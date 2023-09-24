Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»
Президент «ПСЖ» ответил на критику Лионеля Месси.
Аргентинец пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира.
«Как все видели – нами даже было опубликовано видео, – мы поздравляли Месси на тренировке и в частном порядке. Но при всем уважении – мы французский клуб.
Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил, – его одноклубников из сборной Франции, да и наших болельщиков тоже. Но он был и остается невероятным игроком – мы гордились тем, что он здесь», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, по пенальти – 4:2).
Месси не хватило почестей после победы на ЧМ. Еще одна претензия к Франции
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
те же 0голов и 1или2ассиста.
Почему не поздравили публично? Ну как бы это дико
В свое время Рон боялся возвращаться в Англию, после матча на ЧМ с ними
А ты говоришь на стадионе...
На стадион, во Франции ходят французы
И им как бы победа Аргентины не принесла удовольствия
Все друг друга поздравляют, улыбаются...
Да лан, ага, улыбаются...
Твой кумир из Сборной убегал, после Копы
Проиграй в этот раз Аргентина, он бы весь остаток карьеры с кислыми щами протоптался
И если ты являешься лучшим в истории ЛЧ по титулам, стабильности, голам и ассистам, то и ЧМ в теории смог бы взять. Но не сложилось. Не подошёл к турниру в пиковой форме.