ISU о деле Валиевой: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения от санкций»
В ISU высказались о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
В Международном союзе конькобежцев считают, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, несмотря на возраст, должны нести ответственность.
«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», – заявили в пресс-службе.
Слушания между ISU, РУСАДА, WADA и Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября – резервный день. Фигуристка выступит на слушаниях по видеосвязи.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Загитовой - потому что никто теперь не будет сравнивать её с Валиевой, которой она по всем параметрам уступает
Трусовой - потому, что Саша теперь не одна в своём несчастье "не стала олимпийской чемпионкой".
Щербаковой - потому, что Анечка станет единственной ОЧ 2022 и ни с кем не будет разделять эту славу.
Медведевой - потому, что у Тутберидзе будет на одно золото меньше и все конспирологические теории о том, что в её школе используют допинг, подтвердятся.
Туктамышевой - потому же, почему и порадуются фанатки Медведевой.