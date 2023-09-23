ISU о деле Валиевой: «Все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. Но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения от санкций»

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS Камила Валиева Фигурное катание

В ISU высказались о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

В Международном союзе конькобежцев считают, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, несмотря на возраст, должны нести ответственность. 

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций», – заявили в пресс-службе.

Слушания между ISU, РУСАДА, WADA и Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября – резервный день. Фигуристка выступит на слушаниях по видеосвязи. 

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16 комментариев

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Е...С
Спортсмены должны быть защищены от тех, кто им этот допинг дает. В первую очередь наказаны должны быть именно они.
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Док Аксель
Своё мнение ISU не должна высказывать до судебного разбирательства и принятия решения. Это можно рассматривать как давление на САS, тем более она участник этого судебного процесса.
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Bleffinho
а взрослые спортсмены от допинга не должны быть защищены? вроде как говорили о защите молодых спортсменов от публичных разбирательств и травли, но пока идёт речь о российской спортсменке это видимо не актуально
+6
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havoc3
Поэтому наверное американские студенты могут спокойно до 18 лет тренироваться на препаратах.
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EmperorNazer
Ответ Bleffinho
а взрослые спортсмены от допинга не должны быть защищены? вроде как говорили о защите молодых спортсменов от публичных разбирательств и травли, но пока идёт речь о российской спортсменке это видимо не актуально
Можно поинтересоваться, что вы подразумеваете под публичными разбирательствами и «травлей»? И что конкретно ИСУ должен был сделать? Запретить журналистам писать о допинге Валиевой?
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Александр
Ответ Док Аксель
Своё мнение ISU не должна высказывать до судебного разбирательства и принятия решения. Это можно рассматривать как давление на САS, тем более она участник этого судебного процесса.
если только это не досудебный поиск компромисса (второй вариант, предложенный адвокатами Ками... дисквал получает, но награды сохраняет)... но тогда вопрос: чё за "скелет" выполз из шкафа, что все его обратно "запихнуть" хотят...
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imaxim
Ответ Andrew Sports New
Если Валиеву забанят, то больше всего этому обрадуются фанатки других российских фигуристок. Загитовой - потому что никто теперь не будет сравнивать её с Валиевой, которой она по всем параметрам уступает Трусовой - потому, что Саша теперь не одна в своём несчастье "не стала олимпийской чемпионкой". Щербаковой - потому, что Анечка станет единственной ОЧ 2022 и ни с кем не будет разделять эту славу. Медведевой - потому, что у Тутберидзе будет на одно золото меньше и все конспирологические теории о том, что в её школе используют допинг, подтвердятся. Туктамышевой - потому же, почему и порадуются фанатки Медведевой.
Тукткмышева должна была быть на ОИ вместо принявшей триметазидин Валиевой
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Bleffinho
и вообще от ISU что-то про защиту спортсменки странно слышать - ISU Валиеву вообще никак не защищали, как не защищали ни одного российского спортсмена
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Andrew Sports New
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Если Валиеву забанят, то больше всего этому обрадуются фанатки других российских фигуристок.
Загитовой - потому что никто теперь не будет сравнивать её с Валиевой, которой она по всем параметрам уступает
Трусовой - потому, что Саша теперь не одна в своём несчастье "не стала олимпийской чемпионкой".
Щербаковой - потому, что Анечка станет единственной ОЧ 2022 и ни с кем не будет разделять эту славу.
Медведевой - потому, что у Тутберидзе будет на одно золото меньше и все конспирологические теории о том, что в её школе используют допинг, подтвердятся.
Туктамышевой - потому же, почему и порадуются фанатки Медведевой.
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Александр
очень странное заявление... особенно если его трактовать, как ответ на позицию адвокатов Ками🤔... хотя, может быть просто "дежурным ответом" 🤷
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Lapo Elkann
Ответ imaxim
Правильно думают. Очень надеюсь, что результаты Валиевой будут аннулированы с 25.12.2021, а отстранение пойдёт с момента вынесения вердикта, поскольку спортсменка не была отстранена на время разбирательства, как это было бы, будь она старше
Плюс Леву надо отобрать.
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