Суперкубок Единой лиги ВТБ. 1/2 финала. «Фенербахче» – «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» против «Зенита»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Фенербахче Беко Бешикташ БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

В Москве на «ВТБ Арене» сегодня продолжится Суперкубок Единой лиги ВТБ, в котором принимают участие восемь команд.

В рамках 1/2 финала турецкий «Фенербахче» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», «Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

1/2 финала

Фенербахче Турция – Локомотив-Кубань Россия

23 сентября. 17:00

Нижний Новгород Россия – Зенит Россия

23 сентября. 20:00

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

МБА Россия – ЦСКА Россия

23 сентября. 11:00

УНИКС Россия – Бешикташ Турция

23 сентября. 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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