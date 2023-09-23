Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/2 финала. «Фенербахче» – «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» против «Зенита»
В Москве на «ВТБ Арене» сегодня продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.
В рамках 1/2 финала турецкий «Фенербахче» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», «Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
1/2 финала
Фенербахче Турция – Локомотив-Кубань Россия
23 сентября. 17:00
Нижний Новгород Россия – Зенит Россия
23 сентября. 20:00
Турнир за 5-8-е места
1/2 финала
МБА Россия – ЦСКА Россия
23 сентября. 11:00
УНИКС Россия – Бешикташ Турция
23 сентября. 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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