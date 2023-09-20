Ротенберг – игрокам СКА: «Мы увидели рождение новой команды. Сегодня Алистров прорвал блокаду Ленинграда»
Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над «Северсталью».
СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Первый гол СКА в матче забил Владимир Алистров.
«Мужики, сегодня мы увидели рождение новой команды. Родилась новая команда, которая победила.
Сегодня нам прорвал блокаду Али [Владимир Алистров]. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Давайте Али поздравим. Прорвал блокаду Ленинграда», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг игрокам в раздевалке.
Прорыв блокады😁
Но кто его посадит, он же памятник
А это не нарушение закона об исторической правде о ВОВ...Совсем голову потерял...