«Ман Сити» оторвался от «Арсенала» на 4 очка после 6-го тура АПЛ. «Брайтон» поднялся на 3-е место, «Ливерпуль» – 2-й

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм», сыграв вничью, отстали от «Манчестер Сити» на 4 очка.

«Горожане», выиграв все матчи, набрали 18 очков и лидируют в таблице. Оба лондонских клуба имеют на счету по 14 баллов, при этом «шпоры» идут четвертыми, опережая «канониров» по дополнительным показателям.

На второй строчке расположился «Ливерпуль» с 16 очками, а на третье место поднялся «Брайтон» (15).

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48 комментариев

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Отец Абду
Боэли: Sports, сколько вам заплатить, чтобы увидеть мою команду в вашей таблице?
+25
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Утя Ваткин
Ответ Санжар Уразбаев
Где этот Антонио из Вест Хема который говорил что будут выше чем мы ?!, сперва победить попробуйте нас а потом и возможно будете на равне с нами ))
С вами это с кем? Сборной Таджикистана?
+20
-3
+17
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Санжар Уразбаев
Где этот Антонио из Вест Хема который говорил что будут выше чем мы ?!, сперва победить попробуйте нас а потом и возможно будете на равне с нами ))
> мы
> какой-то санжар со степей Казахстана
+14
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Доминатор3000
4 очка от Сити.
Ура 🥳
За всю игру не смогли вскрыть Тоттенхэм.
Офигеть просто.
Рикошет и привоз от Ромеро,вот и всё.
Жезус мог забить из-за ошибки Мэддисона.
Но по факту,Арсенал просто уничтожили.
Я столько проигранных единоборств,не видел с проигрыша Брайтону на Эмирейтс в прошлом сезоне…
Незнаю что и думать,но разговоры о чемпионстве лично я заканчиваю…
Едем дальше,там видно будет.
Тоттенхэму уважение,приехали за победой…
И вполне её заслуживали.
+15
-3
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Adamdfdgds
Очередная легкая АПЛ для Пепа
+14
-4
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jam.football
в этом сезоне конкуренцию Ман.сити вероятно составит только Ливерпуль..
+5
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Пинающий Достоинства
Брайтон сила
+6
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Санжар Уразбаев
Где этот Антонио из Вест Хема который говорил что будут выше чем мы ?!, сперва победить попробуйте нас а потом и возможно будете на равне с нами ))
+11
-7
+4
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Ебздрогыч
Брайтон - это Челси здорового человека
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gninnur esrever*
Странным людям, кричащим в августе про борьбу МС и Арсенала за чашку, привет.
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deadjoker
Боули пошел покупать Брайтон :))
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zigrik zigrik
Брайтон красавчики
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gninnur esrever*
Ответ jam.football
в этом сезоне конкуренцию Ман.сити вероятно составит только Ливерпуль..
Ну да, на Брайтон даже больше надежды, чем на то, что в бело-красной форме седня потело.
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ман сити фейк
Ответ Гани Дюсенов
Не смущает то что нет Троссара, Парти и Габи? Во втором тайме вышел ни разу не сыгравший со старта Жорж, по причине опять же травмы Райса. ТТХ был просто раздавлен в первые полчаса. Победу отдали сами, своей вальяжностью в первом голе и травмами во втором. Сыграли на максимум с учетом имеющейся скамейки, без 3 основных игроков.
Не будет никогда идеального состава. Кто-то травмируется, кто-то не будет в форме, у кого-то ментальные проблемы. Думаешь у остальных всё идеально? Нет у Пепа отсутствует Де Брюйне, у МЮ почти полсостава, у Ливерпуля несколько матчей не играл Трент.
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#SharkTeam
Ответ mrgtosh
Интересно когда у Сити будет спад? Как то страшно, что так хорошо начали. Обычно зимой всегда включаемся в чемпионскую гонку. Возможно зимой будет второе дыхание когда КДБ вернется.
Последние сезоны спад зимой, а к началу весны и ПО ЛЧ Сити встает на рельсы.
Но сейчас хз, груз в виде ЛЧ спал, могут просто к зиме накатать отрыв такой, что конкуренты просто мотивацию потеряют
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Гани Дюсенов
Ответ Доминатор3000
У Юнайтед вообще целый состав игроков травмирован… Никто их не жалеет. Никаких оправданий,Тоттенхэм играл лучше,намного. Арсенал снова стал мягким,хрупким. Вроде 200 млн. потратили,но сильнее не стали,по факту. Работы ещё много предстоит Артете.
В каком месте вы увидели хрупкость Арсенала? Я увидел усталость после матча посреди недели. У ТТХ его не было.
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Евгений Воробьев
Ответ Гани Дюсенов
Не смущает то что нет Троссара, Парти и Габи? Во втором тайме вышел ни разу не сыгравший со старта Жорж, по причине опять же травмы Райса. ТТХ был просто раздавлен в первые полчаса. Победу отдали сами, своей вальяжностью в первом голе и травмами во втором. Сыграли на максимум с учетом имеющейся скамейки, без 3 основных игроков.
Ну так, да, этих не было, их не хватало. Как кстати и Тимбера. Но если лазарет будет наполняться, то это будет уже и не важно. Здоровья Райсу. Да и всем здоровым оставшимся.
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zzzeeerrrooo
Ответ Red_Old_Scull
3-1
Ну и ещё кубок Африки будет , а это - Салах
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Red_Old_Scull
Ответ zzzeeerrrooo
Ливерпулю без опорника ещё накидают В след туре ТТХ как раз
3-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Профессор из Кобхэма
Хм, второй Ливерпуль, а они считают очки до переоцененного Арсенала.
Ливерпулю без опорника ещё накидают
В след туре ТТХ как раз
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#SharkTeam
Ответ vzi
Конкуренты будут ничьи гонять между собой, уставать, а МС их потом раскатывать тепленькими. ;) И потом еще говорят, что в АПЛ куча интриги. Такая же монолига, как Бундес.
бавария может играть плохо, но все равно выиграть. В Сити же работает лучший тренер мира
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Red_Old_Scull
Ответ jam.football
в этом сезоне конкуренцию Ман.сити вероятно составит только Ливерпуль..
Разумеется товарищ
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mrgtosh
Ответ S.Laposter
а кто-то его берет каждый год?))) вхю не простая команда, победам радоваться нужно, в чем тогда смысл побеждать? да и вера должна быть. может и есть у вас правда, но все же не спешите судить
Да я согласен с тобой полностью. Но у многих болельщиков ливерпуля слишком много гонора. Вместо того что бы радоваться победе своей команде, им надо обязательно опустить шпильку в сторону соперника. Зачем?
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Хуршед Муминов
Ответ jam.football
в этом сезоне конкуренцию Ман.сити вероятно составит только Ливерпуль..
ynwa
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Хуршед Муминов
Ответ Утя Ваткин
С вами это с кем? Сборной Таджикистана?
мы это Ливерпуль
ynwa
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