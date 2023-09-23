Нагорный о санкциях Канады: «Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу одно – не ведитесь на провокации, мы выше этого»

Никита Нагорный отреагировал на внесение в санкционный список Канады.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике опубликовал скриншот сообщения от болельщика: «Хочу увидеть тебя в Париже-2024, , весь мир хочет этого».

«Сегодня журналисты хотят мой комментарий по поводу решения Канады. Вот ответ от канадского болельщика.

Мы находимся сейчас на сборе в Абу-Даби, изучаем элементы, набираем форму и готовимся к следующему 2024 году.

Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно! Не ведитесь на провокации, мы выше этого!» – написал Нагорный в телеграм-канале.

Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020 в командном турнире, трехкратный чемпион мира. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».