Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ноттингем Форест», «МЮ» в гостях у «Бернли»

«Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» в 6-м туре АПЛ.

Также в субботу « » проведет гостевой матч с « ».

В воскресенье « » будет противостоять « », «Челси» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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