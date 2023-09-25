«Жирона» обошла «Реал» и делит лидерство с «Барсой» после 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы отстают на очко
«Реал» упустил лидерство в чемпионате Испании, проиграв дерби.
Команда Карло Анчелотти уступила «Атлетико» (1:3) в 6-м туре Ла Лиги. У нее осталось 15 очков.
«Барселона», одолевшая «Сельту» (3:2), и «Жирона», обыгравшая «Мальорку» (5:3), обошли «Реал». У них по 16 очков.
Замыкает четверку «Атлетик» с 13 баллами, за ним следуют «Атлетико», «Валенсия» и «Райо Вальекано» (по 10 баллов). При этом у команды Диего Симеоне на игру меньше, чем у ближайших соперников.
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Я просто в полном шоке был, наблюдая за арбитражем игры с Хетафе. Чистое ограбление.
и это не Реал