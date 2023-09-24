Эфиопская бегунья Тигист Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом

Теги Бег рекорды сборная Кении сборная Кении жен сборная Эфиопии жен сборная Эфиопии Элиуд Кипчоге Берлинский марафон сборная Танзании Бриджид Косгеи Марафон Тигист Ассефа Легкая атлетика

Бегунья Тигист Ассефа победила в Берлинском марафоне с мировым рекордом.

Спортсменка из Эфиопии преодолела марафонскую дистанцию с результатом 2 часа 11 минут 53 секунды. 

Предыдущий рекорд среди женщин был установлен кенийкой Бриджид Косгеи в 2019 году (2:14.04).

У мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге

Берлинский марафон

Женщины

1. Тигист Ассефа (Эфиопия) – 2.11,53 (мировой рекорд)

2. Шейла Чепкируи (Кения) – 2.17,49

3. Магдалена Шаури (Танзания) – 2.18,41

Мужчины

1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.02,42

2. Винсент Кипкемои (Кения) – 2.03,13

3. Тадесе Такеле (Эфиопия) – 2.03,24

 

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10 комментариев

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Рокнролл
Ответ Шурик Шурик
Жаль, что Элиуду снова не хватило совсем чуть-чуть, чтобы на официальных соревнованиях выбежать-таки из двух часов. Великий спортсмен, а ведь ему уже 38.
Почти 3 минуты не хватило))) это сильно не «чуть-чуть». Но все равно конечно 10 лет такой уровень держать, крутой мужик
+8
0
+8
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Шурик Шурик
Жаль, что Элиуду снова не хватило совсем чуть-чуть, чтобы на официальных соревнованиях выбежать-таки из двух часов. Великий спортсмен, а ведь ему уже 38.
+5
0
+5
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Staut
Ответ Максим Купцов
Время лучше чем у победителя московского марафона Неделина
Так-то конечно да:) Но Берлин считается самой простой и быстрой трассой, а московский марафон довольно сложный, с горками и хорошее время там показать сложно. Ну а так - да, результаты наших марафонцев говорят сами за себя.
+4
0
+4
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Шурик Шурик
Ответ Рокнролл
Почти 3 минуты не хватило))) это сильно не «чуть-чуть». Но все равно конечно 10 лет такой уровень держать, крутой мужик
Да, я сейчас так подумал, с их темпом это больше километра)) Эти ребята с другой планеты, не иначе, восхищаюсь марафонцами.
+4
0
+4
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Максим Купцов
Время лучше чем у победителя московского марафона Неделина
+4
-2
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DeGrig
Ответ Staut
Так-то конечно да:) Но Берлин считается самой простой и быстрой трассой, а московский марафон довольно сложный, с горками и хорошее время там показать сложно. Ну а так - да, результаты наших марафонцев говорят сами за себя.
на список победителей посмотрите, там вообще одни африканцы, и задумайтесь, а нет ли физиологических преимуществ тут?
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Рокнролл
Пэйсы мужчины? Или сама 2:11 сделала? Если сама, то космос конечно
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DeGrig
Браво! Православная эфиопка натянула всех остальных!
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L1berty
Ответ Шурик Шурик
Жаль, что Элиуду снова не хватило совсем чуть-чуть, чтобы на официальных соревнованиях выбежать-таки из двух часов. Великий спортсмен, а ведь ему уже 38.
До 2 часов пропасть, а не чуть-чуть
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