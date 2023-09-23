КХЛ. «Амур» примет СКА, «Адмирал» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против ЦСКА

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«Амур» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Адмирал» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – СКА
Дата проведения
23 сентября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

Адмирал – Динамо Москва
Дата проведения
23 сентября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

Сибирь – Барыс
Дата проведения
23 сентября, 13.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Лада – Куньлунь
Дата проведения
23 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Авангард
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Металлург Мг
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Спартак – Трактор
Дата проведения
23 сентября, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

1 комментарий

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k-kaprizov
Вперёд Амур! Вся Россия сегодня за тебя!!!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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