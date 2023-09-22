Кубок мира по регби-2023. Грузия сыграет с Португалией, ЮАР против Ирландии, Англия встретится с Чили

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23 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа С

Тулуза, Франция

Грузия – Португалия – 15.00

 

Положение в группе: Уэльс – 10 очков (2 игры), Фиджи – 6 (2), Австралия – 6 (2), Грузия – 0 (1), Португалия – 0 (1). 

Группа D

Вильнев-д’Аск, Франция

Англия – Чили – 18.45

 

Положение в группе: Англия – 9 очков (2 игры), Самоа – 5 (2), Япония – 5 (2), Аргентина – 4 (2), Чили – 0 (2).

Группа B

Сен-Дени, Франция

ЮАР – Ирландия – 22.00

 

Положение в группе: Ирландия – 10 (2), ЮАР – 9 (2), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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