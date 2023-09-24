Физиев проиграл Гамроту техническим нокаутом на UFC Fight Night 228. Он травмировал ногу
На UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе в главном событии прошел бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом.
Бой завершился во втором раунде из-за травмы ноги Физиева. Гамрот победил техническим нокаутом.
В марте-2023 Физиев решением большинства судей проиграл Джастину Гейджи, а Гамрот раздельным решением победил Джалина Тернера.
Почему Физиев выступает за Азербайджан, хотя его мама – русская?
Матеуш удивил вызовом Оливейры, потому как сказал что рано ему ещё с чемпионом драться, но Чарльза вызвал. возможно, не верит что Оливейра сумеет вернуть пояс. я думал, вызовет Порье
и, на самом то деле, было бы интересно посмотреть на бой Гамрот-Оливейра. у обоих есть и ударка и на земле тоже умеют себя показать