Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»
«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Крылья Советов» примут «Сочи».
В воскресенье «Зенит» будет противостоять «Локомотиву», «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Ростов» примет ЦСКА.
Завершится тур в понедельник матчем «Факел» – «Рубин».
9-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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