Тикнизян после удаления: «Москалев безобразно судил. Аут в сторону «Локо» – он свистит в сторону «Зенита», должен ставить угловой – от ворот»
Наир Тикнизян после удаления в матче с «Зенитом» раскритиковал судейство.
– Эта победа важна во всех смыслах: как в турнирной таблице, так и для собственной уверенности. Я надеюсь, она будет для нас началом чего‑то большего и в следующих матчах мы будем чувствовать себя лучше.
– Как прокомментируете свою красную карточку?
– Я не люблю говорить про судейство, оставляю это на откуп экспертам. Но Москалев сегодня безобразно судил. Было много спорных моментов, которые видны на повторах: рикошет – он должен ставить угловой, а показывает от ворот, аут в нашу сторону – он свистит в сторону «Зенита».
И вот последний момент с Венделом: он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня. Опять же, я неправ, это эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнера бьют. Я заступился за Макса и получил вторую желтую, – сказал защитник «Локомотива».
Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян
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видимо решил не помогать команде в ближайших матчах.