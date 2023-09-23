КХЛ. «Амур» примет СКА, «Адмирал» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против ЦСКА
«Амур» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Адмирал» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 23 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 13.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 23 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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