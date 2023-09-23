У Кейна 6 голов в 7 матчах за «Баварию». Сегодня форвард забил «Бохуму»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил шестой гол за «Баварию».

Нападающий мюнхенской команды поразил ворота «Бохума» в матче 5-го тура Бундеслиги (2:0, первый тайм). 

Кейн проводит седьмую игру в составе «Баварии». На его счету 6 мячей за этот клуб. 

Подробную статистику 30-летнего англичанина можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бохум». 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий