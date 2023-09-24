Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом
Бегунья Тигист Ассефа победила в Берлинском марафоне с мировым рекордом.
Спортсменка из Эфиопии преодолела марафонскую дистанцию с результатом 2 часа 11 минут 53 секунды.
Предыдущий рекорд среди женщин был установлен кенийкой Бриджид Косгеи в 2019 году (2:14.04).
У мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге.
Берлинский марафон
Женщины
1. Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2.11,53 (мировой рекорд)
2. Шейла Чепкируи (Кения) – 2.17,49
3. Магдалена Шаури (Танзания) – 2.18,41
Мужчины
1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.02,42
2. Винсент Кипкемои (Кения) – 2.03,13
3. Тадесе Такеле (Эфиопия) – 2.03,24
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