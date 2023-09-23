Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » примут « ».

В воскресенье « » будет противостоять « », «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Ростов» примет .

Завершится тур в понедельник матчем «Факел» – «Рубин».

Чемпионат России

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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