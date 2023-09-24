Тикнизян после удаления: «Москалев безобразно судил. Аут в сторону «Локо» – он свистит в сторону «Зенита», должен ставить угловой – от ворот»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Матч ТВ Максим Ненахов Наир Тикнизян Вендел Футбол

Наир Тикнизян после удаления в матче с «Зенитом» раскритиковал судейство.

– Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности. Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше.

– Как прокомментируете свою красную карточку?

– Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет – он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону – он свистит в сторону «Зенита».

И вот последний момент с Венделом: он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую, – сказал защитник «Локомотива».

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

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65 комментариев

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Roman
Ответ Дмитрий9779
А угловой в другую сторону,а снос Кассьерры на линии штрафной просмотрел,бывает.Но Москалев сегодня судил плохо.
Судейство было плохое в обе стороны, мелких помарок слишком много было
+36
-2
+34
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bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
+53
-25
+28
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Дмитрий9779
А угловой в другую сторону,а снос Кассьерры на линии штрафной просмотрел,бывает.Но Москалев сегодня судил плохо.
+61
-38
+23
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luu
Так он и в пользу Зенита не поставил штрафной на Кассьерре и угловой так же не дал, не надо набивать себе цену превозмоганием
+30
-14
+16
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Иля
Ответ bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
Венделу тоже горчичник выписал
+18
-5
+13
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Циник Петербургский
Насчет углового и аута в первом тайме Москалев действительно ошибся (возможно, подвели ассистенты на линии). Что не отменяет того факта, что Тикнизян по собственной глупости заслужил удаление. Элементарно подвел команду тем, что не сыграет в следующем матче. А что касаемо Москалева... У него были и другие ошибки в этом матче. Причем в обе стороны. Он просто достаточно слабенький арбитр. Но критических ошибок, повлиявших на исход игры, сегодня, вроде, не допустил. Что даже немного удивительно при его уровне судейства.
+11
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Петроград
Как насчёт сноса Кассьеры на линии штрафной?
+15
-7
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Vićtor Diaź
Ответ Иван Новиков
Свистят в пользу шапито? Никогда такого не было.
Спартачок в этом матче не играл
+23
-17
+6
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Артем Д
Судейство и правда было отвратительное, угловые и ауты в обе стороны пропускал Москалев
+7
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий Махаев
а где он сказал, что он подсуживал Зениту? сказал, что судил плохо. Москалев действительно плохо отработал матч, несколько очевидных ошибок в обе стороны, причем примерно поровну, хорошо что ошибки не критичные
Сказал что судил плохо, но примеры привел, что судья ошибался в пользу Зенита, если прочитать внимательно
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Данко Лазович
пацан словил звезду)
видимо решил не помогать команде в ближайших матчах.
+16
-11
+5
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Дмитрий Махаев
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий скрыт
а где он сказал, что он подсуживал Зениту? сказал, что судил плохо. Москалев действительно плохо отработал матч, несколько очевидных ошибок в обе стороны, причем примерно поровну, хорошо что ошибки не критичные
+10
-5
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Oleg Churyukine
Ответ bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
И Глушенкову
+5
-1
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Давид Agabekyan
Ответ RAMIK
Как Сергеев ушёл без картчоки?
Вообще-то не ушёл. А потом говорят про великий газпромовский админресурс
+5
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fil_spb
Ответ Денис Шорц
В трансляцию это не попало, но судя по протоколу, Венделу и Сергееву тоже дали по жёлтой, а ещё почему-то Глушенкову
Глушенкову дали ЖК уже за следующий эпизод, когда он мешал Кержакову мяч в игру ввести.
+3
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RAMIK
Как Сергеев ушёл без картчоки?
+21
-18
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Денис Шорц
Ответ bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
В трансляцию это не попало, но судя по протоколу, Венделу и Сергееву тоже дали по жёлтой, а ещё почему-то Глушенкову
+2
0
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Fomin525
Ответ RAMIK
Как Сергеев ушёл без картчоки?
Так же как и Баринов
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adekvat11
Ответ Vićtor Diaź
Спартачок в этом матче не играл
А потом говорят, что Спартак не самый популярный клуб. В матче в котором он не играл ,люди всё равно его вспоминают)
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сам ГазПром
Ответ Дмитрий Махаев
а где он сказал, что он подсуживал Зениту? сказал, что судил плохо. Москалев действительно плохо отработал матч, несколько очевидных ошибок в обе стороны, причем примерно поровну, хорошо что ошибки не критичные
ну так и говорил бы, что ошибки были в обе стороны.
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Mi}{AH
Здесь тот случай, когда ошибки действительно были в обе стороны.
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Давид Agabekyan
Ответ Тмб68рус
Судейство адекватное на самом деле, малейшие помарки были. Разве что почему не красная Венделу, в АПЛ Родри за похожее пошел отдыхать
У нас за такое Роша получил жёлтую и ЭСК признал решение верным. Вот вам последовательность в решениях о которой так мечтали
+3
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Gibraltar
Ответ bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
Что за мужики пошли в москве которым страшно на Сергеев смотреть 🤣🤣
+2
-1
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fil_spb
Ответ bevooch
На 95й минутная потасовка 8 на 8, на Сергеева страшно было через экран смотреть. Судья: одна жёлтая Тикнизяну.
Во-первых, Сергееву дали ЖК. Но непонятно за что. Так как Сергеев ничего кроме "на него страшно было через экран смотреть" не сделал. В отличие от Тикнизяна, который петухом налетел на соперника и совершил с ним агрессивный физический контакт. А наказали их одинаково. Так что зря ты ныл и врал.
+6
-5
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Иван Новиков
Свистят в пользу шапито? Никогда такого не было.
+13
-12
+1
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