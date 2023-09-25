«Жирона» обошла «Реал» и делит лидерство с «Барсой» после 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы отстают на очко

«Реал» упустил лидерство в чемпионате Испании, проиграв дерби.

Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в 6-м туре . У нее осталось 15 очков.

« », одолевшая «Сельту» (3:2), и « », обыгравшая «Мальорку» (5:3), обошли « ». У них по 16 очков.

Замыкает четверку «Атлетик» с 13 баллами, за ним следуют « », «Валенсия» и «Райо Вальекано» (по 10 баллов). При этом у команды Диего Симеоне на игру меньше, чем у ближайших соперников.

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