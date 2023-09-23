Роман Костомаров: «Когда врач сказал, что нужна ампутация, я заплакал. Это не только ужасно больно. Моя жизнь стала другой»
Роман Костомаров рассказал, что заплакал, когда узнал о необходимости ампутации.
В январе этого года олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. Костомаров провел в больнице полгода.
– Ты знаешь, сколько ты был без сознания?
– Это лучше у других спросить. Я помню свои черные кисти, пальцы все согнуты... Ноги опухшие, черные, будто я подвернул и сломал их восемь раз. Я весь замотанный...
Я помню, что доктора все время просили меня пошевелить (пальцами). Но эти обугленные пальцы уже не двигались. В кистях еще что-то мог, но не пальцы. Я понимал, что что‑то ужасное происходит. Я понимал, что происходит полная ж...
Но не осознавал ужаса всего происходящего, пока не пришел главный врач. Когда он сказал: «Нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног. И также с кистями рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция».
– Какая у тебе была реакция?
– Я заплакал. Я не знал, что делать. Это ужасно, что произошло. Это не только ужасно больно. Это просто изменило мою жизнь. Она стала другой. Мягко говоря, более тяжелой. Но я понимал, что другого выхода нет. И я дал согласие.
– Ты сам подписал бумаги?
– Не помню. Мне нечем было подписывать, – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион».
Костомаров о том, как у него началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»
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Жуткая фраза как не крути
Самое время включать черный юмор. 😏
Самое время хайповать и рассказывать всем то, что и так все знают — как он по своей дурости чуть не умер и стал инвалидом.
Хорошо, что Роман рассказывает о своём опыте, пусть и таком страшном. Возможно, это заставит кого-нибудь ответственнее относиться к своему здоровью.