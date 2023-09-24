Президент «ПСЖ» ответил на критику Месси из-за отсутствия почестей после победы на ЧМ: «Мы поздравляли его на тренировке и частно. Но мы французский клуб»

Президент «ПСЖ» ответил на критику Лионеля Месси.

Аргентинец пожаловался, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на чемпионате мира.

«Как все видели – нами даже было опубликовано видео, – мы поздравляли Месси на тренировке и в частном порядке. Но при всем уважении – мы французский клуб.

Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил, – его одноклубников из сборной Франции, да и наших болельщиков тоже. Но он был и остается невероятным игроком – мы гордились тем, что он здесь», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, по пенальти – 4:2).

Месси не хватило почестей после победы на ЧМ. Еще одна претензия к Франции

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