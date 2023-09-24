«МЮ» на 5 очков отстает от зоны ЛЧ после 6 туров АПЛ, «Челси» – на 9
Отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.
В субботу «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 и поднялся с 13-й на 8-ю строчку турнирной таблицы, набрав 9 очков за 6 туров. После ничьей «Арсенала» и «Тоттенхэма» (2:2) отставание «МЮ» от зоны Лиги чемпионов сократилось до 5 очков.
«Челси» в воскресном матче 6-го тура уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1 и увеличил отставание от топ-4 АПЛ до 9 очков. Лондонцы занимают 14-е место в таблице, набрав 5 очков.
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Челси - 5 очков
Бернли - 1 очко
Интересно, все таки куда ближе Челси