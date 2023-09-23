«Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая». Медведева ответила на вопросы подписчиков

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков.

– Ты злопамятная или предпочитаешь записывать?

– Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая.

– Какой у тебя любимый стиль одежды сейчас?

– Сейчас одежда в нюдовых, базовых цветах. Женственного, свободного кроя без ярких акцентов.

– Самый неожиданный вопрос, который тебе задавали?

– «Любеш писки????!!!!» Вообще, этот. Но я нажеюсь, это опечатка и человек имел в виду «списки». А так... Да, я люблю вести списки. Помогает в жизни.

– Вам нравится, когда вас называют «медо»?

– Нравится. Это прозвище напоминает о беззаботном и веселом времени, – написала Медведева.

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65 комментариев

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Ирина Турбина
Хахах, я использовала эту фразу для статусов вконтакте, когда мне было 12-13 лет))
+20
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Lana Kazakova
Статья из сториз. 🤣🤣🤣 Хорошо хоть, что не вопрос про списки в заголовок вынесли. 😅
+17
-1
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Лия Романова
«Медо» называть придумали Женю японские фанаты, это мило
«Медочка» тоже, но это уже русский фандом придумал
+19
-4
+15
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Boginya
Женя в своём сложном графике находит время пообщаться с поклонниками. Респект
+16
-3
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Allairina
Мне нравится, как Женя отвечает нам - её поклонникам, всегда смотрю, читаю - приятно что Женя искренняя, веселая и озорная! 🥰 И хорошо относится к людям -доброжелательно. Интереснейшая Личность и очень красивая фигуристка, легендарная Чемпионка! 🏆
+17
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Лия Романова
люблю эту рубрику у Жени, ее ответы с юмором
+19
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Vilnus
Мне тоже нравится, когда Женю называют Медо. И ещё очень мило поклонники Жени в китайской сети Вейбо называют её Мэйва
+12
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Сашуля П
Здорово, что Женя стала отвечать на вопросы поклонников, очень люблю эту рубрику. Но хотелось бы чаще)
+17
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Аленка_76
Любимая рубрика вопрос-ответ от Жени)
Обожаю Женин юмор)
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Аленка_76
По поводу стиля Жени,Женя всегда одета со вкусом!
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Allairina
Любимая фигуристка Женечка! Очень приятно, что она активно общается с поклонниками, что есть возможность задать ей вопрос и получить ответ! ❤
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Елена Спирина
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
Вас, Остап, понесло
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Лия Романова
Ответ Boginya
Женя в своём сложном графике находит время пообщаться с поклонниками. Респект
вот да, учитывая ее большую загруженность, спасибо ей за это. Обратная связь всегда приятна
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Елена Спирина
Ответ AlexFed
Комментарий скрыт
Вы о себе?
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Сашуля П
Ответ Kovka Gnutik
Извините, но это детский сад. А Жене, если кто забыл, уже 23 года.
И что? Так говорите, как-будто ей 60.
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Виктория Манифик
Вопросы-ответы от Жени интересны и ироничны. Нравиться её юмор и общение. Удачи ей!
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Victoria Troshin
там не только про медо,но и про медочку спросили,будьте точнее,пожалуйста,а так радостно,что женя интересна и каждое ее движение не только на льду,бурно обсуждается,женя красотка и умница!!!
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Сашуля П
Ответ Oleandra
Комментарий удален модератором
День прожит зря, если Алину в статью о Жене не принести?
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Сашуля П
Редактор, у вас кстати тоже опечатка в "писках"), заколдованный вопрос какой-то 😀
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Allairina
Ответ Лия Романова
«Медо» называть придумали Женю японские фанаты, это мило «Медочка» тоже, но это уже русский фандом придумал
Да, помню. Японцы так классно говорили с придыханием - Медо-чан. А мы - наша любимая Медо, Медочка! Наша храбрая МедоГейша ! 🥰
+9
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Anatiana
Ответ Ритт
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Дааа. Мир перевернулся и встал на своё место.
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Сашуля П
Ответ Александр
почему "списки"???? мне первое, что пришло в голову - "виски"... а вообще... там мягкий знак на клаве человек потерял...
Простор для фантазии)
+7
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Лия Романова
Ответ Люблю Женьку
Комментарий скрыт
каждый думает в меру своей испорченности, она про списки, вы про написанное вами))))
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Елена Спирина
Женя часто общается со своими поклонниками. Спасибо ей за это. Читать ответы очень интересно
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Светлана М
Женя, как всегда, повеселила. Про писки, извините, это что то🤣. Представляю, что на ее ютуб шоу будет!
+13
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