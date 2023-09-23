Брайс Митчелл: «Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Ложь от Сатаны! Вас обманули»

Теги UFC MMA Брайс Митчелл контент Бокс/MMA/UFC

Брайс Митчелл усомнился в верности теории эволюции.

«Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Это ложь от Сатаны! Вас обманули, мы не произошли от обезьян. Мы высшие хищники, которые созданы по образу Божьему.

Это не тоже самое, что собаки и волки. Нет получеловека или полуобезьяны, и никогда не будет, потому что у нас разная ДНК. Мы отличаемся от гребанных обезьян.

У горилл на 97% наше ДНК? Ага, а еще они кидаются дерьмом и потом едят его. Мы не обезьяны!» – заявил боец UFC Брайс Митчелл.

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6 комментариев

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Красный чай
Никто так не говорит, обезьяна и человек произошли от общего предка, это утверждение запустили религиозники чтоб более дискредитировать науку в глазах людей.
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космонавт на дереве
Ответ Montenegro Serbian
от грёбанных обезьян --------------- 🤣🤣 Вообще если он не троллит, то тогда уж слишком эмоционирует на эту тему. Ему по-ходу что-то плохое сделали обезьяны во время отпуска где-нибудь в Индии😆
он не троллит, просто он натуральная деревещина, образцовый пример реднека, как их называют в США
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КобеКириленко
Самое забавное,что Чарльз Дарвин был верующим и в юности мечтал стать священником. Он ведь не был атеистом и считал,что все живое создал Бог,просто его интересовала подробная эволюция видов.
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Montenegro Serbian
от грёбанных обезьян
---------------
🤣🤣

Вообще если он не троллит, то тогда уж слишком эмоционирует на эту тему. Ему по-ходу что-то плохое сделали обезьяны во время отпуска где-нибудь в Индии😆
+1
0
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shahmur
не от обезъян конечно, а от общего млекопитающего предка, проконсула. ну это теория, хотя она гораздо убидительнее библейского сюжета.
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Деревянная рука
Дальше он начнет про плоскую землю на китах рассказывать
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