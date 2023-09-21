НФЛ. 3-я неделя. «Джайентс» сыграют с «Сан-Франциско» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джэксонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бей Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 22 по 26 сентября пройдут матчи третьей недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

3-я неделя

22 сентября

Нью-Йорк ДжайентсСан-Франциско – 3.15

24 сентября

ИндианаполисБалтимор – 20.00

Нью-ОрлеанГрин-Бэй – 20.00

АтлантаДетройт – 20.00

ХьюстонДжэксонвилл – 20.00

ТеннессиКливленд – 20.00

ДенверМайами – 20.00

Лос-Анджелес ЧарджерсМиннесота – 20.00

Нью-ИнглендНью-Йорк Джетс – 20.00

БаффалоВашингтон – 20.00

КаролинаСиэтл – 23.05

ДалласАризона – 23.25

ЧикагоКанзас-Сити – 23.25

25 сентября

ПиттсбургЛас-Вегас – 3.20

26 сентября

ФиладельфияТампа-Бэй – 2.15

Лос-Анджелес РэмсЦинциннати – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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1 комментарий

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Лучшие игроки второй недели:
https://www.sports.ru/profile/141040492/status/2275294/
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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