НФЛ. 3-я неделя. «Джайентс» сыграют с «Сан-Франциско» и другие матчи
С 22 по 26 сентября пройдут матчи третьей недели регулярного чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
3-я неделя
22 сентября
Нью-Йорк Джайентс – Сан-Франциско – 3.15
24 сентября
Индианаполис – Балтимор – 20.00
Нью-Орлеан – Грин-Бэй – 20.00
Атланта – Детройт – 20.00
Хьюстон – Джэксонвилл – 20.00
Теннесси – Кливленд – 20.00
Денвер – Майами – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Миннесота – 20.00
Нью-Ингленд – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Баффало – Вашингтон – 20.00
Каролина – Сиэтл – 23.05
Даллас – Аризона – 23.25
Чикаго – Канзас-Сити – 23.25
25 сентября
Питтсбург – Лас-Вегас – 3.20
26 сентября
Филадельфия – Тампа-Бэй – 2.15
Лос-Анджелес Рэмс – Цинциннати – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
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