Тебас о подписке на футбольные матчи в Испании за 100+ евро в месяц: «Получается около 10 евро в день – столько же стоит выпивка»

Глава Ла Лиги не считает высокой стоимость подписки на футбольные матчи в Испани.

Как пишет Relevo, в Испании стоимость месячной подписки на футбол составляет 109 евро. В Англии подписка обойдется в 85 евро, в Германии – в 49, во Франции – 38, в Португалии – 25.

«Исторически [футбол] был дорогим, потому что был связан с покупкой линии, телефона и так далее.

Если подумать, то [футбол] стоит примерно 10 евро в день, примерно в такую же сумму обходится выпивка в Испании. Мы редко отказываем себе в выходе в свет, а за эту сумму можно посмотреть много спорта», – сказал Хавьер Тебас.

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