Физиев проиграл Гамроту техническим нокаутом на UFC Fight Night 228. Он травмировал ногу

Теги UFC MMA UFC Fight Night Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе в главном событии прошел бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом.

Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Гамрот победил техническим нокаутом.

В марте-2023 Физиев решением большинства судей проиграл Джастину Гейджи, а Гамрот раздельным решением победил Джалина Тернера.

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6 комментариев

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Antonio Grazze
здоровья Рафаэлю. тяжёлая травма, скорейшего выздоровления
Матеуш удивил вызовом Оливейры, потому как сказал что рано ему ещё с чемпионом драться, но Чарльза вызвал. возможно, не верит что Оливейра сумеет вернуть пояс. я думал, вызовет Порье
и, на самом то деле, было бы интересно посмотреть на бой Гамрот-Оливейра. у обоих есть и ударка и на земле тоже умеют себя показать
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Айхальский
вот так и в средненького бойца превратился на серии из 2-х поражений
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vulturecrow
"проиграл" звучит в данном случае странно. формальное поражение, но Физиев был лучше. травмировал колено опорной ноги, нанося удар по корпусу. такое себе
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Maks 5c23
Ответ Айхальский
вот так и в средненького бойца превратился на серии из 2-х поражений
Он им и был всегда
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Maks 5c23
Физя получил по шапке, т.к ТОП-5 это не его уровень
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