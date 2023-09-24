Семак о поражении: «Локомотив» приехал ждать ошибку и играть на контратаках. «Зенит» смотрелся лучше во втором тайме»

Сергей Семак объяснил причины поражения от «Локомотива».

«Зенит» уступил со счетом 1:2 в матче Мир .

– Момент со вторым голом.

– Ошибка, пытались сохранить мяч, в итоге его потеряли и привезли себе гол.

развалился на кусочки. Начали мы хорошо, частично потеряли инициативу. Во втором тайме смотрелись лучше, но вместо того, чтобы забить, пропустили.

Матч похож на игру с «Динамо», где мы почти так же проиграли. Через такое тоже нужно пройти, чтобы быть сильнее.

– Замена Изидора.

– Он много пропустил, он не тренировался и набирает форму, сейчас не готов на сто процентов, он только вливается в нашу команду. Ему нужно время для набора физической формы и налаживание связей с партнерами.

Что касается выхода , для нас это важный игрок, и нам нужно его включать в игру.

Впереди много матчей, он должен получать игровую практику, чтобы почувствовать игровой тонус. Мы на него рассчитываем, будем давать время, чтобы он быстрее набрал форму.

Мы понимаем, что « » приехал ждать нашу ошибку и играть на контратаках.

Фрагментарно контроль был хороший, но когда его не было и мы теряли мячи, для «Локо» появлялись возможности для быстрых атак, – сказал главный тренер « » Сергей Семак.

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