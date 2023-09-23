ISU о деле Валиевой: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения от санкций»

В ISU высказались о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

В Международном союзе конькобежцев считают, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, несмотря на возраст, должны нести ответственность.

« придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», – заявили в пресс-службе.

Слушания между ISU, , WADA и состоятся в Спортивном арбитражном суде ( ) 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября – резервный день. Фигуристка выступит на слушаниях по видеосвязи.

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