Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом

Бегунья Тигист Ассефа победила в Берлинском марафоне с мировым рекордом.

Спортсменка из Эфиопии преодолела марафонскую дистанцию с результатом 2 часа 11 минут 53 секунды.

Предыдущий рекорд среди женщин был установлен кенийкой Бриджид Косгеи в 2019 году (2:14.04).

У мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион кениец .

марафон

Женщины

1. Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2.11,53 (мировой рекорд)

2. Шейла Чепкируи (Кения) – 2.17,49

3. Магдалена Шаури (Танзания) – 2.18,41

Мужчины

1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.02,42

2. Винсент Кипкемои (Кения) – 2.03,13

3. Тадесе Такеле (Эфиопия) – 2.03,24