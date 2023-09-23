У Кейна 6 голов в 7 матчах за «Баварию». Сегодня форвард забил «Бохуму»
Харри Кейн забил шестой гол за «Баварию».
Нападающий мюнхенской команды поразил ворота «Бохума» в матче 5-го тура Бундеслиги (2:0, первый тайм).
Кейн проводит седьмую игру в составе «Баварии». На его счету 6 мячей за этот клуб.
Подробную статистику 30-летнего англичанина можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бохум».
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