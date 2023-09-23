Родри схватил за горло Гиббс-Уайта и пропустит матч «Арсенал» – «Ман Сити» после удаления
Родри получил прямую красную карточку в матче «Ман Сити» – «Ноттингем Форест».
27-летний испанец был удален в самом начале 2-го тайма. На 1-й минуте после возобновления игры полузащитник «Манчестер Сити» повздорил с хавбеком гостей Морганом Гиббс-Уайтом у углового флажка.
Родри сильно толкнул оппонента в грудь двумя руками, а затем схватился за горло игрока «Ноттингем Форест». Гиббс-Уайт в картинной манере упал на газон.
Судья Энтони Тэйлор предъявил красную карточку Родри. Коллеги подтвердили правильность решения арбитра с помощью ВАР. Гиббс-Уайт получил желтую карточку по следам стычки.
Родри должен быть наказан трехматчевой дисквалификацией за свои действия. Это означает, что он пропустит встречи с «Ньюкаслом» (3-й раунд Кубка лиги), «Вулверхэмптоном» (7-й тур Премьер-лиги) и «Арсеналом» (8-й тур Премьер-лиги).
«Ман Сити» в меньшинстве удержал победный счет 2:0 в матче с «Ноттингем Форест». Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
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Игроки Арсенала вряд ли тут сидят комментарии срочат...
Хотя ты за цска- вам не привыкать
Будущего? 🤣🤣🤣
Дисква в матче АПЛ распространяется на КЛ?