Сульшер о трансфере Роналду в «МЮ»: «Было трудно отказаться от этого решения, но оно оказалось ошибочным»

Оле-Гуннар Сульшер заявил, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой.

– В сентябре 2021 года мы были на первом месте в лиге, пришел , а также присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо.

– И?

– И мы стали сильнее, подписав этих игроков. Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

– Среди болельщиков и некоторых СМИ бытует мнение, что Роналду разрушил вашу команду, что Эд Вудворд купил его из тщеславия. Какова правда о его приезде и каково было работать с ним?

– Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

Оно казалось правильным, когда он подписал контракт, и болельщики почувствовали это в той игре с «Ньюкаслом» (Роналду сделал дубль, «МЮ» победил со счетом 4:1 – Sports.ru), «Олд Траффорд» был потрясающим. Он по-прежнему был одним из лучших бомбардиров в мире, он выглядел сильным.

Когда я посмотрел расписание матчей, мне показалось, что это будет решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», а «Лестер» на выезде. Затем «Челси» и «Арсенал», плюс матчи Лиги чемпионов. Все обернулось против нас. Все началось с домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:1) и промаха с пенальти в концовке.

Когда у вас есть команда, вам нужно, чтобы все двигались в одном направлении. Когда что-то шло не так, как надо, можно было заметить, как проявляются некоторые игроки и их самомнение.

Мы убедительно обыграли «Тоттенхэм» на выезде со счетом 3:0, но затем проиграли два матча… – сказал бывший главный тренер « ».

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