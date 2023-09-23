У Кейна 6 голов в 7 матчах за «Баварию». Сегодня форвард забил «Бохуму»

Харри Кейн забил шестой гол за «Баварию».

Нападающий мюнхенской команды поразил ворота « » в матче 5-го тура Бундеслиги (2:0, первый тайм).

проводит седьмую игру в составе «Баварии». На его счету 6 мячей за этот клуб.

Подробную статистику 30-летнего англичанина можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Бохум».

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