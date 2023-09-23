Криштиану Роналду: «Буду играть, пока ноги не скажут: «Хватит». Я все еще многое могу, люблю забивать голы и побеждать»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру.

«Говорят, с Роналду покончено... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я все еще многое могу.

Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы. Люблю побеждать. Говорят, я завязал, но я все еще доказываю, что это не так», – сказал 38-летний форвард сборной Португалии, выступающий за «Аль-Наср».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

101 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4akyr
Джек Грилиш: "Буду пить пока печень скажет: "Хватит!"
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ psixyec
Лучший игрок в истории футбола. Пока пешеход половину матчей пропускает в дворовой лиге, Криш на все сто выкладывается в каждом матче топ 10 лиги, при этом он ни разу не ныл и не психовал, как это любят преподносить тут хейтеры. Никто в 38 не показывал такой уровень.
Аравия уже топ 10?🤣
Фанаты роналду это прям кладезь для практикующего психиатра.
+45
-19
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Да в принципе почему нет. Вон тот же Ривалдо до скольки лет бегал?
Понятно, что даже не в чемпионатах "второго эшелона" но тем не менее.

Ну а Роналду перешагнул психологический барьер, что по сути впервые в жизни (старт карьеры не беру в расчёт) перешёл не в топ-клуб и теперь ему морально проще будет заключать контракты во всяких Китаях, Катарах, СА или даже в чемп Португалии вернутся. Играть можно ещё долго.
+29
-10
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitri Kudrenko
Ответ 4akyr
Джек Грилиш: "Буду пить пока печень скажет: "Хватит!"
Грилиш умный мужик -- знает, что печень не разговаривает
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Александр Северный
пускай играет до скольки хочет. всё равно выше Месси никогда котироваться не будет. останешься в сердцах адекватных как самовлюблённый нарцисс, дельфин и эгоист.
Останется в сердцах адекватных как один из лучших
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Ответ psixyec
Лучший игрок в истории футбола. Пока пешеход половину матчей пропускает в дворовой лиге, Криш на все сто выкладывается в каждом матче топ 10 лиги, при этом он ни разу не ныл и не психовал, как это любят преподносить тут хейтеры. Никто в 38 не показывал такой уровень.
Кто-то выкладывается на ЧМ, решая на каждой стадии , а кто-то в топ-10 (ахахах) лиги
Про «купленные» пенальти, как любят говорить , я молчу, две передачи с хорв и голландцами - показывают
В матче с Аль-Шабабом Криш толкнул судью и психовал ! ( Есть видео)
Криш- великолепный игрок, один из лучших !
Но то что несут его некоторые фаны- кажется будто школьник за клавиатурой
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Montenegro Serbian
Да в принципе почему нет. Вон тот же Ривалдо до скольки лет бегал? Понятно, что даже не в чемпионатах "второго эшелона" но тем не менее. Ну а Роналду перешагнул психологический барьер, что по сути впервые в жизни (старт карьеры не беру в расчёт) перешёл не в топ-клуб и теперь ему морально проще будет заключать контракты во всяких Китаях, Катарах, СА или даже в чемп Португалии вернутся. Играть можно ещё долго.
Мне кажется, что "вернуться в чемп Португалии" ему мешало не то, что пришлось бы играть не за топ-клуб, а всё таки финансовые условия, которые могут предложить португальские клубы.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaxongir Shodiev
Ответ Domian
Закомплексованный до жути) Что он и кому доказывает в лиге, куда все едут зарабатывать и между делом мячик попинать?
он же не в млс поехал вроде
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ AF007
Чем больше раз эта ***** опозорится на ЧМ, тем хуже для неë же самой. Так что настрой у ботокса правильный
Сам не позорься, сектант.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Zed_patriot
но проблема есть одна, голова то уже давно отказала..
У тебя она судя по всему и наработала никогда
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Rus Donskoy
в истории футбола р-он запомнится как лгбшник, симулянт, плакса, псих, эгоист, нарцисс, замыкатель в пустые, жестокий, гниль, мужелюб
Минусы будут?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Лучшая новость для сборной Португалии
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ddddan 2
Ответ Zed_patriot
по меркам Саудии Аль-Насер топ-клуб первое место до перехода Кринжа. Кринж всю жизнь играл в топах своих стран
аль-наср никогда не был первым клубом саудии.
он всегда проигрывал и уступал в популярности иттихаду и хилалю
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Bratishchev
Ответ Domian
Аравия уже топ 10?🤣 Фанаты роналду это прям кладезь для практикующего психиатра.
Топ коммент
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Продолжай, Криш, продолжай - столько драйва не выдает ни один футболист в мире! Очень надеюсь. что твои ноги лет пять еще выдержат. А к тому времени и другие суперзвезды подрастут.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
"ОНИ УСТАЛИ, НО ДО ПИВНОЙ ДОЙДУТ"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Ashan Sorokin
Верить хочется что Роналду копит на М.Ю)))
Единственный вариант для Кришти заполучить МЮ -это выйти замуж за Джоэля или Авраама Глейзеров, укокошить всю семью с помощью Бадра и остаться единственной наследницей всего состояния.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Гражданин Мира
Как мне нравится прочитать комментарии фанатов Месси и Роналду.
Петросян отдыхает
😆😆😆😆
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Ответ Доброжелатель98
Видать не хватает, если и со старухи хочет вытянуть 20 лямов. Ничего, его филы скинуться, если не хватит. 😄🤭..
Тебя когда нибудь кидали по работе ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pantriashvili
Мне кажется, что это уже игра с неизбежным …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Едил Утамбетов
Ответ Я Гражданин Мира
Как мне нравится прочитать комментарии фанатов Месси и Роналду. Петросян отдыхает 😆😆😆😆
И мне))). Просто читаю и не комментирую
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Доброжелатель98
Не, пусть играет. Его должны выгнать оттуда с такими же "почестями", как и из МЮ. Он это заслужил.
Как Месси из ПСЖ, под свист болельщиков? Лео тоже это заслужил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
мессибои прям караулят новости про Роналду, новость только вышла,а они уже успели столько комментов настрочить
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Ответ Роман
))) Ты видать недавно на sports.По хорошему sektantov мессифилов кидают в блок. А ты им отвечать ещё хочешь)
Да я давно тут. У меня раньше другой аккаунт был. Просто пароль забыл. А так согласен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОМАР бб
Лубой футболист может играть до 45,где нибудь. Высочайший уровень это ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, КА, ЗМ, ЗБ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий