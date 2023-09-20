«Бавария» после ошибки Онана забила «МЮ». Вратарь пропустил 12 голов за 6 игр

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Серж Гнабри Лерой Сане Андре Онана Футбол

Оплошность Андре Онана привела к голу «Баварии» в ворота «Манчестер Юнайтед».

На 28-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов Лерой Сане, обменявшись передачами с форвардом Харри Кейном, из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот.

Голкипер в падении попытался остановить мяч, и от его рук тот залетел в сетку.

На 32-й минуте «Бавария» забила еще раз – отличился вингер Серж Гнабри.

На данный момент Онана, приобретенный летом у «Интера», пропустил 12 голов за 6 матчей в составе «МЮ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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88 комментариев

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U
Ответ Cearvm
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Стоял нормально, отбивал только плохо.
+67
-3
+64
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Nik Yeremich
как болельщик Интера говорю: возврату не подлежит
+54
-2
+52
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Отец Абду
Верните Де Хеа, пока он клуб не нашёл...
+55
-10
+45
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Alex Slobodskikh
Пора турку шанс дать.
Онана никакой
+38
-2
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Отец Абду
Сергей Лазарев специально для нас записал песню:

Это всё Она на-на-на-на-на
+32
-2
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Гусеконь
как и ожидалось проблема комплексная, а не в конкретно Де Хея и Магуайере.
Назначили козлов отпущения, а без них тоже самое всё
+28
-3
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Алексей Магоев
Ответ Nik Yeremich
как болельщик Интера говорю: возврату не подлежит
А как же закон о защите прав потребителей? Подсунули явный брак, договор и чек в мю сохранились.
+17
-1
+16
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Someone from Internet
Ответ #SharkTeam
А ведь манЮ с Онаной еще целый сезон играть)
Напоминает Клаудио Браво в Сити. Тогда Пеп слил легенду Харта в угоду Браво, хорошо играющего ногами)
+13
-1
+12
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тренер с района
Чуваки которые минусуют плохие комментарий про Онану. Вы что все Анана любы
+16
-4
+12
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#SharkTeam
А ведь манЮ с Онаной еще целый сезон играть)
+14
-3
+11
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Ложный Латераль
Это ответка от судьбы за крики в адрес Маги на предсезонке. То ли еще будет
+14
-3
+11
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Акира_1
Онана действительно топ. Пропускает голы на любой вкус: хоть с близкого, хоть из-за штрафной, хоть с центра.
+11
-2
+9
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ML26
Ответ Supreme Allah
Комментарий удален пользователем
А, хорошо. Тогда надо будет Холланда с Мбаппе на сдачу захватить
+8
0
+8
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manhuntrock
Онана днище. Понятно, почему Интер так легко его отпустил.
+7
0
+7
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Oleg Pepel
На банку, надолго. Утомил головотяпством своим
+7
-1
+6
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alexmixer9
Как же меня тут все фанаты МЮ убежали какой онана топарь дикий, при этом уверен не смотрели ни одного матча Интера, в которых за каждый подход к штрафной было страшно
+6
0
+6
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Александр Чижов
обмен мартышки на де хеа итог известен
+6
-2
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Егор Егорушкин
Онанище!!!
+3
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sbtqg59825
Зато ногами норм играет, ну и любимчик тренера
+6
-3
+3
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поколение пепси
вратарь который плохо играет руками ещё хуже чем вратарь который плохо играет ногами, как бы очевидно, но не для мю)
+2
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ARCAN
Карма в действие, а то иж ты авторитет какой выискался ))
+3
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skxgpkt7xn
еще не вечер 🙌🏽
+2
0
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Manu Maks
Ответ Отец Абду
Верните Де Хеа, пока он клуб не нашёл...
А захочет ли он?
+6
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Nik Yeremich
Ответ Алексей Магоев
А как же закон о защите прав потребителей? Подсунули явный брак, договор и чек в мю сохранились.
я бы возразил, но мне понравился ответ🤣
+2
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Murtynya
что с Онана случилось, хороший был вратарём, а щяс, не может отбить элементарных мячей:(
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