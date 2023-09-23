Из программы фигуристки Проскуряковой убрали песню Rammstein – Sonne: «Решение тренерского штаба»

Теги сборная России мужское катание женское катание Политика Петр Гуменник Матч ТВ музыка Таисия Проскурякова Фигурное катание

Из программы фигуристки Таисии Проскуряковой убрали песню Rammstein – Sonne.

Сегодня спортсменка исполнила короткую программу на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов выступления был поставлен под музыку Rammstein.

– Почему решили отказаться от композиции?

– Решение тренерского штаба, – ответила Проскурякова.

Ранее программу под эту песню поставили фигуристу Петру Гуменнику. Но его тренеры также отказались от выбранной музыки.

Проскурякова представляет ГБУ ДО «Московская академия фигурного катания на коньках».

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

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37 комментариев

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Надоело париться в бане
Тошнит от всего этого, честное слово
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Игорь Новиков
Маразм.
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Glamm
Следующий шаг: " по просьбе трудящихся"
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Тайга86
Всегда были у меня в любимчиках. Сегодня снова посмотрела их берлинский концерт. Получила море удовольствия и весь спектр эмоций. Шикарные! Пожелаю нам всем дожить до тех времен, когда наши вкусы и предпочтения если и не найдут отклик у кого-то еще, то хотя бы не будут преследоваться теми, кто почему-то решил, что вправе навязывать выдуманные на пустом месте рамки.
+7
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*Vladko*
Ответ Юрий Костыгин
Правильно. Не под нацистские гимны же выступать.
это Sonne то нацистский гимн? Дичь махровая.
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#Грендайзер
Будет кататься под Газманова. Есаул.
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private dancer
Клоуны.
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Анна Лисина
А можно было написать, в каком ТШ Таисия..
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undermail@mail.ru
Мерзость.
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Илья Савчук
Да выдайте уже всем фигуристам по песне шамана, скатываться в дурку, так окончательно.
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Аврал
Сегодня носит Адидас,а завтра Родину продаст....(С)
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*Vladko*
во времена СССР безусловно было много хорошего. А было и то, за что Союз совком прозвали. И просто удивительно, как легко люди, принимающие решения скатываются в этот самый совок и с какой готовностью мы соглашаемся всё это жрать.
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Алексей Токарев
Недолго музыка играла.
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Аврал
Так и представляю себе звонок из федерации:Вы что там все ......ели!!!???:)
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Док Аксель
На предыдущей ветке я написал : " Последуют рекомендации или сделают вид, что ничего не было "? Мне один пользователь ответил, что сделают вид. Однако последовали рекомендации...
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Raduga
Москвина позвонила?
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HellLight
свобода выбора
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Manukello
блевотная реакция от этого цирка
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Роман
Цирк ))
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Вячеслав Пустохин
Ответ Анна Лисина
А можно было написать, в каком ТШ Таисия..
Буцаева. Летом перешла.
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WildCat-2k
Дэ билы
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Иван Иванов
Rammstein катаешь - врагу помогаешь!!!
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Деревянная рука
Сегодня под Рамштайн катаешься,а завтра с Путиным В.В не соглашаешься😡
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Растиньяк
👌🏼
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RusVector
Рекомендация пришла всем кататься под Шамана и Любе!
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