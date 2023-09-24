Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января («РБ Спорт»)
Стадион «Спартака» сменит название.
По информации «РБ Спорт», с 1 января стадион будет называться «Лукойл Арена».
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на стене стадиона, но и на футбольных майках, как у "Зенита".
Братья Федуны норм попилили на спартаке. Столько земли захапали под застройку - на лярды, якобы помогая клубу... хD