Чемпионат Испании. «Алавес» против «Атлетика», «Барселона» примет «Сельту» в субботу, «Реал» и «Атлетико» сыграют в воскресенье

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига результаты Алавес Альмерия Лас-Пальмас Кадис Райо Вальекано Жирона Гранада Футбол

«Алавес» примет «Атлетик» в стартовом матче 6-го тура Ла Лиги.

 В субботу «Барселона» сыграет дома с «Сельтой». 

В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Хетафе», а завершится тур мадридским дерби «Атлетико» – «Реал». 

Чемпионат Испании

6-й тур

Алавес – Атлетик
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Мальорка
Дата проведения
23 сентября, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Севилья
Дата проведения
23 сентября, 17.15, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Сельта
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Валенсия
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Хетафе
Дата проведения
24 сентября, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Вильярреал
Дата проведения
24 сентября, 17.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Кадис
Дата проведения
24 сентября, 19.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Гранада
Дата проведения
24 сентября, 19.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Реал Мадрид
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Сосьедад Захаряна vs Хетафе Гринвуда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Удачи Атлетико отомстить мчк за 2 последних позорных судейских поражений, надеюсь дон Симионе подготовит ребят сломать автобусных
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Мне кажется, ты болеешь не столько за «Барселону» сколько чисто против «Мадрида» Насколько же этот клуб тебе поперёк горла встал )))
Будь проще и люди потянутся)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Это ты себе скажи в первую очередь)
Да-да, стрелочник)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ JENNINGS
Мне кажется, ты болеешь не столько за «Барселону» сколько чисто против «Мадрида» Насколько же этот клуб тебе поперёк горла встал )))
Рижский конечно часто юлит, только конкретно тут он прав. 2 прошлых матча - судебный триллер с убийством Атлетико, о которо молчат обычно, ещё и попутно ни за что оскорбляют Атлетико
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий