Семак о поражении: «Локомотив» приехал ждать ошибку и играть на контратаках. «Зенит» смотрелся лучше во втором тайме»
Сергей Семак объяснил причины поражения от «Локомотива».
«Зенит» уступил со счетом 1:2 в матче Мир РПЛ.
– Момент со вторым голом.
– Ошибка, пытались сохранить мяч, в итоге его потеряли и привезли себе гол.
Матч развалился на кусочки. Начали мы хорошо, частично потеряли инициативу. Во втором тайме смотрелись лучше, но вместо того, чтобы забить, пропустили.
Матч похож на игру с «Динамо», где мы почти так же проиграли. Через такое тоже нужно пройти, чтобы быть сильнее.
– Замена Изидора.
– Он много пропустил, он не тренировался и набирает форму, сейчас не готов на сто процентов, он только вливается в нашу команду. Ему нужно время для набора физической формы и налаживание связей с партнерами.
Что касается выхода Родригао, для нас это важный игрок, и нам нужно его включать в игру.
Впереди много матчей, он должен получать игровую практику, чтобы почувствовать игровой тонус. Мы на него рассчитываем, будем давать время, чтобы он быстрее набрал форму.
Мы понимаем, что «Локомотив» приехал ждать нашу ошибку и играть на контратаках.
Фрагментарно контроль был хороший, но когда его не было и мы теряли мячи, для «Локо» появлялись возможности для быстрых атак, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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Ждать вашу ошибку, Сельдереич? Очнись, тебя переиграли абсолютно по делу
может не нужно в своей штрафной играть в короткий пас если игроки не умеют?
Сложности конечно ожидаемые, но все равно обидненько...
Я конечно не буду сразу устраивать инквизицию Семаку, но руки и голову приложить есть к чему.
Будем надеяться, что у него получится.
С уважением, болельщик Зенита
Круговой в доп.время выбросил из аута мяч в свою штрафную, Коваленко (на которого поменяли Клауда) на поле вообще кто то видел ?
Защитник Родригао после травмы зачем на 5 минут?
Ах да "Что касается выхода Родригао, для нас это важный игрок, и нам нужно его включать в игру."
Это че товарняк или Спартак что бы набирать форму после травмы ?
Хотя совсем недавно Зенит втоптал на их же поляне