Родри схватил за горло Гиббс-Уайта и пропустит матч «Арсенал» – «Ман Сити» после удаления

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи Кубок английской лиги Вулверхэмптон Ноттингем Форест Энтони Тэйлор Родри Морган Гиббс-Уайт Футбол

Родри получил прямую красную карточку в матче «Ман Сити» – «Ноттингем Форест».

27-летний испанец был удален в самом начале 2-го тайма. На 1-й минуте после возобновления игры полузащитник «Манчестер Сити» повздорил с хавбеком гостей Морганом Гиббс-Уайтом у углового флажка.

Родри сильно толкнул оппонента в грудь двумя руками, а затем схватился за горло игрока «Ноттингем Форест». Гиббс-Уайт в картинной манере упал на газон.

Судья Энтони Тэйлор предъявил красную карточку Родри. Коллеги подтвердили правильность решения арбитра с помощью ВАР. Гиббс-Уайт получил желтую карточку по следам стычки.

Родри должен быть наказан трехматчевой дисквалификацией за свои действия. Это означает, что он пропустит встречи с «Ньюкаслом» (3-й раунд Кубка лиги), «Вулверхэмптоном» (7-й тур Премьер-лиги) и «Арсеналом» (8-й тур Премьер-лиги).

«Ман Сити» в меньшинстве удержал победный счет 2:0 в матче с «Ноттингем Форест». Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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53 комментария

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Mykytka
Без КДБ и Родри Сити будет очень непросто, это хороший шанс для Арсенала побороться за победу.
+57
-7
+50
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S. A.
Если мы не обыграем Сити без КДБ и Родри, то про борьбу за АПЛ можно будет забывать
+45
-6
+39
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Under
Ответ Overkiller
"Это означает, что он пропустит встречи с «Ньюкаслом» (3-й раунд Кубка лиги)" Дисква в матче АПЛ распространяется на КЛ?
на все внутренние соревнования сквозная дисква
+33
0
+33
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Зизуха
Ответ S. A.
Если мы не обыграем Сити без КДБ и Родри, то про борьбу за АПЛ можно будет забывать
ой всё, Артета, заканчивай
+14
-3
+11
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Cash_flow
Родри один из лучших игроков мира. И в то же время один из самых грязных игроков мира. Наконец-то заслуженная награда нашла своего героя, ибо он сильно недополучил своих карточек в последнее время
+16
-5
+11
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udiekemen
Ответ Фанат спорта01
это хорошо.
Для Арсенала и плохо для самого Сити
+7
-1
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Marcus-light
Ничего удивительного. Гиббс играл за Арсенал, Уайт сейчас в составе, а Морган болеет за канониров
+4
0
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TrueGooner
Ответ udiekemen
Для Арсенала и плохо для самого Сити
Ну и для Филлипса хорошо.
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-1
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ArnoNeputevy
А что с Гиббс-Уайтом? Надеюсь, он не превратился в Гипс-Уайта?
+2
0
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Антиглор17
Ответ S. A.
Если мы не обыграем Сити без КДБ и Родри, то про борьбу за АПЛ можно будет забывать
Кто "мы" и причем тут ты?
Игроки Арсенала вряд ли тут сидят комментарии срочат...
+4
-2
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S. A.
Ответ Антиглор17
Кто "мы" и причем тут ты? Игроки Арсенала вряд ли тут сидят комментарии срочат...
Вот про таких людей и говорят "лишь бы до*****ся"
+2
0
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Surviving
Ответ red hikkikomori
Щас ещё отмажут от 3 матчей, в отличии от Каземиро 🤣 судейский клаб
И компенсацию за моральный ущерб
+2
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Михаил Родченков
Родри звезду поймал
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Большое сердце Неймара
Родри решил отдохнуть,а то всегда в основе. конечно с его стороны грубо так отвечать на провокации
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ S. A.
Если мы не обыграем Сити без КДБ и Родри, то про борьбу за АПЛ можно будет забывать
Cейчас бы в 7 туре перестать за апл бороться.
Хотя ты за цска- вам не привыкать
+8
-6
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Insde
Родри слишком зазвездился, отвратительный поступок!
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Пинающий Достоинства
Родри просто хочет отдохнуть хоть как-то
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#SharkTeam
Ответ Mykytka
Та характер как раз-таки есть. Что в прошлом сезоне сколько в конце тащили, что в этом уже с МЮ затащили в конце. А вот глубины не хватало, сыпались. Сейчас, кажется, может быть все лучше. Но будет видно.
Посыпались когда ноги задрожали
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Назар Игорь
В РПЛ такие номера проходят без больших последствий. Виллиан Роша не даст соврать.
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Mykytka
Ответ #SharkTeam
Какие ваши доказательства? Сам посмотришь сколько Артета насливал Пепу?
Доказательства?
Будущего? 🤣🤣🤣
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Биограф Венгера
Спасибо Родри
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Overkiller
"Это означает, что он пропустит встречи с «Ньюкаслом» (3-й раунд Кубка лиги)"
Дисква в матче АПЛ распространяется на КЛ?
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Исмаилгаджи Хачалов
Тяжело будет Сити,много травм ,сильный Арсенал и матчи которые длятся по 100 минут
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Точный_пас_Ещенко
Это что красная?
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Йети
Бес вселился 😅
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