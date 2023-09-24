«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» – 8:0! Все голы забили разные футболисты – впервые в истории АПЛ
«Ньюкасл» забил восемь голов в ворота «Шеффилда».
Команда тренера Эдди Хау разгромила «Шеффилд Юнайтед» (8:0) в матче 6-го тура АПЛ.
«Ньюкасл» забил три мяча в первом тайме и еще пять голов – во втором. В составе команды восемь голов забили восемь разные игроки.
Это первый случай в истории АПЛ, когда восемь голов забили восемь разных футболистов, исключая автоголы.
В составе «сорок» отличились Дэн Берн, Свен Ботман, Бруно Гимараэс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Энтони Гордон и Александер Исак.
Также это поражение стало крупнейшим в истории «Шеффилд Юнайтед». Впервые команда пропустили как минимум восемь голов после поражения от «Мидлсбро» со счетом 3:10 в ноябре 1933 года.
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
- Голы:
- 0:1 – 21 Лонгстафф, 0:2 – 31 Берн, 0:3 – 35 Ботман, 0:4 – 56 Уилсон, 0:5 – 61 Гордон, 0:6 – 68 Альмирон, 0:7 – 73 Бруно Гимараэс, 0:8 – 87 Исак.
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Богл (Траоре, 46), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Томас, Норвуд (Дэвис, 62), Хамер (Слиман, 66), Винисиус, Макати (Башем, 75), Арчер.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер (Ливраменто, 70), Шер, Ботман, Берн, Андерсон, Бруно Гимараэс (Холл, 81), Лонгстафф, Альмирон (Тонали, 70), Барнс (Гордон, 12), Уилсон (Исак, 70).
- Предупреждения:
- Ахмедходжич (28), Робинсон (34), Слиман (75), Иган (90).
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Было бы комбо
А голы Палопа, Алиссона, Проведеля имели прямое влияние на результат
Но это долгий разговор…
В числе рекордов лиги фигурировать !
Так , что Вы правы .
P.S. А я , идиот, переключил после первого на Наполи !
Наслаждаюсь до сих пор )))