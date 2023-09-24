Семак о поражении: «Локомотив» приехал ждать ошибку и играть на контратаках. «Зенит» смотрелся лучше во втором тайме»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Родригао Вильзон Изидор Футбол

Сергей Семак объяснил причины поражения от «Локомотива».

«Зенит» уступил со счетом 1:2 в матче Мир РПЛ.

– Момент со вторым голом.

– Ошибка, пытались сохранить мяч, в итоге его потеряли и привезли себе гол.

Матч развалился на кусочки. Начали мы хорошо, частично потеряли инициативу. Во втором тайме смотрелись лучше, но вместо того, чтобы забить, пропустили.

Матч похож на игру с «Динамо», где мы почти так же проиграли. Через такое тоже нужно пройти, чтобы быть сильнее.

– Замена Изидора.

– Он много пропустил, он не тренировался и набирает форму, сейчас не готов на сто процентов, он только вливается в нашу команду. Ему нужно время для набора физической формы и налаживание связей с партнерами.

Что касается выхода Родригао, для нас это важный игрок, и нам нужно его включать в игру.

Впереди много матчей, он должен получать игровую практику, чтобы почувствовать игровой тонус. Мы на него рассчитываем, будем давать время, чтобы он быстрее набрал форму.

Мы понимаем, что «Локомотив» приехал ждать нашу ошибку и играть на контратаках.

Фрагментарно контроль был хороший, но когда его не было и мы теряли мячи, для «Локо» появлялись возможности для быстрых атак, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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88 комментариев

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Captain_Noname
Я человек простой: как только слышу про гегемонство, сразу же смотрю статистику. У Локомотива больше ударов по воротам, больше ударов в створ, больше угловых

Ждать вашу ошибку, Сельдереич? Очнись, тебя переиграли абсолютно по делу
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Roman Araslanov
Ну заплачь (с)
+118
-33
+85
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luu
Смотрелся лучше, пока ты заменами не убил игру
+42
-4
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Shikari
сколько голов зенит уже сам себе привез?
может не нужно в своей штрафной играть в короткий пас если игроки не умеют?
+36
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Сергей Рукавцов
Ответ Shikari
сколько голов зенит уже сам себе привез? может не нужно в своей штрафной играть в короткий пас если игроки не умеют?
я не понимаю, неужели тренеры не видят, что это системная ошибка, на которой нас постоянно ловят
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Nick Crosier
Зенит не добивает соперника.Отсюда и ошибки приводят к голам в ворота Зенита. Прямо в следующей же атаке,как Локо забил,забивай Марио,замыкай все прострелы и не важно сколько бы там в конце ошиблись уже игроки Зенита.2 матча примерно с одинаковой наполняемостью игры Динамо и Локо это уже звонок,что сначала надо сделать дело,а потом снижать темп. Без сомнения Зенит очень хорош технически и по подбору игроков,но моменты то надо реализовывать. Та дальше Оренбург.Неделю сейчас порадуется,Что Зенит проиграл.На общйи резкльтат вред ли это сильно повлияет,так как такие поражения они еще сильнее заводят игроков. Игра ыбла красивая,моменты тоже.Поиграли в футбол. Сегодня Локо был удачливее и дотерпел и нашел ошибки.Все таки после последних лет,когда железнодорожников громил Зенит,футбольный бог был на стороне московской команды. Поговорит скорее всего Дзюба. Понапишут гадостей в адрес Зенита и уже готовятся к тому,Что оренбург фарм Зенита и там легко отдадут очки Зениту. Это бывает из года в год.
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Кирилл Демченко
Ответ akakiysob10
Когда ты всётаки подашь в отставку.?
зачем?
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Сергей Пахомов
Смотрелся то смотрелся, но результат налицо.
Сложности конечно ожидаемые, но все равно обидненько...
Я конечно не буду сразу устраивать инквизицию Семаку, но руки и голову приложить есть к чему.
Будем надеяться, что у него получится.

С уважением, болельщик Зенита
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Кирилл Демченко
Ответ akakiysob10
Он что тренер?с таким составом и бюджетом моя мама такой же результат давала
да тренер , все таки не каждый тренер берет 5 чемпионств подряд и в этом году будет 6тое. меня удивляют такие додики , которые думают что решает только состав и бюджет . тебе Спартак прямой пример обратно, вбухивают практически больше всех, но при этом 3-5-6-7-8 места занимает .
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Juriy_FCZ
Ответ akakiysob10
Когда ты всётаки подашь в отставку.?
5 подряд чемпионств, смысл?
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Владислав88
Семак странный какой-то, у него одни дорогие леги в составе и он удивляется, что ему все автобусы ставят. А чего ТВ хотел иметь дорогой состав и чтоб с тобой всё открытый футбол играть? Оставь трёх легионеров, остальные позиции закрывай своими пацанами, как Осиньков в КС, и никто тебе глухой автобус ставить не будет. А ты, Серёжа, способен вообще играть одними пацанами как Осиньков? Нет? Тогда и гей, ной, у тебя всё ресурсы есть, чтоб взламывать автобусы, А 5-6 защитников ставишь. Ты сам ещё большее трксдо, чем тренеры-оппоненты, у них таких составов как у тебя, нет.
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BaltikaSPb
К чему были выходы Кругового, Коваленко, Родригао?
Круговой в доп.время выбросил из аута мяч в свою штрафную, Коваленко (на которого поменяли Клауда) на поле вообще кто то видел ?
Защитник Родригао после травмы зачем на 5 минут?
Ах да "Что касается выхода Родригао, для нас это важный игрок, и нам нужно его включать в игру."
Это че товарняк или Спартак что бы набирать форму после травмы ?
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Mi}{AH
Богданыч, ну систематически уже проблемы при выходе из под прессинга перед своей штрафной, перепасовки на грани, с Изидором сегодня не угадал. После таких матчей команда на базе должна находиться неделю с подготовкой к следующему матчу. Будем надеяться разбор ошибок будет более детальный!
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belikovda.90
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Так и у Зенита будет 10 РПЛ в этом году))) А что по ерокубкам?)))))
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zzzeeerrrooo
Ответ Roman Araslanov
Ну заплачь (с)
Чемпионы с открывашки опять отмечают 🤣
Хотя совсем недавно Зенит втоптал на их же поляне
+11
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Нейтральный критик
Зенит при счете 1:0 начал вальяжно катать мяч, как будто матч уже был сделан. Докатались.
+4
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Enotic
Нужно больше бразильцев!
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Mbest77
Оправдания питерских тренеров это отдельный вид «искусства» )))
+3
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Chinafon2012
ЭХ, ты... Богданыч... садись, двойка.
+2
0
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Shikari
сколько голов зенит уже сам себе привез? может не нужно в своей штрафной играть в короткий пас если игроки не умеют?
у нас Кержаков выбивать не умеет
+4
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Остап Задунайский
Что хочет Семак?, чтоб ему ещё пол Бразилии подогнали?, с таким составом как у Зенита нужно рвать всех на британский флаг, а он законючил кто лучше смотрелся,…
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Алексей Ненахов
Ну результат на табло , значит тактика была правильной и ведь это не первое поражение Зенита в подобном стиле , их недавно Динамо примерно также обыграло
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MustOilHelsinki
Смотрелись хорошо, особенно после первого пропущенного гола, но реализации нет от слова совсем. Да и перед голом Глушенкова был шанс у Сантоса. А в конце Круговой вообще исполнил аут года
+1
0
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Forrest Gamp
как только судью начинают нормально судить, зенит начинает проигрывать
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Владислав Романов
За смотрины очков не дают Сергей, пора бы знать.
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