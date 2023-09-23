Криштиану Роналду: «Буду играть, пока ноги не скажут: «Хватит». Я все еще многое могу, люблю забивать голы и побеждать»
Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру.
«Говорят, с Роналду покончено... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, хватит». Я все еще многое могу.
Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы. Люблю побеждать. Говорят, я завязал, но я все еще доказываю, что это не так», – сказал 38-летний форвард сборной Португалии, выступающий за «Аль-Наср».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Фанаты роналду это прям кладезь для практикующего психиатра.
Понятно, что даже не в чемпионатах "второго эшелона" но тем не менее.
Ну а Роналду перешагнул психологический барьер, что по сути впервые в жизни (старт карьеры не беру в расчёт) перешёл не в топ-клуб и теперь ему морально проще будет заключать контракты во всяких Китаях, Катарах, СА или даже в чемп Португалии вернутся. Играть можно ещё долго.
Про «купленные» пенальти, как любят говорить , я молчу, две передачи с хорв и голландцами - показывают
В матче с Аль-Шабабом Криш толкнул судью и психовал ! ( Есть видео)
Криш- великолепный игрок, один из лучших !
Но то что несут его некоторые фаны- кажется будто школьник за клавиатурой
он всегда проигрывал и уступал в популярности иттихаду и хилалю
Петросян отдыхает
😆😆😆😆