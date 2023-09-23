«Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая». Медведева ответила на вопросы подписчиков
Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков.
– Ты злопамятная или предпочитаешь записывать?
– Я не злопамятная. Просто я злая, и память у меня хорошая.
– Какой у тебя любимый стиль одежды сейчас?
– Сейчас одежда в нюдовых, базовых цветах. Женственного, свободного кроя без ярких акцентов.
– Самый неожиданный вопрос, который тебе задавали?
– «Любеш писки????!!!!» Вообще, этот. Но я нажеюсь, это опечатка и человек имел в виду «списки». А так... Да, я люблю вести списки. Помогает в жизни.
– Вам нравится, когда вас называют «медо»?
– Нравится. Это прозвище напоминает о беззаботном и веселом времени, – написала Медведева.
«Медочка» тоже, но это уже русский фандом придумал
Обожаю Женин юмор)