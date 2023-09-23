Проскурякова выступила под песню Rammstein – Sonne. Ранее был отменен номер Гуменника под эту музыку

Фигуристка Таисия Проскурякова выступила с программой под музыку Rammstein.

Сегодня спортсменка исполнила короткую программу под песню Sonne на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.

Проскурякова набрала 44,37 балла за прокат и заняла 10-е место среди 11 участниц.

Ранее программу под эту же песню поставили фигуристу Петру Гуменнику. Но его тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

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