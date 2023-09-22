Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»

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5-й тур Серии А стартует в пятницу матчем «Салернитана» – «Фрозиноне».

В субботу «Милан» примет «Верону», «Ювентус» сыграет в гостях с «Сассуоло».

В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Эмполи», «Наполи» – с «Болоньей», «Рома» будет противостоять «Торино».

Чемпионат Италии

5-й тур

Салернитана – Фрозиноне
Дата проведения
22 сентября, 19.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Дженоа
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Верона
Дата проведения
23 сентября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Ювентус
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Монца
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Интер
Дата проведения
24 сентября, 13.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Фиорентина
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Фриули»
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Аталанта – Кальяри
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Наполи
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Рома
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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