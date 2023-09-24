«Ман Сити» оторвался от «Арсенала» на 4 очка после 6-го тура АПЛ. «Брайтон» поднялся на 3-е место, «Ливерпуль» – 2-й

«Арсенал» и «Тоттенхэм», сыграв вничью, отстали от «Манчестер Сити» на 4 очка.

«Горожане», выиграв все матчи, набрали 18 очков и лидируют в таблице. Оба лондонских клуба имеют на счету по 14 баллов, при этом «шпоры» идут четвертыми, опережая «канониров» по дополнительным показателям.

На второй строчке расположился « » с 16 очками, а на третье место поднялся « » (15).

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