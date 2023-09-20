Ротенберг – игрокам СКА: «Мы увидели рождение новой команды. Сегодня Алистров прорвал блокаду Ленинграда»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Владимир Алистров Хоккей

Роман Ротенберг обратился к игрокам СКА после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Первый гол СКА в матче забил Владимир Алистров.

«Мужики, сегодня мы увидели рождение новой команды. Родилась новая команда, которая победила.

Сегодня нам прорвал блокаду Али [Владимир Алистров]. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Давайте Али поздравим. Прорвал блокаду Ленинграда», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг игрокам в раздевалке.

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22 комментария

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bear7904
Что он несёт?!!
+26
0
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Mbest77
Вот его торкнуло!
+17
-1
+16
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Евгений Попов
блин, закончилась сказка!
+4
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Mbest77
Ответ ББ
Ещё и с британским)
Таки я думаю шо еще один есть
+4
0
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ББ
Ответ SS19
Комментарий удален модератором
Ещё и с британским)
+4
0
+4
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zvezdin_yar
Я был согласен читать его комментарии в таком количестве только при условии что ска проигрывает

Прорыв блокады😁
+3
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tt tt
тут без санитаров не обойтись судя по всему
+3
0
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Gasque
Господи, что ты несешь? 🤦
+3
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продавец-пипец
Ответ zvezdin_yar
Я был согласен читать его комментарии в таком количестве только при условии что ска проигрывает Прорыв блокады😁
прорыв очка!
+3
0
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Jaguarrr
"Щишел-мышел, перднул, вышел", добавил Роман Ротенберг.
+2
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Мэй Касахара
Йозе уже накатил или это он трезвый такой?
+2
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Machine Head
Какая мерзость ! Сравнить гол Алистрова с блокадой Ленинграда ! Блокаду Ленинграда прерывали десятки тысяч жизней , а может и сотни тысяч. Какое кощунство! В своей браваде перешагнул все этические нормы нравственности и морали .
+2
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Александр Митраков
Вообще, под статью подпадает вполне

Но кто его посадит, он же памятник
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Дмитрий9779
Ответ Machine Head
Какая мерзость ! Сравнить гол Алистрова с блокадой Ленинграда ! Блокаду Ленинграда прерывали десятки тысяч жизней , а может и сотни тысяч. Какое кощунство! В своей браваде перешагнул все этические нормы нравственности и морали .
Абсолютно верно.
+1
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HCBV
Хорошо что в КХЛ нет команды из Курска, а то он бы и про дугу вспомнил... Просто слабоумный пацан в теле 45 летнего мужика, тут уже ничего не поможет
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Ковид 07.10.52
Прорвал блокаду Ленинграда...
А это не нарушение закона об исторической правде о ВОВ...Совсем голову потерял...
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Snow11
Ответ bear7904
Что он несёт?!!
Он просто с кокоса перешел на плохой "голубой лед"- отсюда последствия в виде прорыва блокады))))
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Snow11
Ответ Mbest77
Вот его торкнуло!
Главное, чтобы не как в "криминальном чтиве")))
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HockeyMan
Ответ SS19
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А причем тут паспорт?)
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HockeyMan
Ответ SS19
Комментарий удален модератором
А причем тут паспорт?)
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SS19
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