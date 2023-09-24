«Ман Сити» оторвался от «Арсенала» на 4 очка после 6-го тура АПЛ. «Брайтон» поднялся на 3-е место, «Ливерпуль» – 2-й
«Арсенал» и «Тоттенхэм», сыграв вничью, отстали от «Манчестер Сити» на 4 очка.
«Горожане», выиграв все матчи, набрали 18 очков и лидируют в таблице. Оба лондонских клуба имеют на счету по 14 баллов, при этом «шпоры» идут четвертыми, опережая «канониров» по дополнительным показателям.
На второй строчке расположился «Ливерпуль» с 16 очками, а на третье место поднялся «Брайтон» (15).
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> какой-то санжар со степей Казахстана
Ура 🥳
За всю игру не смогли вскрыть Тоттенхэм.
Офигеть просто.
Рикошет и привоз от Ромеро,вот и всё.
Жезус мог забить из-за ошибки Мэддисона.
Но по факту,Арсенал просто уничтожили.
Я столько проигранных единоборств,не видел с проигрыша Брайтону на Эмирейтс в прошлом сезоне…
Незнаю что и думать,но разговоры о чемпионстве лично я заканчиваю…
Едем дальше,там видно будет.
Тоттенхэму уважение,приехали за победой…
И вполне её заслуживали.
Но сейчас хз, груз в виде ЛЧ спал, могут просто к зиме накатать отрыв такой, что конкуренты просто мотивацию потеряют
В след туре ТТХ как раз
ynwa