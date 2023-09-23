Роман Костомаров рассказал о том, как в январе попал в реанимацию с пневмонией.

Олимпийский чемпион полгода провел в больнице. Из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Вернемся чуть назад, в предновогодние дни. Моя жена заболела, в новогоднюю ночь у нее была температура 39,5.

Она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо. Со временем Оксане становилась лучше, но постоянный близкий контакт... Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус.

Обострилась старая травма плеча. Приходилось периодически делать обезболивающие уколы. Потом я начал подкашливать. Покашлял – пройдет.

Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8-го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Все это здоровье.

Вполне вероятно, что эффект моей болезни и «забивание» ее обезболивающими ослабили мой иммунитет. Я попарился, залез в прорубь. Все нормально было.

Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. Я не мог откашляться. Кашлял и кашлял, кашлял и кашлял. У меня начало болеть в боку, я не мог вдохнуть. Что‑то подозрительное, у меня никогда такого не было.

Решили вызвать скорую помощь. Думал, на этом все закончится. Сделали мазки, послушали – все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования.

Я говорю: «Поехали». Я помню палату, где лежит много человек. Дальше ничего не помню», – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион».

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице