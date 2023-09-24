Тикнизян после удаления: «Москалев безобразно судил. Аут в сторону «Локо» – он свистит в сторону «Зенита», должен ставить угловой – от ворот»

Наир Тикнизян после удаления в матче с «Зенитом» раскритиковал судейство.

– Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности. Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше.

– Как прокомментируете свою красную карточку?

– Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет – он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону – он свистит в сторону « ».

И вот последний момент с : он играет коленкой в голову . Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую, – сказал защитник « ».

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

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