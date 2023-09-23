Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады
Олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Канады.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
Всего в список по рекомендации министра иностранных дел Канады было добавлено 42 физических и 21 юридическое лицо.
Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».
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