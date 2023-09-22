Чемпионат Испании. «Алавес» против «Атлетика», «Барселона» примет «Сельту» в субботу, «Реал» и «Атлетико» сыграют в воскресенье
«Алавес» примет «Атлетик» в стартовом матче 6-го тура Ла Лиги.
В субботу «Барселона» сыграет дома с «Сельтой».
В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Хетафе», а завершится тур мадридским дерби «Атлетико» – «Реал».
6-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 23 сентября, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.15, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 24 сентября, 15.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 17.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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