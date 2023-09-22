Чемпионат Италии. «Фрозиноне» в гостях у «Салернитаны», «Лечче» против «Дженоа»

5-й тур Серии А стартует в пятницу матчем «Салернитана» – «Фрозиноне».

В субботу « » примет «Верону», « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с «Эмполи», «Наполи» – с «Болоньей», « » будет противостоять «Торино».

Чемпионат Италии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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