«Игроки «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали. На ЧМ в Катаре судья добавил бы 15 минут». Член совета директоров «Динамо» о 0:1 в дерби
Дмитрий Гафин считает, что «Спартак» явно тянул время в игре с «Динамо» (1:0).
«Расстроены и огорчены поражением от принципиального соперника. То, что касается самой игры, у нас было достаточно моментов и для того, чтобы сыграть вничью, и – при удачном стечении обстоятельств – для победы. К сожалению, не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии.
Я полностью согласен с Александром Алаевым. Павел Кукуян является лучшим российским арбитром на сегодняшний день. У меня с трибун не было вопросов.
За исключением одного момента – количества добавленных минут. Кажется, что пять минут – слишком мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали и так далее.
Это нормально, это часть футбола, никаких претензий, но если бы такие моменты были на чемпионате мира в Катаре, то добавили минут 15», – заявил член совета директоров «Динамо».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
один раз соболь лежал, где ещё тянули?
Может Гафин задаст вопрос своим игрокам, зачем ?!
Спартак с победой, хорошая игра
В предыдущих матчах единственная команда, которая в ценце не тянула особо это Зенит
Все остальное смотреть тяжело было, паузы каждую четверть минуты
С Ахматом вратарю дали желтую только на 92 вроде, а больше никому
Сегодня еще до доп время дали Саше Максименко, который не вводил, потому что наш игрок получил повреждение
Саша Соболев полежал секунд 10, потому что правда неприятный момент на вид, ну и он же потанцевал у флажка, что не является задержкой, ибо не пресекается
До последних минут матч был очень скоростной, обе команды бегали туда-обратно, как минимум два момента Промеса в подтверждение
Никто из игроков Спартака не падал, делая вид, что свело ноги, что очень часто нынче встречается
Ни разу в концовке не выбежали врачи
Думаю, противоположенные моменты в других матчах спартака от соперников приводить не нужно, все, кто смотрел матчи, думаю, обратил на это внимание
Да и вообще, думаю, что игроки обеих команд лежели на поле из-за дискомфорта примерно одинаковое количество раз, возможно, Динамо даже больше
Лично я отметил очень честную с моральной точки зрения концовку в исполнении красно-белых
Ну и в пример еще можно добавить, что Промес мог валяться ну минуту, когда ему на дальной бровке ударили достаточно сильно по ногам, но он этого делать не сдал, после чего достаточнл быстро разыграл мяч с Соболевым
Полный "коммунистический" набор равенства в общем, в первых рядах к спец. распределителям, партийным дачам и санаториям, отдельным вагонам и поездам.
Мяч ходил, уверенность была в действиях даже Денисова, качественная игра Макси; защита плюс минус надежно, кроме пары моментов; центр поля живой, мяч доставляли вперёд шустро.
Ну кароч я бы не драматизировал, но понятно, что игра не вау, но в целом все хорошо было