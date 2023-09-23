Роман Костомаров: «Когда врач сказал, что нужна ампутация, я заплакал. Это не только ужасно больно. Моя жизнь стала другой»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, что заплакал, когда узнал о необходимости ампутации.

В январе этого года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. Костомаров провел в больнице полгода. 

– Ты знаешь, сколько ты был без сознания?

– Это лучше у других спросить. Я помню свои черные кисти, пальцы все согнуты... Ноги опухшие, черные, будто я подвернул и сломал их восемь раз. Я весь замотанный...

Я помню, что доктора все время просили меня пошевелить (пальцами). Но эти обугленные пальцы уже не двигались. В кистях еще что-то мог, но не пальцы. Я понимал, что что‑то ужасное происходит. Я понимал, что происходит полная ж...

Но не осознавал ужаса всего происходящего, пока не пришел главный врач. Когда он сказал: «Нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног. И также с кистями рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция».

– Какая у тебе была реакция?

– Я заплакал. Я не знал, что делать. Это ужасно, что произошло. Это не только ужасно больно. Это просто изменило мою жизнь. Она стала другой. Мягко говоря, более тяжелой. Но я понимал, что другого выхода нет. И я дал согласие.

– Ты сам подписал бумаги?

– Не помню. Мне нечем было подписывать, – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион». 

Костомаров о том, как у него началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»

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14 комментариев

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Montenegro Serbian
мне нечем было подписывать
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Жуткая фраза как не крути
+15
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+13
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Mouse.murs
Не дай Бог никому такое.
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Savarona25
Звучит страшновато. Правильно, что решил про все это рассказать сам, а то столько небылиц рассказывали различные непричастные ради хайпа. Хотя бы может кто-то сделает свои выводы и не повторит столь трагических ошибок.
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Кавабунга Шреддоголовый
Врагу такого не пожелаешь
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zaryan
Этот жуткий сериал про "мужественного героя" изрядно затянулся.
Самое время включать черный юмор. 😏
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Бене Гессерит
Ответ Montenegro Serbian
мне нечем было подписывать ------------------ Жуткая фраза как не крути
Да уж, вот же герой!
Самое время хайповать и рассказывать всем то, что и так все знают — как он по своей дурости чуть не умер и стал инвалидом.
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zaryan
Ответ Alex_Loborev
В очередной раз поражаюсь, какое мужество и сила воли нужна, чтобы после такого продолжать находить мотивацию жить. Видимо, просто так олимпийскими чемпионами не становятся.
Вообще-то у психически здоровых людей "мотивация жить" это базовый инстинкт. Жить хотят все, даже калеки. И ни с каким мужеством это не связано.
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Revery
Страшно даже представить((
Хорошо, что Роман рассказывает о своём опыте, пусть и таком страшном. Возможно, это заставит кого-нибудь ответственнее относиться к своему здоровью.
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Бене Гессерит
Ответ Alex_Loborev
В очередной раз поражаюсь, какое мужество и сила воли нужна, чтобы после такого продолжать находить мотивацию жить. Видимо, просто так олимпийскими чемпионами не становятся.
Мужество и сила воли были бы, если бы он молча жил дальше, а не хайповал и ныл. Все уже поняли, что он по своей дурности сделал себя инвалидом.
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