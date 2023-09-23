Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный включен в санкционный список Канады

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Политика Никита Нагорный Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Канады.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Всего в список по рекомендации министра иностранных дел Канады было добавлено 42 физических и 21 юридическое лицо.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».

Олимпийский чемпион Никита Нагорный рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
«Это безобразие! Спорт должен быть вне политики!» - сказал начальник главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».
+66
-15
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
китайский шар
Допрыгался
+35
-18
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Самый опасный человек)))
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Канада включила в список "Юнармию" и, соответственно, Нагорного, как её руководителя.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Таймер
Какая трагедия! Как он теперь жить-то будет?!
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Горе-то какое...
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Виноградов
Ответ Виктор Ш.
Комментарий удален модератором
а мы кому въезд запретим, Макдэвиду?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Ш.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Koway
Ответ Александр Сачков
Самый опасный человек)))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Vladimirov
Ответ Таймер
Какая трагедия! Как он теперь жить-то будет?!
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий