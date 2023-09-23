Ротенберг о СКА и выходе из спада: «Спросил игрока сборной СССР про финал Олимпиады-1980. Мне ответили – мы помним только победы. Это наша психология»

Роман Ротенберг рассказал о беседе с ветераном сборной СССР после 4:0 с «Амуром».

СКА одержал вторую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, обыграв клуб из Хабаровска. До этого у команды из Санкт-Петербурга была серия из 5 поражений подряд.

«Хочу отметить болельщиков – полные трибуны, это радует. Фантастическая атмосфера на арене, приятно играть, это гонит команду вперёд. Да, сегодня болели за « », но были и наши болельщики.

Отрезками играли очень здорово. Хорошо в меньшинстве сыграли. Выполнили установку, ребята молодцы. Есть что улучшить, готовимся к следующей игре. Надо отдать должное сопернику, он очень хорошо играл, создал много сложностей, очень хотел нас обыграть. Наши ребята молодцы, держали удар, забили важные голы.

Вышли ли уже из спада? Я всегда вспоминаю разговор с одним олимпийским чемпионом из сборной СССР. Я и команде об этом рассказывал. Спросил его один раз – в 1980 году сборная СССР проиграла США в финале Олимпиады (в матче финального турнира за 1-4 места – прим. Sports.ru), как это произошло?

Мне ответили – а мы не помним поражений, помним только победы. Это и есть наша психология, в хоккее и в жизни в целом нужно отталкиваться от сегодняшнего дня, смотреть, как можно улучшить нашу игру.

Сегодня наша игра была качественной, это перешло в результат. В спорте бывает по-разному. Надо работать, мы в этом сезоне отрезками играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но что прошло, то прошло. Работаем дальше», – сказал главный тренер .