Ротенберг – игрокам СКА: «Мы увидели рождение новой команды. Сегодня Алистров прорвал блокаду Ленинграда»

Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Первый гол СКА в матче забил .

«Мужики, сегодня мы увидели рождение новой команды. Родилась новая команда, которая победила.

Сегодня нам прорвал блокаду Али [Владимир Алистров]. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Давайте Али поздравим. Прорвал блокаду Ленинграда», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг игрокам в раздевалке.