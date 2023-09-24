«Ньюкасл» забил восемь голов в ворота «Шеффилда».

Команда тренера разгромила « » (8:0) в матче 6-го тура .

« » забил три мяча в первом тайме и еще пять голов – во втором. В составе команды восемь голов забили восемь разные игроки.

Это первый случай в истории АПЛ, когда восемь голов забили восемь разных футболистов, исключая автоголы.

В составе «сорок» отличились Дэн Берн, Свен Ботман, Бруно Гимараэс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Энтони Гордон и Александер Исак.

Также это поражение стало крупнейшим в истории «Шеффилд Юнайтед». Впервые команда пропустили как минимум восемь голов после поражения от «Мидлсбро» со счетом 3:10 в ноябре 1933 года.

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