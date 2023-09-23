Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ноттингем Форест», «МЮ» в гостях у «Бернли»

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«Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» в 6-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Бернли». 

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом». 

Чемпионат Англии

6-й тур

Кристал Пэлас – Фулхэм
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лутон – Вулверхэмптон
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Ноттингем Форест
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Эвертон
Дата проведения
23 сентября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Тоттенхэм
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Борнмут
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Астон Вилла
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Вест Хэм
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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7 комментариев

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ivan ivanov
отличная возможность для Бернли поправить свое турнирное положение
+2
-1
+1
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Malcolm
Тяжелейший будет матч для Арсенала, удачи нам😔
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Arthas Northman
Бернли на классе должен хлопнуть 7хага и его уголовников
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3191555.html?sl=1
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