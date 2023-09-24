Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января («РБ Спорт»)

Стадион «Спартака» сменит название.

По информации «РБ Спорт», с 1 января стадион будет называться «Лукойл Арена».

Договор с брендом «Открытие банк» (эту банковскую группу поглотил ВТБ) заканчивается и продлен не будет.

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