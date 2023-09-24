Тебас о подписке на футбольные матчи в Испании за 100+ евро в месяц: «Получается около 10 евро в день – столько же стоит выпивка»

Теги Ла Лига телевидение Хавьер Тебас алкоголь и спорт Футбол

Глава Ла Лиги не считает высокой стоимость подписки на футбольные матчи в Испани.

Как пишет Relevo, в Испании стоимость месячной подписки на футбол составляет 109 евро. В Англии подписка обойдется в 85 евро, в Германии – в 49, во Франции – 38, в Португалии – 25.

«Исторически [футбол] был дорогим, потому что был связан с покупкой линии, телефона и так далее.

Если подумать, то [футбол] стоит примерно 10 евро в день, примерно в такую же сумму обходится выпивка в Испании. Мы редко отказываем себе в выходе в свет, а за эту сумму можно посмотреть много спорта», – сказал Хавьер Тебас.

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31 комментарий

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Wizard Harry
Ответ Жизнь Бичары
Что-то реально дороговато
Тот случай, когда ситуация, ник и коммент идеальнее не придумаешь😄😄👍🏼
+73
-1
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Жизнь Бичары
Что-то реально дороговато
+41
-1
+40
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Chuha-Motibg
Он забыл учесть что зрелищные матчи крайне редко проходят в Ла Лиге. На трезвую голову матчи ЛЛ смотреть очень тяжело.
+22
-3
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Ебздрогыч
100+ евро в месяц: получается около 10 евро в день.

У Тебаса все очень плохо с математикой
+14
-1
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Алексей Ильин
Что за привычка оправдывать дороговизну одного продукта выпивкой или сигаретами. А если человек не курит и не пьёт, то на чём он может сэкономить для подписки на Ла Лигу?
+9
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+8
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Не уверен!!
Испания стоит дороже Апл все что нужно знать.
+5
-1
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panfiiiiil
Подписка на премьер в 25 раз дешевле, есть чем гордиться
+3
0
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JENNINGS
Ответ Wizard Harry
Тот случай, когда ситуация, ник и коммент идеальнее не придумаешь😄😄👍🏼
😂😂😂😂😂
+5
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НеПотерплю!
Тебас: в месяце 10 дней!
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Максим Черкашин
Ответ Chuha-Motibg
Он забыл учесть что зрелищные матчи крайне редко проходят в Ла Лиге. На трезвую голову матчи ЛЛ смотреть очень тяжело.
ЛаЛига обеднела футбольными личностями. В той же Серии А больше интересных футболистов, в разных командах.:))))
+2
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Shuller18
Почти 10 тыщ рублей на наши деньги за месячную подписку, они издеваются?)) Да я понимаю, что там ЗП выше, но не настолько же.
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Пилат
Так бухать можно каждый день, а футбол только по выходным. Не очень сравнение, хотя что можно ждать от этого оленя.
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jepp ebriloff
И что там смотреть, кроме Эль Класико?
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JURAVLI
так мы выяснили, что Тебас бухает ежедневно.
это многое объясняет
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Felp
- Папа, ты станешь меньше пить?
- Нет, сына, ты станешь меньше смотреть футбол
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KMR
Я за 1 евро смотрю все топ чемпы. Да и на 🍺 оставляю.
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градус ненависти
ет 109 евро. В Англии подписка обойдется в 85 евро (с)

В Англии можно купить подписку на пакет каналов за 25 фунтов, куда в том числе будет входить Скай Спортс
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EmilKB24
Ответ Ебздрогыч
100+ евро в месяц: получается около 10 евро в день. У Тебаса все очень плохо с математикой
ну наверное имеется ввиду игровые дни. не каждый же день идёт футбол.
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the80dream
РПЛ стоит 3 евро, это сколько в день получается?
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<~Inter~>
не вижу проблем, если люди будут покупать
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Слончик
Ла-лига это как безалкогольное пиво, которое только пару раз за год сменяется чем-то поинтересней
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Ubik-city
Такая испанская математика = испанскому стыду
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Tydeus
Ответ Ебздрогыч
100+ евро в месяц: получается около 10 евро в день. У Тебаса все очень плохо с математикой
Матчи три раза в неделю же.
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Chelsea Smile
В общем, если отказаться от ежедневной бутылки риохи, то можно найти деньги, чтобы посмотреть.
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avcgloronalduMU
не, скукотень
за в год норм
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