Задоров об интервью: «Получил много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные. Ожидаю наплыва ботов из России»

Никита Задоров сказал, что получил поддержку россиян после своего интервью.

«За последние несколько дней я получил много личных сообщений от россиян, украинцев, белорусов. Мне писали из Чехии, Финляндии, Швеции, других стран Европы.

Люди меня поддерживают, 99,99% сообщений положительные.

Я знаю, что в России есть бот-система, и им требуется 2-3 дня, чтобы написать отрицательные отзывы. Ожидаю их наплыва на мою страницу», – приводит слова Задорова TSN.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»