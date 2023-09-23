Ротенберг о СКА и выходе из спада: «Спросил игрока сборной СССР про финал Олимпиады-1980. Мне ответили – мы помним только победы. Это наша психология»

Теги СКА Амур болельщики Сборная США по хоккею сборная СССР КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о беседе с ветераном сборной СССР после 4:0 с «Амуром».

СКА одержал вторую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, обыграв клуб из Хабаровска. До этого у команды из Санкт-Петербурга была серия из 5 поражений подряд. 

«Хочу отметить болельщиков – полные трибуны, это радует. Фантастическая атмосфера на арене, приятно играть, это гонит команду вперёд. Да, сегодня болели за «Амур», но были и наши болельщики.

Отрезками играли очень здорово. Хорошо в меньшинстве сыграли. Выполнили установку, ребята молодцы. Есть что улучшить, готовимся к следующей игре. Надо отдать должное сопернику, он очень хорошо играл, создал много сложностей, очень хотел нас обыграть. Наши ребята молодцы, держали удар, забили важные голы.

Вышли ли уже из спада? Я всегда вспоминаю разговор с одним олимпийским чемпионом из сборной СССР. Я и команде об этом рассказывал. Спросил его один раз – в 1980 году сборная СССР проиграла США в финале Олимпиады (в матче финального турнира за 1-4 места – прим. Sports.ru), как это произошло?

Мне ответили – а мы не помним поражений, помним только победы. Это и есть наша психология, в хоккее и в жизни в целом нужно отталкиваться от сегодняшнего дня, смотреть, как можно улучшить нашу игру.

Сегодня наша игра была качественной, это перешло в результат. В спорте бывает по-разному. Надо работать, мы в этом сезоне отрезками играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но что прошло, то прошло. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА

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21 комментарий

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Bartez1986
не исключено, что это был разговор с зеркалом
+41
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Vićtor Diaź
Ротенберг после 9 поражений в 10 играх «мы помним только победу»
+37
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Metallurg111
Боже. Почему он продолжает нести этот бред?
+22
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Oleg Olegov
Непонятно как побеждала сборная СССР без песен Любэ.
+11
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Maxim Shumov
Опять эти испражнения полились. Выиграли в кой-то веки у клуба, чей бюджет меньше вашего в несколько раз. А пафоса и вульгарщины…
Речи про блокаду Ленинграда и скорый разгром Макдэвидов когда подъедут?
+8
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SadButTrue
Ответ Bartez1986
не исключено, что это был разговор с зеркалом
Скорее с Третьяком. После краткого ответа Владислава, что кроме побед он помнит только про сотни катков разговор закончился.
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Йети
Такое ощущение, что высказывания ему пишет ура-патриотическая нейросеть..
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Don_Krebs
Ротенберг: «Спросил игрока сборной СССР про финал Олимпиады-1980. Мне ответили – мы помним только цифры банковского счета».
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shahmur
помоему это коричневый пиар
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Stop-D
Спросил его один раз – в 1980 году сборная СССР проиграла США в финале Олимпиады, как это произошло?

Ну проиграли они не в финале, а в финальном турнире, где группа была из 4 команд (лучших из предыдущих групп), по сути мини-чемпионат. А со слов Ротенберга звучит будто они играли одну финальную игру)
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Лев Исаев
Все помнят только безоговорочную капитуляцию от ЦСКА в финале запада , Рома
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Денис Грибанов
Ответ dalmolchun
Как же стыдно сейчас болельщикам СКА
уже стыдно быть болельщиком СКА
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al
это ещё один лозунг
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Ігор
Это не психология, это психопатология.
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Злобный Конь
Вообще то это свойство психики - запоминать хорошее и забывать плохое.
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несахар
Ответ Bartez1986
не исключено, что это был разговор с зеркалом
за ромкой уже закрепилось прозвище "нейросеть"
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Зубы Дзюбы
Ответ Metallurg111
Боже. Почему он продолжает нести этот бред?
Как и у всех приближенных к нынешней власти у него свой мир.
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