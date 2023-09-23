Проскурякова выступила под песню Rammstein – Sonne. Ранее был отменен номер Гуменника под эту музыку

Теги сборная России мужское катание женское катание Петр Гуменник Матч ТВ Таисия Проскурякова Фигурное катание

Фигуристка Таисия Проскурякова выступила с программой под музыку Rammstein.

Сегодня спортсменка исполнила короткую программу под песню Sonne на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.

Проскурякова набрала 44,37 балла за прокат и заняла 10-е место среди 11 участниц.

Ранее программу под эту же песню поставили фигуристу Петру Гуменнику. Но его тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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41 комментарий

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Wiley Fox
Вот это яйца у девочки
+51
-2
+49
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Lilia Sadykova
Ответ ЦСКА1960
Девушка оказалась смелее петюни
Потому что Петюня может место в сборной потерять, а девушка туда даже не попадёт.
+47
-2
+45
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Renki
Петя Гуменник сейчас, наверное, испытывает примерно те же чувства, что испытывал Юдзуру Ханю, собиравшийся показать миру долгожданный четверной аксель... а прыгнул его в итоге ноунейм Малинин.🙉
+45
-3
+42
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Pennywise
Она не просто выступила. Это была явно отсылка к ситуации с Гуменником. У нее вначале шла другая музыка, но в концовке сменилась на версию Sonne без вокала.
+37
-2
+35
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Renki
- Тиль, твои авторские отчисления в России резко возросли. Там фигуристы под "Sonne" программы катают.
- Кто-кто катает?
- Да все катают...
+32
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+30
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Mira Val
Ответ Pennywise
Она не просто выступила. Это была явно отсылка к ситуации с Гуменником. У нее вначале шла другая музыка, но в концовке сменилась на версию Sonne без вокала.
Браво девочке! Если бы все такой флешмоб запустили в своих прокатах...
+31
-2
+29
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Светлана Романова
Даешь Рамштайнов больше,чем Азнавуров.
+22
-1
+21
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Волька-ибн-Алёша
молодчина
+24
-4
+20
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ЦСКА1960
Девушка оказалась смелее петюни
+27
-10
+17
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imaxim
Москвиной привет)) государственные интересы, даааа
+15
-2
+13
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lepestok
потому что не ссыкуны))) Пете надо брать пример с малявки
+14
-2
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Olga.t
Ай молодца девочка! Респект и уважуха!
Кто следующий?
+8
-1
+7
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юрий зайцев
Теперь Таисию гос. Дума признает иногентом (((
+7
-3
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nadenki
Ну Петю предпоследнее место явно не устроило- бы
+4
-1
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Ann P
Раз это пропустили и не запретили, то катай Петр свою
+3
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Raduga
Ответ lepestok
потому что не ссыкуны))) Пете надо брать пример с малявки
Выступите на работе против начальства. Начните с себя)
+4
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Александр Русанов
Короче очередной случай самоцензуры, а столько всего про фашизм было сказано
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-5
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Виктория Устинова
Ответ Mira Val
Браво девочке! Если бы все такой флешмоб запустили в своих прокатах...
Представила как Дима Алиев ,катает свою КП под Любэ, а в конце зажигает под Рамштайн )
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ lepestok
потому что не ссыкуны))) Пете надо брать пример с малявки
Как вы себе это представляете? Телефон с музыкой на бортик положил и покатился?
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nadenki
Конечно, знать об этом мемориале подробнее( состав, места и т.п) нам ни к чему)))))
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Katerina Sunny
Ответ nadenki
Ну Петю предпоследнее место явно не устроило- бы
Думаете, что музыка повлияла на оценивание?
+3
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Solpin
Ответ ЦСКА1960
Девушка оказалась смелее петюни
Можно подумать именно Петюня там всё решал за себя, да
+4
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Lordk
Ответ Александр Русанов
Короче очередной случай самоцензуры, а столько всего про фашизм было сказано
Не самоцензура, и если вы считаете что самоцензура опровергает наличие цезуры, то вы не понимаете о чем речь
+2
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Katerina Sunny
Ответ nadenki
Конечно, знать об этом мемориале подробнее( состав, места и т.п) нам ни к чему)))))
http://ffkm.ru/images/files/online/2023-09-23_raber/SEG009.HTM После КП лидирует Зинина
Видео всего дня https://www.youtube.com/live/MkZoJ4UE0Bk?si=rqrqWvw7hTAtl1k3
+2
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Владимир Ры
Уважуха!!
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