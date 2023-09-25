«Жирона» обошла «Реал» и делит лидерство с «Барсой» после 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы отстают на очко

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик Ла Лига рейтинги Жирона Футбол

«Реал» упустил лидерство в чемпионате Испании, проиграв дерби.

Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в 6-м туре Ла Лиги. У нее осталось 15 очков.

«Барселона», одолевшая «Сельту» (3:2), и «Жирона», обыгравшая «Мальорку» (5:3), обошли «Реал». У них по 16 очков.

Замыкает четверку «Атлетик» с 13 баллами, за ним следуют «Атлетико», «Валенсия» и «Райо Вальекано» (по 10 баллов). При этом у команды Диего Симеоне на игру меньше, чем у ближайших соперников.

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40 комментариев

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Экспертное мнение
Лучшая таблица для Испании - это два лидера из Каталонии
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Universal1000
Ответ rigobersong
Жаль с Хетафе у Барселоны украли 2 очка:) Так бы каталонский гегемон лидировал вообще без потерь:))
Реально. В этом сезоне с первого тура играем еще и против судей.
Я просто в полном шоке был, наблюдая за арбитражем игры с Хетафе. Чистое ограбление.
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Barsa! bolshe chem klub
У Барсы появился появился реально конкурент на чемпионство.
и это не Реал
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y569gcsmps
Ответ Шурик Шурик
Не смотрел давно игры матрасников, но победа гроссмейстерская. Понятное дело, что сливочные не в лучшей форме, но реал - это реал, в любом случае. Очень качественно сегодня все игроки сыграли, гризманн - топище мирового уровня
Ну если так посмотреть, то и Атлетико не в лучшей форме был) Отсутствовали Де Пауль, Сеюнджу, Барриос
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Бронислав Каминский
Каталония на первом месте!))
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Universal1000
Жирона еще весной доказала, что она сильнее Реала, опозорив его покером Кастельяноса.
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Merdan Ataberdiyev
все еще впереди
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<~Inter~>
Жирона приятно удивляет
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Strateg 7
Оба клуба каталонские) Каталония сейчас рулит в Ла Лиге)
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Шурик Шурик
Не смотрел давно игры матрасников, но победа гроссмейстерская. Понятное дело, что сливочные не в лучшей форме, но реал - это реал, в любом случае. Очень качественно сегодня все игроки сыграли, гризманн - топище мирового уровня
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войд
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Вау... а 2-3 года Папочка Карлуша называли не??? Или папуся??? А сейчас : физрук и жвачкажуй
Ты меня путаешь с глорами переса и анчи)
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Верховный Лорд
Спасибо Карло за потрясающее поражение)
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войд
Пока не уволят бесполезного жвачкожуя отставание от 1 места будет ещё больше
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Men77
Ответ войд
Пока не уволят бесполезного жвачкожуя отставание от 1 места будет ещё больше
Дайте Карло поработать!!!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Экспертное мнение
Лучшая таблица для Испании - это два лидера из Каталонии
Сердце испанского футбола😎
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messi_leo
Кто-нибудь видел Беллингема? На какой позиции он сегодня играл? Может травма какая?
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Ansu Fati
Через тур Жирона вынесет их очно и скинет на 4 место))
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Иван Баланар
Ответ Анти МЧК
А ЧЁ С ЛИЦОМ?)
потеряйся
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Экспертное мнение
Ответ Артём Назмутдинов
почему у Атлетико на одну игру меньше?
Перенесли игру с Севильей из-за ливня вроде
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Анти МЧК
английская палка что-то может, кроме голов с отскоков?
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Wild91688
Сколько шлака вылезла
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Namoz uqing
туф Атлетика не футбол играет а какую-то херня
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fcb812
VAMOS BARÇA ❤️🔥💙
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rich.
1я и 2я команды не только Каталонии, но и Испании
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Bazilic
А это еще Барсу в первом туре обокрали
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