут играть нормально, хотя на этот сезон и на следующий вообще никаких надежд нет
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Состав укомплектован (с)
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Отец Абду
Ответ Амирджон Рахимов
защиту реала не описать словами
Рюдигер, а синоним этого слово Алаба:)
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Igor Shalamov
Ответ Даулет Сарсенбин
Очень плохо было все. Надеюсь, очнутся после такого и начнут играть нормально, хотя на этот сезон и на следующий вообще никаких надежд нет
конечно, без нападающего играть
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Бенисио Дель Пьеро
Происходит вполне ожидаемое следствие очень самонадеянного и пассивного поведения Реала в межсезонье на трансферном рынке. Состав для клуба такого масштаба абсолютно неукомплектован и не подходит для решения задач, поставленных руководством перед Анчелотти. Гарсия это игрок ротации, а не основы. Один единственный пз Карваахаль не вытянет весь сезон. Отказ от покупки нападающего аукается уже сейчас. Первый же серьезный соперник и Реалу некем забивать. Винисиус, когда вернётся, тоже не решит проблему. Ему нужен качественный партнёр в атаке, с которым можно отыграться, а его нет. Один 20-летний Беллингем не сможет решать каждый матч. Он вообще не для этого покупался. Условный Ман Сити ему все перекроет и Реал ничего не сможет. Анчелотти ещё хорошо справляется в такой ситуации. К нему претензий нет. Такого состава при удачи может хватить для Ла Лиги. Против условного Алавеса они справятся, но об ЛЧ речи быть не может
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Фарид Харисов
Ответ Месут Озил
Хоселу не уровень Реала
Так его и брали на подмену очевидно, просто по ходу ТО оказалось, что он вынуждено будет основным. А все разговоры Карло о том что так и задумывалось — чтобы не нагнетать лишний раз.
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Дзмітрый Фарботка
в следующем матче жду такой же состав только Чаумени вместо Родриго
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Sergey Troshin
Такой матч нужно было сыграть в 1ом туре, в августе, чтобы оголить эти дыры на флангах и может быть успеть хоть кого то подписать. Сейчас Марсело в любой его форме был бы куда полезнее чем Васкес , Фран, Менди- вместе взятые... и конечно не хватает КАПИТАНА на поле
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madaev
Вышел без пз, опорника, и напа, план топ
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Станислав Л
Ответ Виталий Александров
не очень понял почему отменили второй гол Реала, вроде бы игрок был в пассивном оффсайде и в эпизоде не участвовал?
настолько пассивно - что подпрыгнул и пытался достать мяч головой
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King_X
Ответ Виталий Александров
не очень понял почему отменили второй гол Реала, вроде бы игрок был в пассивном оффсайде и в эпизоде не участвовал?
Да не, все верно
Рюдигер боролся с игроком, участие в эпизоде активное
Без него мож чел вообще закрывал бы Камавингу или кто там забил
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Нурболот Ниматов
Кепе кепку и обратно в челси
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JENNINGS
С этим сезоном без нападающего и альтернативного ПЗ всё ясно, несите следующий
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KamoliddinNeo
Мда…
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#SharkTeam
Чет великий Анч не вывозит против Хави?
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Igor Shalamov
Все решают детали. Не будь в конце первого тайма Рюдигер в оффсайде, 2 2 и там Реал бы дожал. Но играли отвратно
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Месут Озил
Хоселу не уровень Реала
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Александр Чижов
диего не расслабляться папа карло вынесен но чемп толька начался
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Вера Алексеевна
Ответ Umar Dzhuraev
Давайте признаем , Реал сам виноват , на 60-70й минутах были хорошие шансы забить , но нет, пытались пробить с центра, хотя впереди были партнеры которым можно было пасануть, а с 90ой минуты вообще не пытались даже в штрафную пробиться
Давайте признаем, Реал проиграл 1 - 3 дома.
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Shadow1882
То, как Беллингем по непонятной причине срубил соперника в центре поля на 95 минуте, отлично отражает сегодняшний матч для команды
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Umar Dzhuraev
Давайте признаем , Реал сам виноват , на 60-70й минутах были хорошие шансы забить , но нет, пытались пробить с центра, хотя впереди были партнеры которым можно было пасануть, а с 90ой минуты вообще не пытались даже в штрафную пробиться
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Murtynya
хотя бы Вини вернулся бы, было бы здорово, Реал много атакует, но без толку, как же грязно играет АТМ
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