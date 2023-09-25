«Реал» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 «Атлетико». Было 6 побед подряд

«Реал» проиграл первый матч в нынешнем сезоне.

Команда тренера уступила « » (1:3) в дерби в 6-м туре .

Таким образом, завершилась победная серия мадридского клуба, которая длилась в течение шести игр со старта сезона с учетом Лиги чемпионов.

Прежде «Реал» выиграл у «Атлетика» (2:0), «Альмерии» (3:1), «Сельты» (1:0), «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Униона» (1:0).

Следующий матч команда проведет в рамках Ла Лиги – 27 сентября против «Лас-Пальмаса».

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