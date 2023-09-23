Дмитрий Гафин считает, что «Спартак» явно тянул время в игре с «Динамо» (1:0).

«Расстроены и огорчены поражением от принципиального соперника. То, что касается самой игры, у нас было достаточно моментов и для того, чтобы сыграть вничью, и – при удачном стечении обстоятельств – для победы. К сожалению, не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии.

Я полностью согласен с . является лучшим российским арбитром на сегодняшний день. У меня с трибун не было вопросов.

За исключением одного момента – количества добавленных минут. Кажется, что пять минут – слишком мало относительно того, как футболисты « » тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали и так далее.

Это нормально, это часть футбола, никаких претензий, но если бы такие моменты были на чемпионате мира в Катаре, то добавили минут 15», – заявил член совета директоров « ».

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