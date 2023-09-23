Костомаров о том, как у него началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о том, как в январе попал в реанимацию с пневмонией.

Олимпийский чемпион полгода провел в больнице. Из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Вернемся чуть назад, в предновогодние дни. Моя жена заболела, в новогоднюю ночь у нее была температура 39,5.

Она начала пить антибиотики, со мной все было хорошо. Со временем Оксане становилась лучше, но постоянный близкий контакт... Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус.

Обострилась старая травма плеча. Приходилось периодически делать обезболивающие уколы. Потом я начал подкашливать. Покашлял – пройдет.

Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8-го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Все это здоровье.

Вполне вероятно, что эффект моей болезни и «забивание» ее обезболивающими ослабили мой иммунитет. Я попарился, залез в прорубь. Все нормально было.

Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. Я не мог откашляться. Кашлял и кашлял, кашлял и кашлял. У меня начало болеть в боку, я не мог вдохнуть. Что‑то подозрительное, у меня никогда такого не было.

Решили вызвать скорую помощь. Думал, на этом все закончится. Сделали мазки, послушали – все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследования.

Я говорю: «Поехали». Я помню палату, где лежит много человек. Дальше ничего не помню», – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион». 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

44 комментария

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Marya Y
А сколько было опровергателей истории с баней и прорубью. Вот же, первоисточник подтверждает.
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Ayla
Все вполне обычно звучит, они спортсмены, привыкли что-то где-то боль терпеть. Ну вот такое стечение неблагоприятных факторов.
+22
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Alina Kernes
Ответ PerfectSvendsen
Как-то сумбурно и непонятно. На катке врач, к которому приходил только за обезболивающими. Потом прорубь, потом сразу кашель. Странно как-то объяснил
Кашель был ещё до проруби. Но не такой сильный, чтобы это вызывало тревогу. И потом обезболивающие уколы смазали симптомы. Сочетание факторов.
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Montenegro Serbian
Ответ Hiro Nakamura
Ну, в принципе, я тоже когда болею, хожу в баню париться, и не я один такой думаю. Так что я в принципе верю Костомарову, ему просто несколько факторов сложилось.
Ну справедливости ради, это довольно глупо не знать в 2023 году что при ЛЮБЫХ простудных болезнях нельзя ходить в баню, т.к и без этого идёт сильный перегруз сердечно-сосудистой системы, чтобы ещё больше нагрузки дать в бане. И иммунитет это тоже сильно просаживает и если кому-то везёт что от такого стресса и организм "вывозит" и люди ещё до кучи думают что из баня подлечила - это Ок, конечно.
Но всё же удивительно что люди не знают базовых вещей в наше время. Вы же вроде не 1987 году сейчас живёте)
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Вошь энтропийная
А сколько было обвинений, что про прорубь враки всё.
+19
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Alina Kernes
Ответ Marya Y
А сколько было опровергателей истории с баней и прорубью. Вот же, первоисточник подтверждает.
Ну, он-то себя тогда чувствовал более-менее норм: небольшой кашель, плечо болит. Наверно, наоборот думал, что баня его вылечит.
+12
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Pakita
Значит прорубь все-таки была
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Даня Чебыкин
Ответ несахар
роковое стечение обстоятельств... вера, что море по колено, что ты супергерой, переоценка собственных сил, несерьезное отношение к орви, и вот плачевный результат. самое тяжелое это не сожалеть об ошибках, приведших к роковым последствиям. он наверно уже тысячу раз прокрутил в голове эти свои воспоминания о проруби.
ни о каком роковом стечении обстоятельств речи нет. больной человек, на обезболивающих (нпвс), с симптоматикой инфекционной болезни, контактный по инфекционной болезни, лезет в баню, а потом ныряет в прорубь. это не стечение обстоятельств, это комбо из серии как себя убить быстро и качественно. и самое поганое, что его никто не остановил. особенно врач! за такое надо морду бить как минимум.
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несахар
роковое стечение обстоятельств...
вера, что море по колено, что ты супергерой, переоценка собственных сил, несерьезное отношение к орви, и вот плачевный результат.
самое тяжелое это не сожалеть об ошибках, приведших к роковым последствиям.
он наверно уже тысячу раз прокрутил в голове эти свои воспоминания о проруби.
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Рябиновые бусы
прорубь зимой это не про здоровье, но мужики традиционно считают себя бессмертными.Хорошо что Рома выжил, пусть эта история будет уроком всем!
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Inka90
Ответ Marya Y
А сколько было опровергателей истории с баней и прорубью. Вот же, первоисточник подтверждает.
Да потому что тогда это преподносилось как то, что Роман уже сильную болезнь пытался вылечить купанием в проруби. А из этого поста следует, что Роман просто поехал в баню и прорубь, как ездил каждый год. На лёгкий кашель он и внимания не обратил, а остальные симптомы смазались обезболивающим.
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sfilatov13
Ответ Marina S
Лучше бы не выносили это сюда. Зачем? Сейчас начнут прилететь комментарии...
вы спрашиваете зачем говорить правду?
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несахар
"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция." (c)
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Montenegro Serbian
Ответ Marya Y
А сколько было опровергателей истории с баней и прорубью. Вот же, первоисточник подтверждает.
Да, помню тут много ховна вылили на Жулина, т.к он в один из первых, если не первый озвучил эту инфу)
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Alina Kernes
Ответ Marya Y
Я же не про него.
Да понятно. Но почему близким пришлось опровергать прорубь? Потому что началось: "да как он посмел залезть в прорубь в его состоянии, вот и результат".
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Marya Y
Ответ Alina Kernes
Ну, он-то себя тогда чувствовал более-менее норм: небольшой кашель, плечо болит. Наверно, наоборот думал, что баня его вылечит.
Я же не про него.
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Даня Чебыкин
эх, Роман... вот это: "Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби, прыгали в купель. Все это здоровье." к здоровью не имеет никакого отношения...
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Marina S
Лучше бы не выносили это сюда. Зачем? Сейчас начнут прилететь комментарии...
зато честно признался. А то сколько визга стояло "откуда вы взяли про прорубь?"
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Sincere
Так был же вброс, что он пытался "лечиться" прорубью. а прорубь была еще ДО, когда он еще ничего не знал.
в прорубь после бани - это же типа норм. Даже Загитова показывала, как прыгала туда
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Michael Scott
Откуда взялась традиция купаться в проруби на крещение?

Это же настоящее язычество. В православном христианстве нет никаких подобных традиций
+1
0
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Marina S
Лучше бы не выносили это сюда. Зачем? Сейчас начнут прилететь комментарии...
+8
-7
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Hiro Nakamura
Ну, в принципе, я тоже когда болею, хожу в баню париться, и не я один такой думаю. Так что я в принципе верю Костомарову, ему просто несколько факторов сложилось.
+6
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Gemma157
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А говорили, что версии про прорубь это ложь
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Алик Галеев
Сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион», а источник почему-то указан Матч ТВ
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Чавес2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Рябиновые бусы
прорубь зимой это не про здоровье, но мужики традиционно считают себя бессмертными.Хорошо что Рома выжил, пусть эта история будет уроком всем!
Это не то что здоровье, это удар по здоровью
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