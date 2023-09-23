«Игроки «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали. На ЧМ в Катаре судья добавил бы 15 минут». Член совета директоров «Динамо» о 0:1 в дерби

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва ЧМ-2022 Александр Алаев Матч ТВ Павел Кукуян Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин считает, что «Спартак» явно тянул время в игре с «Динамо» (1:0).

«Расстроены и огорчены поражением от принципиального соперника. То, что касается самой игры, у нас было достаточно моментов и для того, чтобы сыграть вничью, и – при удачном стечении обстоятельств – для победы. К сожалению, не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии.

Я полностью согласен с Александром Алаевым. Павел Кукуян является лучшим российским арбитром на сегодняшний день. У меня с трибун не было вопросов.

За исключением одного момента – количества добавленных минут. Кажется, что пять минут – слишком мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали и так далее.

Это нормально, это часть футбола, никаких претензий, но если бы такие моменты были на чемпионате мира в Катаре, то добавили минут 15», – заявил член совета директоров «Динамо».

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97 комментариев

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Александр Громов
Ответ Валерий Сергеевич
Господин Гафин, если бы добавили 15 минут, это не помогло бы моему Динамо, эта отмазка не проходит.
Если бы добавили 15 минут Промес ещё четыре раза один на один с Шуниным вышел .
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Spartacus Pro
А где спартаковцы лежали долго? Они по-футбольному тянули, конечно, время, но..., как всегда, очень плохо. Максименко получил желтую за мнимое затягивание. При этом, Шунин вводил мяч иногда раза в 2 больше времени, но желтую ему не дали. Может он на 1:0 согласен был?
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dimanchik179
Ответ Levaevich
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где тянули время?
один раз соболь лежал, где ещё тянули?
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Валерий Сергеевич
Господин Гафин, если бы добавили 15 минут, это не помогло бы моему Динамо, эта отмазка не проходит.
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RAMIK
Нгмале и Шунин тоже лежали,когда надо было вставать и бегать.
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Антон Капленко
стали забывать как сами время тянули пару лет назад когда умяров привёз год и 1:0 было?)))
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XoPToH
Чего-то за рамками в плане затяжек точно не было
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fottball's soul
Всю игру Соболева били, в конце защ динамо просто как косой Куинси срубил на 93минуте! Им атаковать надо, он рубин Квинси у своей штрафной!
Может Гафин задаст вопрос своим игрокам, зачем ?!
Спартак с победой, хорошая игра
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-3
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За_909!
Ответ валя_стакан
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плохо у Вас с таймингом, очень плохо...
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Спасибо Деду за Победу!
по 2-3 лежали? бухать меньше надо, чтобы в глазах не двоилось- троилось
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Никита Самарин
Все тянут, так что выход только один - чистое игровое время (рано или поздно к этому придут).
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Bleffinho
заготовил речь заранее, но забыл футбол посмотреть
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Андрей Александров
Какой обиженный член)))) совета.
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Антон Жарков
Это очень смешно, когда Сочинцы тянули, вообще ни у кого вопросов нет, но, допустим, сделаем вид, что их не было, потому что мы выиграли в итоге
В предыдущих матчах единственная команда, которая в ценце не тянула особо это Зенит
Все остальное смотреть тяжело было, паузы каждую четверть минуты
С Ахматом вратарю дали желтую только на 92 вроде, а больше никому
Сегодня еще до доп время дали Саше Максименко, который не вводил, потому что наш игрок получил повреждение
Саша Соболев полежал секунд 10, потому что правда неприятный момент на вид, ну и он же потанцевал у флажка, что не является задержкой, ибо не пресекается
До последних минут матч был очень скоростной, обе команды бегали туда-обратно, как минимум два момента Промеса в подтверждение
Никто из игроков Спартака не падал, делая вид, что свело ноги, что очень часто нынче встречается
Ни разу в концовке не выбежали врачи
Думаю, противоположенные моменты в других матчах спартака от соперников приводить не нужно, все, кто смотрел матчи, думаю, обратил на это внимание

Да и вообще, думаю, что игроки обеих команд лежели на поле из-за дискомфорта примерно одинаковое количество раз, возможно, Динамо даже больше
Лично я отметил очень честную с моральной точки зрения концовку в исполнении красно-белых
Ну и в пример еще можно добавить, что Промес мог валяться ну минуту, когда ему на дальной бровке ударили достаточно сильно по ногам, но он этого делать не сдал, после чего достаточнл быстро разыграл мяч с Соболевым
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Chinafon2012
Кто такой этот Графин??
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Mistik ZeT
Не тянул Спартак время! Бред полный! По крайней мере на фоне других команд в отношении Спартака.... Вспомнить только последние матчи с Помазуном.. Примите своё поражение, а оно по делу! И нужно вам радоваться что счёт всего лишь 1:0, а не более...
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Давид Золотов
Ответ валя_стакан
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так он же за фол дал бездарь)))
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Александр Громов
Ответ Валерий Сергеевич
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Может быть и так. Только очков нам бы это никак не прибавило бы . Катимся вниз.
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Spartakus1984
))) Динамо делало бы тоже самое, если выигрывало. Собственно ничего нового, когда нужно удержать счет.Но проиграло Динамо из -за самого себя.
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Дмитрий9779
Надо было забивать свои моменты чтобы потом не выглядеть так нелепо.
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Mistik ZeT
Ответ За_909!
плохо у Вас с таймингом, очень плохо...
Не тянул Спартак время! Бред полный! По крайней мере на фоне других команд в отношении Спартака.... Вспомнить только последние матчи с Помазуном.. Примите своё поражение, а оно по делу! И нужно вам радоваться что счёт всего лишь 1:0, а не более...
+3
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Александр Каретников
кто мешал динами забить гол 🥅, не нужно ныть вы сами проиграли!
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Str1ker1717
Ответ Chinafon2012
Кто такой этот Графин??
Сын Гафина Александра Дмитриевича, статья о котором есть в википедии. Сам Александр родился в семье работника системы Минморфлота СССР, учился в школе-интернате МИД СССР. Занимался торговлей антиквариатом и валютными операциями, действительный член Американской Пушкинской академии искусств. Член Попечительского Совета Всемирного Фонда Дикой Природы (Wс WF). Член Попечительского совета Большого театра, исполнительный директор Фонда Большого театра. Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России. Член Правления фонда «Поколение» (Generation) в Латвии. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Автор нескольких книг и пьес. Любимая фраза «Не унывать», любимая машина — «Роллс Ройс».
Полный "коммунистический" набор равенства в общем, в первых рядах к спец. распределителям, партийным дачам и санаториям, отдельным вагонам и поездам.
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Павел Ермаков
добавили бы 15 минут,-вы проиграли бы 2:0 или 3:0.Жаль не добавили.
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fottball's soul
Ответ Император Плутона
да так себе игра. У Квинси вообще ничего не получается, Соболеву мяч достается по праздникам и то в борьбу. Контратаки кроме голевой все запороли. Защита, хоть и не пропустили, не выглядит надёжно. Есть ощущение, что по физике проседают
Ну я с тобой не согласен, Квинси в конце, конечно, запорол 2 выхода 1на1, но в остальном достаточно неплохо. ОСОБЕННО по сравнению с недавними матчами с Уралом, Ахматом.
Мяч ходил, уверенность была в действиях даже Денисова, качественная игра Макси; защита плюс минус надежно, кроме пары моментов; центр поля живой, мяч доставляли вперёд шустро.
Ну кароч я бы не драматизировал, но понятно, что игра не вау, но в целом все хорошо было
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