Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ноттингем Форест», «МЮ» в гостях у «Бернли»
«Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» в 6-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Бернли».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Тоттенхэму», «Челси» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».
6-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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