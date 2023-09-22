Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»
5-й тур Серии А стартует в пятницу матчем «Салернитана» – «Фрозиноне».
В субботу «Милан» примет «Верону», «Ювентус» сыграет в гостях с «Сассуоло».
В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Эмполи», «Наполи» – с «Болоньей», «Рома» будет противостоять «Торино».
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 сентября, 13.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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