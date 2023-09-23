Роман Костомаров: «Когда я лишился одной из ног, наркоз отпустил раньше времени. Орал, как будто режут меня живого»

Роман Костомаров рассказал о том, как перенес частичную ампутацию конечностей.

Фигуристу ампутировали стопы и кисть руки из-за осложнений после пневмонии.

– Я не помню тех процессов, которые спасали мне жизнь. Повсюду катетеры, трубки, кормление через нос... Но когда мне начали все ампутировать – эти страшные вещи я помню. Потому что после операции ты просыпаешься.

Когда я лишился одной из ног, наркоз раньше времени отпустил. Я орал 5-10 минут. Как будто режут меня живого. Когда начал отходить наркоз, я ощутил эту адскую боль. Но физическая боль ничто по сравнению с тем, что ты ощущаешь.

– Фантомные боли есть?

– Конечно. Я чувствую ногу, пальцы ног, которые могу вытягивать. Берцовые мышцы были удалены, поэтому я не могу на себя натягивать голеностоп. Иногда чешется нога, но почесать я ее не могу. Есть ощущение, что у меня есть нога.

Есть ощущение, что кулак просто забинтовали туго. Ночью переворачиваешься, пытаешься взять одеяло и натянуть на себя…

– Почему врачам было важно сохранить колени и кисть?

– Мне легче не становится от того, что осталась одна кисть. Что колени остались. Но было вовремя все сделано. Врачи сделали все так, чтобы я мог комфортно передвигаться на протезах.

На протяжении полугода я должен еще принимать лекарства. Они облегчают мое состояние.

– Накатывает?

– Накатывает грусть, – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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Костомаров о том, как у него началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»