Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Дармштадта», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

«Штутгарт» примет в пятницу «Дармштадт» в 5-м туре Бундеслиги.

В субботу « » сыграет дома с « », дортмундская « » – с « », « » встретится в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

В воскресенье «Байер» будет противостоять «Хайденхайму».

Чемпионат Германии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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