Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Нассер Аль-Хелайфи Интер Майами Футбол

Президент «ПСЖ» ответил на критику Лионеля Месси.

Аргентинец пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира.

«Как все видели – нами даже было опубликовано видео, – мы поздравляли Месси на тренировке и в частном порядке. Но при всем уважении – мы французский клуб.

Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил, – его одноклубников из сборной Франции, да и наших болельщиков тоже. Но он был и остается невероятным игроком – мы гордились тем, что он здесь», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, по пенальти – 4:2).

Месси не хватило почестей после победы на ЧМ. Еще одна претензия к Франции

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44 комментария

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Руслан Ганбаров
На секунду представим если в подобной истории оказался Роналду. Моментально бы предъявили "португальской принцессе" за галактический ЧСВ и желанием думать только о себе
+77
-26
+51
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Emilpers88
При всём уважении к маленькому гению и не приязни к аль Хелаифи, всё таки буду солидарен с арабом. Если бы Аргентина в финале встречалась с другой сборной, тогда другое дело
+43
-5
+38
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Ноябрьский Набат
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Мбаппе запретил...
+20
-1
+19
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2vdhrvmmzf
Ответ Руслан Ганбаров
На секунду представим если в подобной истории оказался Роналду. Моментально бы предъявили "португальской принцессе" за галактический ЧСВ и желанием думать только о себе
Тяжело представить как человек с 0 0 в плей офф чм за 20 лет берет чм 😂
+41
-24
+17
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Халид Бин Валид
В тихом омуте черти водятся. Что же человеку еще нужно? Не признали бедного
+26
-14
+12
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Kemal Gul
Ответ Руслан Ганбаров
На секунду представим если в подобной истории оказался Роналду. Моментально бы предъявили "португальской принцессе" за галактический ЧСВ и желанием думать только о себе
Потому что есть такая вещь, как репутация. И репутация человека с галактическим чсв у Роналду не просто так появилась. Месси такой репутации не имеет, поэтому и подобных предъяв нет
+12
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+7
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Beyond
Ответ Hella black
Клуб у которого ни истории,ни амбиций,ни нормальных болельщиков,чего ждать от них. Из грязи в князи,клуб которым руководит капризный ребёнок. Лион и Марсель вот они клубы Франции,а это денежный мешок из Катара,не более.
Ты тоже чел без истории, но комментировать же тебе не запрещают, не?
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Фанат спорта01
Ответ 2vdhrvmmzf
Тяжело представить как человек с 0 0 в плей офф чм за 20 лет берет чм 😂
как будто у Месси до этого ЧМ была какая-то космическая стата в плей-офф.
те же 0голов и 1или2ассиста.
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Не уверен!!
Ответ Роман
Да всем понятно, что Лёнька сейчас набирает баллы перед ЗМ. А для этого много поплакать надо. Был чемпионский коридор на стадионе. А Леониду видите ли нужно чтобы его на руках возле Эйфелевой башни таскали.
Или Эйфелевую башню в цвета флага Аргентины окрасить
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Mike 60
При всем величии Месси, тщеславие у него бьет через край. Ждать грандиозных почестей в проигравшей финал стране- это глупо и смешно.
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bestttttttofthebest
Точно французский клуб?
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AmanEsen
ПСЖ максимально корректно ответили, аргентинец совсем зазнался
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JohnnyMulka
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Персофаны футболеров смотрят на мир слишком эгоистично

Почему не поздравили публично? Ну как бы это дико
В свое время Рон боялся возвращаться в Англию, после матча на ЧМ с ними
А ты говоришь на стадионе...
На стадион, во Франции ходят французы
И им как бы победа Аргентины не принесла удовольствия

Все друг друга поздравляют, улыбаются...
Да лан, ага, улыбаются...
Твой кумир из Сборной убегал, после Копы
Проиграй в этот раз Аргентина, он бы весь остаток карьеры с кислыми щами протоптался
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Олег Грачёв
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Ага, только вот люди относятся к футболу даже серьёзнее, чем к войне. В данном случае совершенно некорректно было бы поздравлять Месси от лица самого сильного французского клуба. Это вам легко говорить, для России такая ситуация только гипотетическая. А французы бы не оценили
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Dahl
На моей памяти, катарец чуть ли не в первый раз что-то адекватное высказал
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werley
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Это могло быть очень плохо воспринято болельщиками. Во Франции болельщики - серьезная сила и не в интересах ПСЖ портить с ними отношения по такому пустяковому поводу.
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che kaif
Ответ Hella black
Клуб у которого ни истории,ни амбиций,ни нормальных болельщиков,чего ждать от них. Из грязи в князи,клуб которым руководит капризный ребёнок. Лион и Марсель вот они клубы Франции,а это денежный мешок из Катара,не более.
Чудик Лион так же был самым богатым в свое время а Марсель и вовсе всякие схемы мутили левые чтоб взять лч
+2
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Руслан Ганбаров
Ответ 2vdhrvmmzf
Тяжело представить как человек с 0 0 в плей офф чм за 20 лет берет чм 😂
Однако евро взял. ЧМ в длительности меньше десяти матчей. На таком коротком отрезке везение не малый фактор.
И если ты являешься лучшим в истории ЛЧ по титулам, стабильности, голам и ассистам, то и ЧМ в теории смог бы взять. Но не сложилось. Не подошёл к турниру в пиковой форме.
+20
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Роман
Ответ Kemal Gul
Потому что есть такая вещь, как репутация. И репутация человека с галактическим чсв у Роналду не просто так появилась. Месси такой репутации не имеет, поэтому и подобных предъяв нет
Теперь и у аргентинской принцессы раздутое чсв.
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Zed_patriot
"чемпион мира есть чемпион мира"
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Igorsm
Ага, великие и отважные красные мундиры ахахах
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che kaif
Ответ bestttttttofthebest
Точно французский клуб?
Париж находится уже не во Франции?! Геогроф из вас конечно
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werley
Ответ Zed_patriot
от Пьер Решара до Мбапе прошло всего 50 лет
Ну и что? Александр Дюма тоже был мулатом, а по его книгам многие в принципе знают про Францию
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werley
Ответ Hella black
Комментировать на Sportse и не поздравить величайшего футболиста планеты,который является твоим игроком,так как он этого заслуживает,это как бы разные вещи. Или для тебя это одно и тоже ?
Его поздравили
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Demyan Grachev
Ответ Руслан Ганбаров
Однако евро взял. ЧМ в длительности меньше десяти матчей. На таком коротком отрезке везение не малый фактор. И если ты являешься лучшим в истории ЛЧ по титулам, стабильности, голам и ассистам, то и ЧМ в теории смог бы взять. Но не сложилось. Не подошёл к турниру в пиковой форме.
какое везение? судья левые пенки ставил отвратительным аргам
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