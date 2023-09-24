Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Лукойл Футбол

Стадион «Спартака» сменит название.

По информации «РБ Спорт», с 1 января стадион будет называться «Лукойл Арена».

Договор с брендом «Открытие банк» (эту банковскую группу поглотил ВТБ) заканчивается и продлен не будет.

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32 комментария

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dudufufu
Ответ Overkiller
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Да.
+88
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+74
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Тиджани Бабангида
Вполне логично - и цвета и основное и титульное спонсорство
+26
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savik-A.M.
Ответ Гегенпрессинг Рангника
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а Зенит в Газпром переименовали , или Динамо в ВТБ , или ЦСКА, уже запутался во что ?)
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Анатолий
а какие планы были у Федуна - отдам клуб и стадион болельщикам...
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Андрей <С>
Сейчас «Открывашка», а потом будет «Лукошко»)
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Саня Подвальный
Ответ avcgloronalduMU
у закрытие арена быстро лицензию отобрали? кто пользовался банком открытие, как оно было?
вполне себе все в порядке было. если что, то банк открытие был выкуплен втб 😉
+9
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Streetbor
"Зарема Арена" ♥️💪
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Merlion
Ответ MakeBelieve
Кстати, кто этим банком пользуется? Ни от кого из знакомых не слышал, что он клиент Открытия банка
Они всегда работали с крупными вкладами, у них узкая прослойка клиентов кому нужен был premium сервис и как результат мало клиентов
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Алексей Иванов
Ответ Антимосковский
частный спонсор у великого оппозиционного вневедомственного клуба, ни в коем случае не перепутайте с государственно-газовым политпроектом))))
Да, открой учредительные документы. Юридически компания частная. Ты еще скажи что шелл , bp, agip, что нефть тут добывали, тоже государственные? Лукойл кстати против сво выступил в феврале 2022 года. А про народные ресурсы бабушкам у забора рассказывай. Компании платят тут налоги, дь рабочие места, создают в местах добычи инфраструктуру
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_BoSToN_44
Ответ Streetbor
"Зарема Арена" ♥️💪
А звучит норм, кстати
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Ответ Overkiller
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Нет, не всех.
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Vladimir Sokolov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
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Название Спартак стоит намного дороже
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Назар Игорь
Почему бы не назвать домашний стадион Спартака именем Черенкова, по примеру других стадионов носящих имена великих футболистов - Марадоны, Меацца, Стрельцова, Вальтера, Пушкаша, Яшина?
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Spartakus1984
Логично,сами себе рекламу сделают за счет клуба.
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interested
Естественно! имя спонсора должно быть не только
на стене стадиона, но и на футбольных майках, как у "Зенита".
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Groznyi2024
Была открывашка, стала нефтевышка
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3a_3eHuT
Лучше бы Федунцы обозвали или Нижние Заремовцы...
Братья Федуны норм попилили на спартаке. Столько земли захапали под застройку - на лярды, якобы помогая клубу... хD
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Nadert@
Нет у нас достаточного количества компаний, кому можно было бы продать нейминговые права на стадион.
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wenk
Заправка
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БолельщикСоСтажем
Жалко что так и не перекрасили трибуны в цвета банка «Открытия»
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