Нагорный о санкциях Канады: «Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу одно – не ведитесь на провокации, мы выше этого»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Политика Никита Нагорный Гимнастика

Никита Нагорный отреагировал на внесение в санкционный список Канады.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике опубликовал скриншот сообщения от болельщика: «Хочу увидеть тебя в Париже-2024, Никита, весь мир хочет этого». 

«Сегодня журналисты хотят мой комментарий по поводу решения Канады. Вот ответ от канадского болельщика.

Мы находимся сейчас на сборе в Абу-Даби, изучаем элементы, набираем форму и готовимся к следующему 2024 году.

Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно! Не ведитесь на провокации, мы выше этого!» – написал Нагорный в телеграм-канале.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия». 

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7 комментариев

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omega pepega
Какая олимпиада, место каждого настоящего путинского патриота сейчас на фронте.
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Dmitriy Racheev
Такой маленький, а уже мерзкий до тошноты
+15
-7
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Ярик01
Прилетело исключительно за политическую деятельность, зачем лицемерить про "оставьте спорт".
А текст "канадского" болельщика с ошибками на английском.
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Nikolay Kozlov
В Абу Даби? Очень патриотичненько.
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Kappa Pride
или я путаю, или Абу-Даби находится немного не там, где сейчас должен находиться такой патриот?
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safe1q
Это он путинюнген в Абу-Даби к сезону готовит?
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Atsuktuvas
Не только выше, но еще дальше, глубже и шероховатее ЭТОГО... Ибо нет более исключительной нации, которая дружит со всеми, даже вопреки их желанию...
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