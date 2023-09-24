Физиев проиграл Гамроту техническим нокаутом на UFC Fight Night 228. Он травмировал ногу

На UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе в главном событии прошел бой в легком весе между и .

Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Гамрот победил техническим нокаутом.

В марте-2023 Физиев решением большинства судей проиграл Джастину Гейджи, а Гамрот раздельным решением победил Джалина Тернера.

Почему Физиев выступает за Азербайджан, хотя его мама – русская?

UFC Fight Night 228: Физиев проиграл Гамроту и другие бои