Кубок мира по регби-2023. Грузия сыграет с Португалией, ЮАР против Ирландии, Англия встретится с Чили
23 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Групповой этап
Группа С
Тулуза, Франция
Грузия – Португалия – 15.00
Положение в группе: Уэльс – 10 очков (2 игры), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 0 (1), Португалия – 0 (1).
Группа D
Вильнев-д’Аск, Франция
Англия – Чили – 18.45
Положение в группе: Англия – 9 очков (2 игры), Самоа – 5 (2), Япония – 5 (2), Аргентина – 4 (2), Чили – 0 (2).
Группа B
Сен-Дени, Франция
ЮАР – Ирландия – 22.00
Положение в группе: Ирландия – 10 (2), ЮАР – 9 (2), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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