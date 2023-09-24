«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» – 8:0! Все голы забили разные футболисты – впервые в истории АПЛ

Теги Ньюкасл Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Каллум Уилсон Эдди Хау Дэн Берн Мигель Альмирон Александер Исак Шон Лонгстафф Бруно Гимараэс Свен Ботман Энтони Гордон Футбол

«Ньюкасл» забил восемь голов в ворота «Шеффилда».

Команда тренера Эдди Хау разгромила «Шеффилд Юнайтед» (8:0) в матче 6-го тура АПЛ.

«Ньюкасл» забил три мяча в первом тайме и еще пять голов – во втором. В составе команды восемь голов забили восемь разные игроки.

Это первый случай в истории АПЛ, когда восемь голов забили восемь разных футболистов, исключая автоголы.

В составе «сорок» отличились Дэн Берн, Свен Ботман, Бруно Гимараэс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон, Каллум Уилсон, Энтони Гордон и Александер Исак.

Также это поражение стало крупнейшим в истории «Шеффилд Юнайтед». Впервые команда пропустили как минимум восемь голов после поражения от «Мидлсбро» со счетом 3:10 в ноябре 1933 года.

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (0:3, 0:5)
Дата проведения
24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Лонгстафф, 0:2 – 31 Берн, 0:3 – 35 Ботман, 0:4 – 56 Уилсон, 0:5 – 61 Гордон, 0:6 – 68 Альмирон, 0:7 – 73 Бруно Гимараэс, 0:8 – 87 Исак.
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Богл (Траоре, 46), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Томас, Норвуд (Дэвис, 62), Хамер (Слиман, 66), Винисиус, Макати (Башем, 75), Арчер.
НьюкаслПоуп, Триппьер (Ливраменто, 70), Шер, Ботман, Берн, Андерсон, Бруно Гимараэс (Холл, 81), Лонгстафф, Альмирон (Тонали, 70), Барнс (Гордон, 12), Уилсон (Исак, 70).
Предупреждения:
Ахмедходжич (28), Робинсон (34), Слиман (75), Иган (90).

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51 комментарий

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-=Flawlsess=-
Обалдеть, 8 голов и никто дубль даже не сделал, голы забили 8 разных футболистов. Никогда такого не видел!
+87
-2
+85
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-=Flawlsess=-
Спасибо, спортс, прочитав комментарий, поменяли заголовок, выставляя меня идиотом))
+42
-2
+40
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Vićtor Diaź
Жаль вратарь не забил
Было бы комбо
+23
-2
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T622222
Английский хоккей
+18
-4
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Алексей Ильин
Я понимаю, что Шеффилд не Милан, но ёлки-палки, сороки, почему на ЛЧ хотя бы 20% такой игры не показать?
+3
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eftomolgy
Ответ Алексей Ильин
Я понимаю, что Шеффилд не Милан, но ёлки-палки, сороки, почему на ЛЧ хотя бы 20% такой игры не показать?
С Миланом копили силы на Шеффилд:)
+2
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2vdhrvmmzf
В этом году из чемпионшипа одни мальчики для битья поднялись
+4
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Johnie
Ответ Vićtor Diaź
Жаль вратарь не забил Было бы комбо
Это было бы лишь последним гвоздём в крышку...

А голы Палопа, Алиссона, Проведеля имели прямое влияние на результат
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ -=Flawlsess=-
Обалдеть, 8 голов и никто дубль даже не сделал, голы забили 8 разных футболистов. Никогда такого не видел!
Триппьер сделал 3 голевые передачи. Поздравляю тех, кто взял его в фэнтези и не убирал несмотря ни на что
+5
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Den-is
НЮ над психологией поработать и держись, Милан
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Vitto
Ответ OldRedWhite
На то есть свои причины ! Но это долгий разговор…
Какие причины?
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Street Fighter
Ответ dimi3
как будто из заголовка это было непонятно)
Там не было такого заголовка тогда. Они его поменяли, после того, как он написал коммент
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OldRedWhite
Ответ 2vdhrvmmzf
В этом году из чемпионшипа одни мальчики для битья поднялись
На то есть свои причины !
Но это долгий разговор…
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dimi3
Ответ -=Flawlsess=-
Обалдеть, 8 голов и никто дубль даже не сделал, голы забили 8 разных футболистов. Никогда такого не видел!
как будто из заголовка это было непонятно)
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Рокнролл
Ответ -=Flawlsess=-
Обалдеть, 8 голов и никто дубль даже не сделал, голы забили 8 разных футболистов. Никогда такого не видел!
Быстро твой коммент подрезали)))
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T622222
Ответ -=Flawlsess=-
Обалдеть, 8 голов и никто дубль даже не сделал, голы забили 8 разных футболистов. Никогда такого не видел!
А такого и не было вроде это рекорд Гиннеса по ходу)
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-=Flawlsess=-
Ответ justburn
Да брось, не выглядит он глупо, спасибо что донёс до нас отсутствующую информацию))
Я просто настолько офигевал, когда смотрел этот матч, что не мог сдержаться, не написав об этом)))
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corazón blanco
Реабилитировались ребята за невыразительный матч на Сан-Сиро по всем статьям)
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-=Flawlsess=-
Ответ Рокнролл
Быстро твой коммент подрезали)))
Да не говори..)
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OldRedWhite
Ответ T622222
А такого и не было вроде это рекорд Гиннеса по ходу)
Это безусловно там и будет, поскольку это АПЛ !
В числе рекордов лиги фигурировать !
Так , что Вы правы .
P.S. А я , идиот, переключил после первого на Наполи !
Наслаждаюсь до сих пор )))
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eftomolgy
В этом сезоне все дебютанты стартовали как никогда неудачно.
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Le Tallec
Вот это командочка. Ширера бы сюда!
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Zlatan Ibra
Эдди Хау хорош, отличную работу проводит.
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Artuom Batishev
Ответ corazón blanco
Реабилитировались ребята за невыразительный матч на Сан-Сиро по всем статьям)
Потихоньку набирают форму. Начальные матчи сезона были ужасные, но постепенно игра налаживается.
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Zed_patriot
Ответ Дзюбрь
Мессик чемпик мирка тогда уж
важна сама суть
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