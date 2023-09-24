Задоров об интервью: «Получил много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, 99,99% из них положительные. Ожидаю наплыва ботов из России»

Теги Калгари НХЛ интернет Никита Задоров соцсети Хоккей

Никита Задоров сказал, что получил поддержку россиян после своего интервью.

«За последние несколько дней я получил много личных сообщений от россиян, украинцев, белорусов. Мне писали из Чехии, Финляндии, Швеции, других стран Европы.

Люди меня поддерживают, 99,99% сообщений положительные. 

Я знаю, что в России есть бот-система, и им требуется 2-3 дня, чтобы написать отрицательные отзывы. Ожидаю их наплыва на мою страницу», – приводит слова Задорова TSN.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

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15 комментариев

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Anton Kuznetsov
они все на спортсру
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Ilya Ilya
Так может ботты ему и писали коменты в поддержку?)
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#nikon
Гашек Никиту поддержал, но требует большего, - чтоб осудил СВО и вообще отмежевался.. Такими темпами Задоров* до иноагента доиграется.
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Алексей Ильин
Задоров у нас теперь эксперт вообще по всем вопросам. Он точно знает и про какую-то систему, которой почему-то 3 дня нужно, хотя сам говорит о 99.99% поддержке, цифры, которых даже в Крыму не было XD XD Чуров отдыхает.
Странно что он ещё не высказывался по вопросам экологии, ковида и BLM
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Anton Kuznetsov
Ответ Ilovethisgame77
Да кому ты нужен, осёл?
detected
+2
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Харламов Никита
Ответ Ilovethisgame77
Да кому ты нужен, осёл?
как я вижу тебе - раз пришел комментировать 🤪
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Ирэна Айларова
Ответ faaakkkeee
Знатно Никитос ватку поджёг, конечно, я даже не ожидал, что прям настолько все порвутся.
Дурак он, о нем завтра забудут все.
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Харламов Никита
тезке 👏👏👏
хейта поднялось 🤦🏼‍♂️
но Никита в том же интервью прямо сказал - что готов к этому ;)
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svft
скоро начнет рассказывать про медведей с балалайками
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AIBOLIT66
если бы было так, разве стал бы писать?
а тут вроде оправдываешься...как Остап Бендер с квитанциями в кабинете чиновника...
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