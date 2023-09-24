Победа «Спартака» над «Динамо», камбэк «Барселоны», 7:0 от «Баварии», СКА набирает ход, интервью Костомарова и другие новости

1. «Спартак» дома победил «Динамо» в московском дерби (1:0) в рамках 9-го тура Мир РПЛ. «Крылья Советов» нанесли поражение «Сочи» (2:1). «Балтика» обыграла «Ахмат» (1:0).

2. «Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ, играя в меньшинстве весь второй тайм после срыва Родри. «Манчестер Юнайтед» в гостях был сильнее «Бернли» (1:0) и прервал серию из 3 поражений подряд.

3. «Барселона» уступала «Сельте» 0:2, но сделала чудесный камбэк, забив на 81-й, 85-й и 89-й и выиграв матч (3:2). Другие результаты 6-го тура Ла Лиги – здесь.

4. СКА обыграл «Амур» (4:0) на выезде, «Адмирал» проиграл московскому «Динамо» (4:5), «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА (1:2) и другие результаты дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

5. «Милан» дома победил «Верону» (1:0). «Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» (2:4), потерпев первое поражение в сезоне. «Лацио» и «Монца» сыграли вничью (1:1).

6. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил (в шоу «Секрет на миллион» на НТВ): о том, как началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»; о словах врача про ампутацию: «Я заплакал. Это не только ужасно больно. Моя жизнь стала другой»; о том, что наркоз отпустил раньше времени, когда ампутировали ногу: «Орал, как будто режут меня живого».

7. «Бавария» в Мюнхене разнесла «Бохум» (7:0) в 5-м туре Бундеслиги, Харри Кейн сделал хет-трик. Дортмундская «Боруссия» справилась с «Вольфсбургом» (1:0). «Лейпциг» победил «Боруссию» Менхенгладбах (1:0).

8. Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Японии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й. Сарджент разбил болид и вызвал красные флаги.

9. ЮАР уступила Ирландии на групповом этапе Кубка мира по регби, Англия разгромила Чили, Грузия сыграла вничью с Португалией.

10. 25 очков от Акун-Перселла помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Фенербахче» в 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, «Нижний Новгород» крупно уступил «Зениту».

11. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады. Он воспринял это спокойно.

12. Фигуристка Таисия Проскурякова выступила с программой под Rammstein в Москве. Ранее был отменен номер Петра Гуменника под эту музыку. Впрочем, вскоре из программы убрали песню Sonne «по решению тренерского штаба».

13. UFC Fight Night 228. Рафаэль Физиев травмировал ногу и проиграл Матеушу Гамроту техническим нокаутом. Все результаты вечера – здесь.

Цитаты дня:

«Игроки «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали. На ЧМ в Катаре судья добавил бы 15 минут». Член совета директоров «Динамо» о 0:1 в дерби

ISU о деле Валиевой: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения от санкций»

Ротенберг о СКА и выходе из спада: «Спросил игрока сборной СССР про финал Олимпиады-1980. Мне ответили – мы помним только победы. Это наша психология»

Криштиану Роналду: «Буду играть, пока ноги не скажут: «Хватит». Я все еще многое могу, люблю забивать голы и побеждать»

Брайс Митчелл: «Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Ложь от Сатаны! Вас обманули»

Евгения Медведева: «Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая»

Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти на ###»