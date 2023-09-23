Брайс Митчелл: «Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Ложь от Сатаны! Вас обманули»

Брайс Митчелл усомнился в верности теории эволюции.

«Люди произошли от обезьян? Да чушь это все! Это ложь от Сатаны! Вас обманули, мы не произошли от обезьян. Мы высшие хищники, которые созданы по образу Божьему.

Это не тоже самое, что собаки и волки. Нет получеловека или полуобезьяны, и никогда не будет, потому что у нас разная ДНК. Мы отличаемся от гребанных обезьян.

У горилл на 97% наше ДНК? Ага, а еще они кидаются дерьмом и потом едят его. Мы не обезьяны!» – заявил боец UFC Брайс Митчелл.

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