«МЮ» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Бернли». Онана не пропустил впервые с 14 августа

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач, обыграв «Бернли» (1:0).

Команда Эрика тен выиграла впервые с 26 августа. Перед сегодняшним матчем она потерпела поражения от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) в и «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

Далее манкунианцы проведут две игры против «Кристал Пэлас»: 26 сентября – в Кубке английской лиги, 30-го – в чемпионате Англии.

Вратарь « » сумел не пропустить впервые с 14 августа – своей первой игры за клуб, после которой ему забили 14 раз за 5 матчей.

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