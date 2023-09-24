«МЮ» на 5 очков отстает от зоны ЛЧ после 6 туров АПЛ, «Челси» – на 9

Отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.

В субботу « » обыграл «Бернли» со счетом 1:0 и поднялся с 13-й на 8-ю строчку турнирной таблицы, набрав 9 очков за 6 туров. После ничьей « » и « » (2:2) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.

« » в воскресном матче 6-го тура уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 и увеличил отставание от топ-4 до 9 очков. Лондонцы занимают 14-е место в таблице, набрав 5 очков.

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