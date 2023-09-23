Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/2 финала. «Фенербахче» – «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» против «Зенита»

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня продолжится лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В рамках 1/2 финала турецкий «Фенербахче» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», «Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Москва

1/2 финала

Фенербахче Турция – Локомотив-Кубань Россия

23 сентября. 17:00

Нижний Новгород Россия – Зенит Россия

23 сентября. 20:00

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

МБА Россия – ЦСКА Россия

23 сентября. 11:00

УНИКС Россия – Бешикташ Турция

23 сентября. 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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