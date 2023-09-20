«Бавария» после ошибки Онана забила «МЮ». Вратарь пропустил 12 голов за 6 игр

Оплошность Андре Онана привела к голу «Баварии» в ворота «Манчестер Юнайтед».

На 28-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов , обменявшись передачами с форвардом , из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот.

Голкипер в падении попытался остановить мяч, и от его рук тот залетел в сетку.

На 32-й минуте « » забила еще раз – отличился вингер .

На данный момент Онана, приобретенный летом у «Интера», пропустил 12 голов за 6 матчей в составе « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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