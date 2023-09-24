«МЮ» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Бернли». Онана не пропустил впервые с 14 августа
«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, обыграв «Бернли» (1:0).
Команда Эрика тен Хага выиграла впервые с 26 августа. Перед сегодняшним матчем она потерпела поражения от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) в АПЛ и «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.
Далее манкунианцы проведут две игры против «Кристал Пэлас»: 26 сентября – в Кубке английской лиги, 30-го – в чемпионате Англии.
Вратарь «МЮ» Андре Онана сумел не пропустить впервые с 14 августа – своей первой игры за клуб, после которой ему забили 14 раз за 5 матчей.
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А если серьёзно, то подмечу момент, Рэшфорд и Хейлунд слишком пытаются друг другу угодить (прям перебор). Особенно Хейлунд старается заиграть в любой непонятной ситуации пасом Маркуса. Возможно налаживают связи, но очень лишнего. В нескольких моментах парень прям показывал задатки отличного цф. А Рэшфорд будто бы уже всего добился и действует на отвали. По отдаче как Криш, но без голов.
А у Реала кто, кроме Куртуа и Эдера?
Дальше у МЮ очень легкий график. Если пару человек из лазарета вернутся, то могут спокойно побеждать в каждой игре. Потратить почти пол миллиарда и в основе играют Ганибал, Мактоминэй, Эванс и Линделеф. Мем
Давайте не будем ругаться и грубить друг другу. Вроде все из одной лодки, все за МЮ болеем)