Проскурякова выступила под песню Rammstein – Sonne. Ранее был отменен номер Гуменника под эту музыку
Фигуристка Таисия Проскурякова выступила с программой под музыку Rammstein.
Сегодня спортсменка исполнила короткую программу под песню Sonne на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.
Проскурякова набрала 44,37 балла за прокат и заняла 10-е место среди 11 участниц.
Ранее программу под эту же песню поставили фигуристу Петру Гуменнику. Но его тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.
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- Кто-кто катает?
- Да все катают...
Кто следующий?
Видео всего дня https://www.youtube.com/live/MkZoJ4UE0Bk?si=rqrqWvw7hTAtl1k3