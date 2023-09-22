Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Дармштадта», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
«Штутгарт» примет в пятницу «Дармштадт» в 5-м туре Бундеслиги.
В субботу «Бавария» сыграет дома с «Бохумом», дортмундская «Боруссия» – с «Вольфсбургом», «Лейпциг» встретится в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
В воскресенье «Байер» будет противостоять «Хайденхайму».
Чемпионат Германии
5-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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И его сейчас возглавляет 41 летный Себастьян из семьи Хёнесс. С 3 Апреля, после его назначения, до сегодняшнего дня клуб проиграл только 2 матча. По сути благодаря его, Штуттгарт гарантировал себе плей офф за место в Бундеслиге, и разгромил Гамбурга (6-1).
Предчувствую, после Тухеля, Бавария назначить именно его , и это будет не по блату ;)))
(если конечно продолжает в таком же духе)