«МЮ» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Бернли». Онана не пропустил впервые с 14 августа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Бернли Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, обыграв «Бернли» (1:0).

Команда Эрика тен Хага выиграла впервые с 26 августа. Перед сегодняшним матчем она потерпела поражения от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) в АПЛ и «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

Далее манкунианцы проведут две игры против «Кристал Пэлас»: 26 сентября – в Кубке английской лиги, 30-го – в чемпионате Англии.

Вратарь «МЮ» Андре Онана сумел не пропустить впервые с 14 августа – своей первой игры за клуб, после которой ему забили 14 раз за 5 матчей.

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45 комментариев

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Экспертное мнение
Клубничная братва, ловить тут сегодня нечего, бегом на ветку Ювентуса, они там без Кришти проиграли 4-2
+47
-10
+37
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x2dj8fx6q7
Не понимаю этой трагедии, раздуваемой журналистами и в частности спортс. У команды травмированы 6-7 игроков стартовой обоймы.
+18
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Under
Ответ **Iscander**
Мда, 9 очков, сильно.
имея шесть очков перед этим туром, сложно было на большее рассчитывать
+14
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Alexander Yavriantz
Я не понимаю что происходит с заменами. Бернли владеет мячом как будто МанСити и никакой реакции. Проблема в тренере или в игроках? Понятно что травм немеряно, но можно же освежить игру немного. И было кем, хотя бы за 15 минут до конца, Марс, Гарначо или Пелистри, а лучше 2 из этих трёх.
+6
-1
+5
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войд
МЮ б крупно кого нибудь хлопнуть,чтобы встать на победную серию)
+7
-3
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Murtynya
молодец Онана👌
+3
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Rufatik
Вы видели прыжок Онаны на мяч ? В моменте с Эвансом
+4
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Валерий Рзянин
Это всё после "ключей" Онаны)) проработали момент)

А если серьёзно, то подмечу момент, Рэшфорд и Хейлунд слишком пытаются друг другу угодить (прям перебор). Особенно Хейлунд старается заиграть в любой непонятной ситуации пасом Маркуса. Возможно налаживают связи, но очень лишнего. В нескольких моментах парень прям показывал задатки отличного цф. А Рэшфорд будто бы уже всего добился и действует на отвали. По отдаче как Криш, но без голов.
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**Iscander**
Ответ Экспертное мнение
Клубничная братва, ловить тут сегодня нечего, бегом на ветку Ювентуса, они там без Кришти проиграли 4-2
)))
+3
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llolishe
Ответ Redhead One
Ну так Челси имеет три состава нонеймов и находится ниже. А у Реала кто, кроме Куртуа и Эдера?
Винисиус
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Redhead One
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Ну так Челси имеет три состава нонеймов и находится ниже.
А у Реала кто, кроме Куртуа и Эдера?
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Writer 1
Старина Эванс и лучший транмфер МЮ за 10 лет - Бруну, сделали разницу в этом матче. Эти двое и за пределами поля самые настоящие дьяволы. Очень рад, что в трудное время за клуб выступают такие бойцы. На мой взгляд из клуба уйдут 7-8 человек точно, под дальнейшие перестроение состава, хотелось бы что бы 5-6 из них были самого высокого уровня, вот прямо на моментальное усиление, уже сейчас можно сказать, что нужен игрок в атаку, что бы конкурировал с Рэшем и Хейлундом. Последний - сыроват, первый как Фланговый игрок мне не нравится для элитного уровня, это далеко не Робен
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jexOn
Старина Эванс был неплох сегодня, а пас какой отдал. В стиле Руни.
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Street Fighter
Ответ Alexander Yavriantz
Я не понимаю что происходит с заменами. Бернли владеет мячом как будто МанСити и никакой реакции. Проблема в тренере или в игроках? Понятно что травм немеряно, но можно же освежить игру немного. И было кем, хотя бы за 15 минут до конца, Марс, Гарначо или Пелистри, а лучше 2 из этих трёх.
А Бернли со всеми старается играть во владение. Я думаю, МЮ был не против этого, ведь контратаки по-прежнему сильная сторона команды
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Копатель морей
Ответ Экспертное мнение
Клубничная братва, ловить тут сегодня нечего, бегом на ветку Ювентуса, они там без Кришти проиграли 4-2
Кто о чем, а фанаты гимли о Роналду
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Someone from Internet
Real_v_vanne, за что ты хейтишь Тен Хага? Разве болелам Реала он не должен быть безразличен?
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bibendum
Батя Эванс хорош. Должен играит в основе вместо карляана Мартинеса
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Блуждающий странник
У МЮ явно проблемы с физикой и много травм. Тот же Каземиро несмотря на дубль Баварии не в форме. С психологией тоже беда. Ничего критичного для МЮ не произошло. Было два сложных выезда на старте. К их радости и радости Тен Хага сегодня удалось при равной игре набрать три очка. Если наберут форму, то МЮ будет сильной командой. Не сомневаюсь. что по сезону МЮ добавит

Дальше у МЮ очень легкий график. Если пару человек из лазарета вернутся, то могут спокойно побеждать в каждой игре. Потратить почти пол миллиарда и в основе играют Ганибал, Мактоминэй, Эванс и Линделеф. Мем
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Не знаю что такое Требл
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Клубничная братва, ловить тут сегодня нечего, бегом на ветку Ювентуса, они там без Кришти проиграли 4-2
бгг
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**Iscander**
Ответ Under
не за что, обращайтесь непонятно просто, к чему такой комментарий после победной игры? можно было и перед игрой про шесть очков написать
А тебе не пришло в голову, что за 9 очков пишу после 6-ти игр, не? Или обязательно таким как ты нужно включать капитана очевидность?
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Street Fighter
Ответ **Iscander**
Мда, 9 очков, сильно.
А что не так? Было 6 очков, стало 9. Или на что ты рассчитывал? На +20 очков за победу? В чем проблема?
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**Iscander**
Ответ Street Fighter
А что не так? Было 6 очков, стало 9. Или на что ты рассчитывал? На +20 очков за победу? В чем проблема?
Я рассчитывал за 6 игр не 9 очков. Поэтому и пишу, что сильно.
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Street Fighter
Ответ **Iscander**
А тебе не пришло в голову, что за 9 очков пишу после 6-ти игр, не? Или обязательно таким как ты нужно включать капитана очевидность?
Ну после 6 игр 9 очков, да. Но сегодня же выиграли) Сегодня после 6 игр могло бы быть 7 очков, или так и остаться 6. Но ведь 9) Это максимум, который можно было получить из сегодняшнего дня. Он получен.

Давайте не будем ругаться и грубить друг другу. Вроде все из одной лодки, все за МЮ болеем)
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Street Fighter
Ответ **Iscander**
Я рассчитывал за 6 игр не 9 очков. Поэтому и пишу, что сильно.
Я тоже, но по итогам сегодняшнего дня мы больше и не могли иметь. Потихоньку движемся, всё будет хорошо
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Street Fighter
Ответ Валерий Рзянин
Это всё после "ключей" Онаны)) проработали момент) А если серьёзно, то подмечу момент, Рэшфорд и Хейлунд слишком пытаются друг другу угодить (прям перебор). Особенно Хейлунд старается заиграть в любой непонятной ситуации пасом Маркуса. Возможно налаживают связи, но очень лишнего. В нескольких моментах парень прям показывал задатки отличного цф. А Рэшфорд будто бы уже всего добился и действует на отвали. По отдаче как Криш, но без голов.
Как раз таки будь он по отдаче как Криш, мы были бы довольны. Португалец всегда был заряжен
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