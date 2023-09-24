«МЮ» на 5 очков отстает от зоны ЛЧ после 6 туров АПЛ, «Челси» – на 9

Теги Манчестер Юнайтед Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Бернли Футбол

Отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.

В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 и поднялся с 13-й на 8-ю строчку турнирной таблицы, набрав 9 очков за 6 туров. После ничьей «Арсенала» и «Тоттенхэма» (2:2) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.

«Челси» в воскресном матче 6-го тура уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 и увеличил отставание от топ-4 АПЛ до 9 очков. Лондонцы занимают 14-е место в таблице, набрав 5 очков.

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24 комментария

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undead88
В каком туре прекратят вести челси по зоне ЛЧ и начнут вести по зоне вылета?
+54
-2
+52
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Отец Абду
МС - 18 очков

Челси - 5 очков

Бернли - 1 очко

Интересно, все таки куда ближе Челси
+26
-2
+24
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JohnnyMulka
Ответ undead88
В каком туре прекратят вести челси по зоне ЛЧ и начнут вести по зоне вылета?
Такими темпами в конце октября
+19
-1
+18
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Ебздрогыч
Челси отстает на 9 очков от зоны ЛЧ, и на 4 от зоны вылета
+8
-1
+7
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Fona
Логичней было бы писать сколько до зоны вылета
+10
-4
+6
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undead88
Ответ JohnnyMulka
Такими темпами в конце октября
челси реально повезло, что играли с Лутоном в первых турах. Играй матч даже в 6 туре, то Лутон уже ничью бы утащил
+6
-1
+5
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CCCP{{BOOM}}
Русский Челси > Американский Челси.
+1
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
У МЮ в 6-ти матчах у нападающих 1 забитый гол((((
+1
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4akyr
Думаю Пеп оформит очередное чемпионство. Артете всё ещё надо строить команду. Клопп хоть что-то может противопоставить. Про МЮ я вообще молчу.
+2
-1
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Стэн Смит
У Челси единственная победа над Лутоном. Можно сказать, что побед ноль.
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T622222
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Локоть Артеста
Нынешний Челси является воплощением немощи. Сплошная бестолковая беготня по полю и натужные попытки создать что-нибудь у ворот соперника. Точно Лукаку не нужен был?
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werowolf-gears
Надеюсь Челси все же вылетит
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2vdhrvmmzf
Ответ undead88
В каком туре прекратят вести челси по зоне ЛЧ и начнут вести по зоне вылета?
Вообще уже сейчас должны
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David Avagyan
Ответ undead88
челси реально повезло, что играли с Лутоном в первых турах. Играй матч даже в 6 туре, то Лутон уже ничью бы утащил
Привет Ванга
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David Avagyan
Ответ undead88
скринь во втором круге челси влетит шляпникам
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David Avagyan
Ответ undead88
не. давать, что то на отсечение по своей воле могут только армяне)
Да ты ещё и шовинист не удивительно.
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zzzeeerrrooo
Ответ Отец Абду
МС - 18 очков Челси - 5 очков Бернли - 1 очко Интересно, все таки куда ближе Челси
К бесконечности
+1
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David Avagyan
Ответ llolishe
Говорят Поч смотрел матч Арс-ТТХ переживая за бывший клуб
Кто ?
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