«Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая». Медведева ответила на вопросы подписчиков

Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков.

– Ты злопамятная или предпочитаешь записывать?

– Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая.

– Какой у тебя любимый стиль одежды сейчас?

– Сейчас одежда в нюдовых, базовых цветах. Женственного, свободного кроя без ярких акцентов.

– Самый неожиданный вопрос, который тебе задавали?

– «Любеш писки????!!!!» Вообще, этот. Но я нажеюсь, это опечатка и человек имел в виду «списки». А так... Да, я люблю вести списки. Помогает в жизни.

– Вам нравится, когда вас называют «медо»?

– Нравится. Это прозвище напоминает о беззаботном и веселом времени, – написала .