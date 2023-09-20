Сульшер о трансфере Роналду в «МЮ»: «Было трудно отказаться от этого решения, но оно оказалось ошибочным»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафаэль Варан Джейдон Санчо Футбол

Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой.

– В сентябре 2021 года мы были на первом месте в лиге, пришел Криштиану Роналду, а также присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

– И?

– И мы стали сильнее, подписав этих игроков. Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

– Среди болельщиков и некоторых СМИ бытует мнение, что Роналду разрушил вашу команду, что Эд Вудворд купил его из тщеславия. Какова правда о его приезде и каково было работать с ним?

– Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

Оно казалось правильным, когда он подписал контракт, и болельщики почувствовали это в той игре с «Ньюкаслом» (Роналду сделал дубль, «МЮ» победил со счетом 4:1 – Sports.ru), «Олд Траффорд» был потрясающим. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным.

Когда я посмотрел расписание матчей, мне показалось, что это будет решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а «Лестер» на выезде. Затем «Челси» и «Арсенал», плюс матчи Лиги чемпионов. Все обернулось против нас. Все началось с домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:1) и промаха с пенальти в концовке.

Когда у вас есть команда, вам нужно, чтобы все двигались в одном направлении. Когда что-то шло не так, как надо, можно было заметить, как проявляются некоторые игроки и их самомнение.

Мы убедительно обыграли «Тоттенхэм» на выезде со счетом 3:0, но затем проиграли два матча… – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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127 комментариев

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Егор Павлов
Если берешь игрока такого масштаба значит строишь вокруг него команду. А строить команду вокруг 35-летнего это путь в никуда.
+92
-10
+82
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Akimakim
Ответ Генадий Филимонов
Комментарий удален модератором
Согласен, ничего не изменилось после ухода Роналду
+76
-24
+52
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QWertY
Ответ Shumi-jr
И как итог после всего этого Тен Хаг проваливается по всем фронтам
Где?
С Кришти -6 место, 0 трофеев
Без Кришти -3 место, трофей
+54
-17
+37
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QWertY
Чисто подписание Глейзеров, которые этим трансфером успокоили стадо. Все люди у которых есть глаза понимали, что тогда был нужен опорник, а не 36 летний пешеход с высоким самомнием. Жаль, конечно, Сульшера, с нормальным руководством он бы мог добиться большего, но из за Кришти пришлось позорно уйти. А мог бы как Тен Хаг вышвырнуть португеза как собаку(ну или наложить вето на этот трансфер)
+59
-27
+32
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Stretford End
спортс как всегда решил разбить вьюху Оле на несколько частей?
Самое главное в его вьюхе это то, что он потерял команду и про это Сульшер сказал прямым текстом.
+32
-4
+28
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Заяцволк
По фактам. Сульшер хорошо подготовил команду, шел на 1-м месте, потом Криншти, и 6-е место в итоге. Если это не ошибочное подписание, то что ?
+44
-18
+26
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benjamin92
Сразу было понятно, что Сульшеру навязали Роналду. Жаль этого добряка
+11
-1
+10
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Отец Абду
Ответ YAHYA
Как всегда! Виноват кто-то другой, а не я!
Ты про Роналду?:)
+17
-8
+9
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SaH4r.
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
МЮ был хорош?) еле еле квалифицировались в ЛЕ
+10
-1
+9
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Fastfort
Ответ Заяцволк
По фактам. Сульшер хорошо подготовил команду, шел на 1-м месте, потом Криншти, и 6-е место в итоге. Если это не ошибочное подписание, то что ?
привозы Маги, неспособность других напов замкнуть в пустые, бестолковый тренер Рангник. Всё это мы не считаем, конечно, виноват то Роналду
+32
-24
+8
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Заяцволк
Ответ Fastfort
привозы Маги, неспособность других напов замкнуть в пустые, бестолковый тренер Рангник. Всё это мы не считаем, конечно, виноват то Роналду
Все этого не случилось бы, если бы не пришел Роналду, и не выгнал Сульшера. Поэтому - да, виноват Роналду очевидно
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ман сити фейк
Ответ Muni Klar
футбол Сульшера тогда был исключительно 80+ минутах, и Бруно с куражом, когда проигрывали матчи, до 80 минуты не было игры, не знали что делать с мячом, Роналду с Гринвудом вытаскивали матчи иногда, после этого все мы знаем что случилось пришел Рангник и стало еще хуже.
Сульшер умел как обыграть соперников. Но для этого не нужно было командная игра. Иногда полностью озеркалил соперников. Но результаты показал. Потом пришёл Роналду в команде стала но одного игрока меньше. Пропали результаты. Я как фан Ман Сити говорю все боялись футбола Сульшера.
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Mekanych Red Devil
Ответ Shumi-jr
И как итог после всего этого Тен Хаг проваливается по всем фронтам
Да кто в здравом уме плюсует это?! Что за идиотский итог ты подвёл? Как раз после решения проблемы с Роналду Тен Хаг КАК ИТОГ занял 3 место в АПЛ, взял КАЛ, вышел в финал Кубка Англии, а Роналду за бесплатно оказался не нужен ни одному европейскому клубу и КАК ИТОГ оказался в чемпионате СА.
+8
-3
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alexey alexeev
Ответ bibendum
Всё верно сказал. Рончик - это ошибочный трансфер. Рончик сломал всё то, что строил ОГС.
кpыжовнику наплевать на команду, ему важнее замкнуть в пустые янг бойзам
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Fastfort
Ответ Muni Klar
футбол Сульшера тогда был исключительно 80+ минутах, и Бруно с куражом, когда проигрывали матчи, до 80 минуты не было игры, не знали что делать с мячом, Роналду с Гринвудом вытаскивали матчи иногда, после этого все мы знаем что случилось пришел Рангник и стало еще хуже.
ты чтооо? Всё не так, МЮ был вообще топовой командой у которой был поставленный футбол, но вот пришел этот негодяй Рон и разрушил всё, ещё и заставлял Магуайера привозить в свои ворота, а Решфорда и Бруну пороть моменты!
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Алан Кайтуков
это была огромная ошибка.. он развалил команду и развалил игру.. в любом клубе где кристина нет командной игры.. таких павлинов надо убирать сразу.. особенно дырявых
+7
-3
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Егор Павлов
Ответ Никита Алексеев
Комментарий удален пользователем
Роналду об этом не забыли сказать?
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Заяцволк
По фактам. Сульшер хорошо подготовил команду, шел на 1-м месте, потом Криншти, и 6-е место в итоге. Если это не ошибочное подписание, то что ?
Ошибка не подписание Рональду, а неправильное использование того что имеешь. Это же самое что купить гвозди, но не купить молоток. Какие бы классные не были гвозди без молотка ничего не будет.
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Заяцволк
Ответ Rinat Gazimzyanov
Ошибка не подписание Рональду, а неправильное использование того что имеешь. Это же самое что купить гвозди, но не купить молоток. Какие бы классные не были гвозди без молотка ничего не будет.
Ах, красиво звучит, Стетхэм завидует. Но с реально к сожалению ничего общего. Неправильное использование ? Он годился только на то, чтобы куртки вышвыривать. Как ты можешь использовать сломанный проржавевший мотор ? Никак, только на полке он может пылиться для понтов, и не более )
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кэпко
Ответ Shumi-jr
И как итог после всего этого Тен Хаг проваливается по всем фронтам
Атакующий футбол топаря 7Хага 3 место с 58 голами за сезон. Автобус Сульшера 2 место 74 гола.
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Muni Klar
футбол Сульшера тогда был исключительно 80+ минутах, и Бруно с куражом, когда проигрывали матчи, до 80 минуты не было игры, не знали что делать с мячом, Роналду с Гринвудом вытаскивали матчи иногда, после этого все мы знаем что случилось пришел Рангник и стало еще хуже.
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Александр Калашников
У МЮ очень странная трансферная политика. Купить Кейна за 120? Нее дорого, не потянем. Лучше купим за 50 ноунейма. Дальше так увлекаются с этой гонкой за ноунейма и в итоге этого ноунейма купять за 85-90 . Итак каждый ТО по 2-3 раза. Всегда купять не первычные целы , а альтернатива к нему.
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Антон Киселёв
"Все обернулось против нас. Все началось с домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:1) и промаха с пенальти в концовке" - подскажите, а тогда промахнулся "эгоист Роналду" или шо там было на самом деле?
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Манковский
Это было понятно еще в день трансфера.
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2nq7wq95fh
Ответ Антон Киселёв
"Все обернулось против нас. Все началось с домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:1) и промаха с пенальти в концовке" - подскажите, а тогда промахнулся "эгоист Роналду" или шо там было на самом деле?
Тогда промахнулся Бруно, не дав пробить Роналду, тогда еще Мартинес провоцировал их с трещ толком говоря дайте пробить Роналду, https://youtube.com/shorts/ppnpJxt4wVg?si=MnQnRcD4KnalIbjI
Вот тот самый момент ))
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