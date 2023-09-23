Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»

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«Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Крылья Советов» примут «Сочи». 

В воскресенье «Зенит» будет противостоять «Локомотиву», «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Ростов» примет ЦСКА

Завершится тур в понедельник матчем «Факел» – «Рубин». 

Чемпионат России

9-й тур

Крылья Советов – Сочи
Дата проведения
23 сентября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Ахмат
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Динамо
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Оренбург
Дата проведения
24 сентября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Локомотив
Дата проведения
24 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Урал
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – ЦСКА
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Рубин
Дата проведения
25 сентября, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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3 комментария

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